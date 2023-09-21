В республике Маршалловы Острова создали сборную

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вчера, 13:58

В республике Маршалловы Острова появилась своя сборная.

Теперь местная федерация намерена вступить в ФИФА . Ранее это была последняя страна в мире без собственной национальной команды.

Помимо этого, будут созданы мужской и женский чемпионаты, а детей будут обучать футболу.

Форму для сборной создал бренд PlayerLayer, экипировка сделана из переработанного пластика.