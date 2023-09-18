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В «Сочи» ответили на вопрос о поиске нового тренера

вчера, 18:15

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможном приглашении в команду нового главного тренера, а также свободных агентов.

Насколько удовлетворен работой клуба в летнее трансферное окно? То, что желание и потребность у нас есть, факт. Что-то не удалось до конца, но в любом случае окно свободных агентов есть. Мы посмотрим, будет ли что-то. Могут ли свободные агенты пополнить «Сочи»? Почему нет?

Подготовка проходит в штатном режиме под руководством главного тренера Александра Точилина. У него действующий контракт. Просто когда уходит тренер, то у клуба есть месяц, чтобы назначить рулевого. Ищет ли «Сочи» нового главного тренера? Сейчас наставником является Александр Точилин, давайте с уважением относиться к каждому специалисту.

Будет ли Дмитрию Хохлову выплачена компенсация или неустойка? Я думаю, что этот вопрос не может быть нерешенным, он в любом случае будет решен, найдем путь который устроит и его, и нас. Это абсолютно нормальный процесс, это спорт.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:25
Если руководство клуба назначает тренера который уже руководил командой при этом руководстве , значит они признают свою ошибку когда его отправили в отставку. Может в этом случае руководству самому надо уйти.
Forwert
Forwert
вчера в 20:21
Зачем было приглашать в команду тренера, заведомого неудачника, не добившегося нигде ничего, не компетентного в своей работе, чтобы потом его увольнять.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:52
Свободные агенты имеются, но у них либо завышенные финансовые запросы, либо никому ненужный неликвид. Два с половиной месяца было на усиление состава, а сейчас наконец проснулись.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:46
Кто этих бездарей в РПЛ приглашает? В медиа лиге пускай опыт нарабатывают за спасибо...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:27
Тренер есть ,но продолжают искать хорошего.
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