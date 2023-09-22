Дым, окутавший ворота соперника, не помешал Роналду забить гол

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился голом в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Ахли».
Португалец забил гол с передачи Садио Мане на 4-й минуте встречи. Из-за обилия пиротехники ворота соперника и вратарь гостей оказались окутаны слоями жёлтого дыма, что не помешало форварду попасть точно в цель.
Судья должен был остановить встречу, ну а дырявый есть дырявый, подло воспользовался моментом, ну что тут скажешь гей-нарцисс...
Судья должен был остановить встречу, ну а дырявый есть дырявый, подло воспользовался моментом, ну что тут скажешь гей-нарцисс...
зависит еще какой уровень и темп игры конечно
с места в одного конечно попадет школьник)
зависит еще какой уровень и темп игры конечно
с места в одного конечно попадет школьник)
Но что это за дым над газоном?
Но что это за дым над газоном?