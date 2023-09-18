В «Сочи» ответили на вопрос о поиске нового тренера

Генеральный директор «Сочи» высказался о возможном приглашении в команду нового главного тренера, а также свободных агентов.

Насколько удовлетворен работой клуба в летнее трансферное окно? То, что желание и потребность у нас есть, факт. Что-то не удалось до конца, но в любом случае окно свободных агентов есть. Мы посмотрим, будет ли что-то. Могут ли свободные агенты пополнить «Сочи»? Почему нет?

Подготовка проходит в штатном режиме под руководством главного тренера Александра Точилина. У него действующий контракт. Просто когда уходит тренер, то у клуба есть месяц, чтобы назначить рулевого. Ищет ли «Сочи» нового главного тренера? Сейчас наставником является Александр Точилин, давайте с уважением относиться к каждому специалисту.

Будет ли Дмитрию Хохлову выплачена компенсация или неустойка? Я думаю, что этот вопрос не может быть нерешенным, он в любом случае будет решен, найдем путь который устроит и его, и нас. Это абсолютно нормальный процесс, это спорт.