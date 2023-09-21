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В республике Маршалловы Острова создали сборную

вчера, 13:58

В республике Маршалловы Острова появилась своя сборная.

Теперь местная федерация намерена вступить в ФИФА. Ранее это была последняя страна в мире без собственной национальной команды.

Помимо этого, будут созданы мужской и женский чемпионаты, а детей будут обучать футболу.

Форму для сборной создал бренд PlayerLayer, экипировка сделана из переработанного пластика.

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Все комментарии
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 21:07
Это специально для нашей сборной создали,чтоб нашим не скучно было
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:23
Есть ещё один достойнейший соперник нам в товарняках!
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:57
Похвально, пускай играют
Глядишь скоро через Океанию на ЧМ попадут 😁
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:28
Родилась ещё одна любимая сборная Криша 😀
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:01
Игроков в свои клубы они будут выменивать на бусы, а при победе съедать игроков соперника. В общем-то можно им и проиграть, думаю, особо сожалеть не будем.
FenixSL
FenixSL ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:29
про испытания не знал
спасибо
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:28
футбольное поле там как 1/10 всей территории
откуда желание играть в футбол в столь райском месте появилось - похвально
112910415
112910415
вчера в 16:15
наше футбольное руководство радостно напряглось : это вариант !
adekvat
adekvat
вчера в 16:03
В смысле мужской и женский чемпионаты, пора скакать от европы просто чемпионат.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:29
lotsman
lotsman
вчера в 15:24
Вот с ними надо обязательно сыграть. Сборная будет внушительная. 29 атоллов, 29 команд. Приличный чемпионат. А главное место идеальное. Тихий океан, Рядом Микронезия, вечное лето. Правда одна опасность, не дай бог цунами, все футбольные поля смоет.)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 15:10
Бедное атолловое государство в Тихом океане (самая высокая точка - 10 метров), зависящее от помощи ООН, помимо всего прочего, на их атоллах проводили ядерные испытания США, поэтому там очень высокий уровень заболеваемости раком. Боюсь, у них даже места для стадиона не найдётся)
Capral
Capral
вчера в 15:07
Послушал гимн этих островов. Набор звуков, больше напоминающих похоронный марш...
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 15:03
С языка сняли!!! Только хотел сказать...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:59
В Советской школе вроде у меня были оценки 5 по географии, но о такой стране впервые слышу))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:53
Новый соперник для сборной России?)) Думаю, что хорошая пара будет.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ zwex2ssphpna (раскрыть)
вчера в 14:52
Ха-ха-ха-ха
zwex2ssphpna
zwex2ssphpna
вчера в 14:43
Так вот в чем причина спуска на 39 строку((
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:37
Вот с ними может и сыграем))
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