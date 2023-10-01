«Спартак» начал работу по поиску нового главного тренера

Руководство «Спартака» начало работу по поиску нового главного тренера, причиной тому поражение в матче РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).
Сообщается, что представители «красно-белых» неформально общались с агентами других специалистов на предмет возможного сотрудничества.
Гильермо Абаскаль работает со «Спартаком» с лета 2022 года.
Один матч - не показатель его работы, тем более что до этого были удачные игры.
Моё мнение: оставить тренера до окончания первого круга. Дальше его судьба зависит от результатов команды.
Один матч - не показатель его работы, тем более что до этого были удачные игры.
Моё мнение: оставить тренера до окончания первого круга. Дальше его судьба зависит от результатов команды.