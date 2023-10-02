Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Истиклол» в азиатской ЛЧ

«Аль-Наср» обыграл «Истиклол» (Таджикистан) в матче 2-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов (3:1).
В составе гостей отметился Себай Сенин. За «Аль-Наср» забивали Криштиану Роналду и Андерсон Талиска (дубль).
Напомним, что «Истиклол» тренирует бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко.
Посмотрел игру было бы очень жаль если Аль -Наср не победил соперника. Ведь столько моментов упустили но и соперник был не уступчив изначально ведя в счёте. На 95 минуте игры, то что сделал Рон было просто шедевром в завершении матча. А говорили что уже нет дриблинга, этот момент я пересмотрел раз 10-15, прилагаю видеоролик к материалу.
Такое ощущение, что Роналду из всей команды больше всех хочет побеждать но по сути так и есть. 38 лет человеку, а он горит футболом. Я не удивлюсь, если он и после 40 продолжит забивать. Гений само мотивации. Футболисты после 30-35 лет уже теряют мотивацию играть в футбол. Только такие киборг как Роналду всегда хочет большего, и именно это его привело к пути одному из величайших футболистов всех времен. Талиска тоже был на высоте!!!
Посмотрел игру было бы очень жаль если Аль -Наср не победил соперника. Ведь столько моментов упустили но и соперник был не уступчив изначально ведя в счёте. На 95 минуте игры, то что сделал Рон было просто шедевром в завершении матча. А говорили что уже нет дриблинга, этот момент я пересмотрел раз 10-15, прилагаю видеоролик к материалу.
Такое ощущение, что Роналду из всей команды больше всех хочет побеждать но по сути так и есть. 38 лет человеку, а он горит футболом. Я не удивлюсь, если он и после 40 продолжит забивать. Гений само мотивации. Футболисты после 30-35 лет уже теряют мотивацию играть в футбол. Только такие киборг как Роналду всегда хочет большего, и именно это его привело к пути одному из величайших футболистов всех времен. Талиска тоже был на высоте!!!