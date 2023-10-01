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«Спартак» начал работу по поиску нового главного тренера

вчера, 21:27

Руководство «Спартака» начало работу по поиску нового главного тренера, причиной тому поражение в матче РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

Сообщается, что представители «красно-белых» неформально общались с агентами других специалистов на предмет возможного сотрудничества.

Гильермо Абаскаль работает со «Спартаком» с лета 2022 года.

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Все комментарии
ТерSpark
ТерSpark ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 05:44
Почему питерские такие злобные? Наверное северный ветер их таким делает,не будь таким злобным
ТерSpark
ТерSpark ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 05:42
Только не Карпин
adekvat
adekvat
сегодня в 05:18
Дзюбу надо брать играющим тренером и будет вам счастье.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:35, ред.
Только не Черчесова.
Возможные кандидаты: Каррера, Карпин, Юран, Осинькин.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 03:57
Взять надо троих не меньше! Карпина Че и Онопко, распределить полномочия, перестроить и встряхнуть все вертикали команды, нуаче!)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:51
Руки прочь от Абаскаля!!!
Меня лично устраивает всё, что делает этот гении тренерского цеха.
Абаскаль идеально подходит для Спартака.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:22
А как хвалили то вначале. А кто даст гарантию, что следующий тренер проработает долго? Будет одно, или два крупных поражения и все, опять поиски нового.
ABir
ABir
сегодня в 01:22, ред.
Спартак с играл с явным преимуществом и владел инициативой, но не один тренер не мог предположить, что почти все атаки самарцев закончатся голами. Выбери Абаскаль в этом матче оборонительный вариант на контратаках, результат мог быть другим, и не было бы разговоров об отставке тренера. Но Абаскаль выбрал вариант силового позиционного давления, подвело исполнительское мастерство атаки, обороны и вратаря. При чем тут тренер? Несчастный случай. Наверное следующий матч с ЦСКА станет определяющим.
nubom
nubom
сегодня в 00:48
Любуясь на себя в зеркале, Спартак любой прыщик давит булыжником...
Alef
Alef
сегодня в 00:34
А кто вместо? Зачем его вообще то брали - вот в чем вопрос?
lotsman
lotsman
вчера в 23:45
А зачем. Ведь Абаскалю все очень доверяли. Особенно Зарема.
ATG
ATG
вчера в 23:45, ред.
Ахаха а что случилось? Ещё одно чемпионство мимо проходит?
альсато
альсато
вчера в 23:33
так развалился сегодня Спартак или нет?))))
Forwert
Forwert
вчера в 23:30
Лучше Гунько и не найти.
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:23
Стас-верим!
Верг
Верг
вчера в 23:04
Усатый верим!
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:02
опять тренер виноват
не виноват тренер у спартака до тех пор пока ему везет
39wej43xrc5w
39wej43xrc5w
вчера в 22:58
Мостовой 20 лет играл, нужно дать шанс
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:58
Последний гол был триггером - Максименко на "лавку, а Абаскаля в отставку...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:58
Если это случится... не он первый, не он последний. Найдут. Почему такой крупный проигрыш ? Разберутся, в этом я не сомневаюсь, но иногда бывает так, что тренер в поражении не виноват, даже в таком унизительном. Расклеивается игра команды в одном матче - и всё тут, ничего не поделаешь. Не сомневаюсь, что Абаскаль должным образом настроил ребят на победу, но... ещё раз повторюсь - бывает.
Один матч - не показатель его работы, тем более что до этого были удачные игры.
Моё мнение: оставить тренера до окончания первого круга. Дальше его судьба зависит от результатов команды.
Геннадьич
Геннадьич ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:50
Чтобы подгадить Спартаку кони могут и проиграть.
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:43, ред.
Нет , чабан в Зенит хочет...там платят больше)...им все равно бездаря Семака скоро гнать...
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:42
Кто в Спартаке сейчас употребляет бромантан?)...просветите нас убогих)...
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:42
Черчесов навострил уши.
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:39
    Futurista
    Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 22:38
    Кто ищет, тот всегда найдет...
    pomor45
    pomor45 ответ d1metras (раскрыть)
    вчера в 22:35
    Это, если яйца найдёт.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:34
    Как писал великий поэт В.В. Маяковский. "Вот и любви пришел каюк, дорогой Гилермо Абаскаль! "
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру
    вчера в 22:29
    Бердыева берите не прогадаете
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    вчера в 22:28
    Ну а так,есть только один правильный кандидат,которого мы все прекрасно знаем.
    Гость
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