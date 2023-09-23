Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияДания. Суперлига 2023/2024

Бывший хавбек «Эвертона» впервые более чем за 2 года вышел на поле

сегодня, 00:29
ЛюнгбюЛоготип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)1 : 1Логотип футбольный клуб ВайлеВайлеМатч завершен

Полузащитник «Люнгбю» Гильфи Сигурдссон дебютировал за команду в матче 9-го тура датской Суперлиги с «Вайле» (1:1).

Исландец подписал однолетний контракт с клубом 31 августа.

Футболист появился на поле впервые с мая 2021 года, когда сыграл в составе «Эвертона» в поединке против «Манчестер Сити» в последнем туре АПЛ. В июле того же года хавбека арестовали по подозрению в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Спустя два года с Сигурдссона сняли все обвинения по причине недостаточности доказательств.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Атлетико» вступил в переговоры с Матеу Алемани
Сегодня, 14:28
Месси рассказал, за какой клуб он мечтает сыграть
Сегодня, 10:37
Дым, окутавший ворота соперника, не помешал Роналду забить гол
Вчера, 22:12 Фото
Франция и Саудовская Аравия стали партнёрами в сфере развития тренеров
Вчера, 20:55
СлухиВладелец «Гавра», за который выступает Кузяев, хочет продать клуб
21 сентября
Защитник «Интера» хочет выступать за Бразилию, несмотря на интерес Италии
21 сентября
Сортировать
Все комментарии
4c8rn73sc248
4c8rn73sc248
сегодня в 08:17
Удивительно что его ещё кто-то подписал после такого перерыва
shlomo
shlomo
сегодня в 08:02
Карьера уже все закончилась... можно бутсы вешать на гвоздь...
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:02
Жаль уже староват, а то мог ещё в топ лигах позажигать
jfakdc3rk4z6
jfakdc3rk4z6
сегодня в 04:37
Пошумел он с сотоварищи во Франции в 2016-м, вынеся в кювет нагличан
prvf85ymfgy3
prvf85ymfgy3
сегодня в 02:35
Раньше в полном поряде был этот викинг
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 