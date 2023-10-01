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Галактионов рассказал, как отреагировал на появление Черчесова на матчах

вчера, 14:28

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как реагирует на появление российского специалиста Станислава Черчесова на домашних матчах клуба.

Спокойно. Что мешает нашим ведущим специалистам, руководителям появляться в VIP-ложе стадиона?

Я молодой специалист, тень Станислава Черчесова может накрыть? Вы правильно подметили про молодость, но определенный опыт — поработал на чемпионатах Европы и мира, прошёл олимпийский цикл. Добивались результата. Поэтому — точно спокоен и понимаю, что всё определяется результатом. Есть результат — тренер будет работать. Нет — тренер не будет работать.

Напомним, вчера «Локомотив» обыграл «Пари НН». «Железнодорожники» занимают 3-е место в таблице РПЛ,

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:47
На фиг нам такое счастье! Уж лучше пусть Физруктионов, чем это чудище уссатое.
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:29
Черчесов уже достаточно отдохнул без работы. Подыскивает себе команду. Но его приход напрашивается, почему-то, в зенит.
adekvat
adekvat ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:47
Не поможет, в Зените проблемы решают, покупкой новых игроков, как бы тренер Семак не при делах.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:35
В таком случае, чтобы Семак не расслаблялся, пора Черчесову начинать посещать матчи с участием чемпиона не только в Москве, но и в Питере.)))
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 14:30
Просто так усатый на матчи не приходит.... закулисные ходы наверное есть.
Гость
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