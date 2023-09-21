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Черчесов готов работать в клубе, идущем в середине таблицы

вчера, 16:47

Экс-тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о требованиях к новому месту работы.

Часто мне этот вопрос задают. Я как‑то не сижу около телефона, кто когда позвонит. Есть интерес, есть вопрос, есть встреча, когда они случаются. И начинаешь обсуждать. Вот я пример привел. Я понимаю, что есть клуб «Ференцварош», но я же не думал, что я там окажусь. Позвонили, прилетели, пообщались, наметили точки соприкосновения, нашли, что они хотят и как.

Сегодня определенная команда может быть на восьмом месте, а если есть потенциал роста и понимание того, что они хотят и как, тогда можно всё что угодно делать, потому что всё делают люди.

Меня это не смущает. Главное не где и за сколько, а с кем и что именно делать. Потому что иногда, общаясь, не стану называть с кем, с топ‑клубами или еще с кем‑то, вижу, что они сами не знают, чего хотят. А это сложно — решать какие‑то задачи, если тебе конкретно их не ставят и ты не видишь пути их выполнения.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:14
Ну в другой клуб то и не позовут
Кардинал 2
Кардинал 2
вчера в 23:19
"Общаясь с топ-клубами"🤣🤣🤣
stanichnik
stanichnik ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:21
Да и на Локо тоже может намекать.
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:55
А может на Спартак?
tvq6qmy9n9c7
tvq6qmy9n9c7
вчера в 19:52
Конечно готов, чтоб опустить середняка на дно
112910415
112910415
вчера в 19:16
да он явно полон сил и надежд !
adekvat
adekvat
вчера в 18:21
В середине таблицы это как раз его уровень.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:13
Намек на клуб из Сочи
Гость
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