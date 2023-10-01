Галактионов рассказал, как отреагировал на появление Черчесова на матчах

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как реагирует на появление российского специалиста Станислава Черчесова на домашних матчах клуба.
Спокойно. Что мешает нашим ведущим специалистам, руководителям появляться в VIP-ложе стадиона?
Я молодой специалист, тень Станислава Черчесова может накрыть? Вы правильно подметили про молодость, но определенный опыт — поработал на чемпионатах Европы и мира, прошёл олимпийский цикл. Добивались результата. Поэтому — точно спокоен и понимаю, что всё определяется результатом. Есть результат — тренер будет работать. Нет — тренер не будет работать.
Напомним, вчера «Локомотив» обыграл «Пари НН». «Железнодорожники» занимают 3-е место в таблице РПЛ,