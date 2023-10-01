«Спартак» начал работу по поиску нового главного тренера

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вчера, 21:27

Руководство «Спартака» начало работу по поиску нового главного тренера, причиной тому поражение в матче РПЛ против «Крыльев Советов» (0:4).

Сообщается, что представители «красно-белых» неформально общались с агентами других специалистов на предмет возможного сотрудничества.

работает со «Спартаком» с лета 2022 года.