Бывший хавбек «Эвертона» впервые более чем за 2 года вышел на поле

Полузащитник «Люнгбю» Гильфи Сигурдссон дебютировал за команду в матче 9-го тура датской Суперлиги с «Вайле» (1:1).
Исландец подписал однолетний контракт с клубом 31 августа.
Футболист появился на поле впервые с мая 2021 года, когда сыграл в составе «Эвертона» в поединке против «Манчестер Сити» в последнем туре АПЛ. В июле того же года хавбека арестовали по подозрению в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Спустя два года с Сигурдссона сняли все обвинения по причине недостаточности доказательств.