Галактионов рассказал, как отреагировал на появление Черчесова на матчах

Главный тренер «Локомотива» рассказал, как реагирует на появление российского специалиста на домашних матчах клуба.

Спокойно. Что мешает нашим ведущим специалистам, руководителям появляться в VIP-ложе стадиона?

Я молодой специалист, тень Станислава Черчесова может накрыть? Вы правильно подметили про молодость, но определенный опыт — поработал на чемпионатах Европы и мира, прошёл олимпийский цикл. Добивались результата. Поэтому — точно спокоен и понимаю, что всё определяется результатом. Есть результат — тренер будет работать. Нет — тренер не будет работать.