В республике Маршалловы Острова создали сборную

В республике Маршалловы Острова появилась своя сборная.
Теперь местная федерация намерена вступить в ФИФА. Ранее это была последняя страна в мире без собственной национальной команды.
Помимо этого, будут созданы мужской и женский чемпионаты, а детей будут обучать футболу.
Форму для сборной создал бренд PlayerLayer, экипировка сделана из переработанного пластика.
Глядишь скоро через Океанию на ЧМ попадут 😁
Глядишь скоро через Океанию на ЧМ попадут 😁
спасибо
спасибо
откуда желание играть в футбол в столь райском месте появилось - похвально
откуда желание играть в футбол в столь райском месте появилось - похвально