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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Дым, окутавший ворота соперника, не помешал Роналду забить гол

вчера, 22:12
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)4 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Джидда)Аль-АхлиМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился голом в матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Ахли».

Португалец забил гол с передачи Садио Мане на 4-й минуте встречи. Из-за обилия пиротехники ворота соперника и вратарь гостей оказались окутаны слоями жёлтого дыма, что не помешало форварду попасть точно в цель.

Дым, окутавший ворота соперника, не помешал Роналду забить гол

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 10:17
Глянь на скрин. Это не густой туман чтоб бьющий дизориентировался. Любой другой источник написал правильно - "Ronaldo scored but keeper and viewers couldn't see"
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:28
Он помешал вратарю, как можно вообще засчитывать этот гол?!
Судья должен был остановить встречу, ну а дырявый есть дырявый, подло воспользовался моментом, ну что тут скажешь гей-нарцисс...
adekvat
adekvat
сегодня в 04:52
Сейчас начнут в каждом матче дымовые шашки жечь у чужих ворот, бедные вратари.
FenixSL
FenixSL ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 01:30
в туман ты не играл видать или снегопад мощный
зависит еще какой уровень и темп игры конечно
с места в одного конечно попадет школьник)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:10
Большому мастеру не какой дым не помеха! Кто там говорил что в Саудовской Аравии трибуны пустые? Вон как круто болельщики поддерживают команду, какая атмосфера на трибунах, какое пирошоу устраивают даже в Европе такое запрещено!! Матч двух саудовских грандов удался на славу. С победой Аль-Наср!!
Imrebellion
Imrebellion ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 00:28
Серьезно?)) Даже школьники попадут по размытой семиметровой цели с десяти метров. Что не скажешь про ловлю снаряда в упор с туманным обзором.
протон
протон
сегодня в 00:16
Рон как всегда на позитиве!
FenixSL
FenixSL ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 00:13
ничего из этого не легче)
протон
протон
вчера в 23:53, ред.
Хорошо, что не отменили гол. Из за дыма. 3-й забитый от Талиски просто красавец однозначно!
протон
протон
вчера в 23:05
Рад за Роналду! Искренне!
Но что это за дым над газоном?
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:23
Ну и логика) Что сложнее: попасть в огроменную раму с зоны штрафной или следить за мячом в ногах соперниках и затем реагировать на него?
Гость
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