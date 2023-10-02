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Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Истиклол» в азиатской ЛЧ

вчера, 23:10

«Аль-Наср» обыграл «Истиклол» (Таджикистан) в матче 2-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов (3:1).

В составе гостей отметился Себай Сенин. За «Аль-Наср» забивали Криштиану Роналду и Андерсон Талиска (дубль).

Напомним, что «Истиклол» тренирует бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:28, ред.
Истиклол должен быть разрушен ! ))
протон
протон
сегодня в 06:19, ред.
Там, где Роналду - всегда жди победы! Браво!
Посмотрел игру было бы очень жаль если Аль -Наср не победил соперника. Ведь столько моментов упустили но и соперник был не уступчив изначально ведя в счёте. На 95 минуте игры, то что сделал Рон было просто шедевром в завершении матча. А говорили что уже нет дриблинга, этот момент я пересмотрел раз 10-15, прилагаю видеоролик к материалу.
Такое ощущение, что Роналду из всей команды больше всех хочет побеждать но по сути так и есть. 38 лет человеку, а он горит футболом. Я не удивлюсь, если он и после 40 продолжит забивать. Гений само мотивации. Футболисты после 30-35 лет уже теряют мотивацию играть в футбол. Только такие киборг как Роналду всегда хочет большего, и именно это его привело к пути одному из величайших футболистов всех времен. Талиска тоже был на высоте!!!
Человек Маляр
Человек Маляр ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:36
У Рамоса по любому в приоритете был переход в СА. А второй вариант был переход в Севилью. Но самое главное его жена сказала, что не хочет жить в Аравии, а он послушался как паенкий мальчик и согласился перейти в бывший клуб с громким заявлением "деньги не самое главное"
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:07
Красавчик Рон, с дебютным голом в азиатской Лч! Европейскую ты уже покарил, а теперь надо брать азиатскую!! Удачи Роналду и всему Аль-Насру!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:52
С победой, Аль-Наср и всех болельщиков этого клуба! И отдельно от всех, хочу поздравить лучшего бомбардира в истории футбола - Криштиану Роналду, который продолжает клепать голы почти в каждом матче. А ему ведь скоро исполнится 39 лет. Представьте себе, как будет выглядеть Месси в таком возрасте!? Хоть у Роналду и нет подставных побед на чемпионате мира и левейших золотых мячей, он всё равно лучше, чем аргентинец. А теперь, что касается самой команды. Очень нужно усиление защиты. Я до сих пор не могу понять, почему они не подписали Серхио Рамоса. Неужели Роналду не захотел, чтоб Рамос пришел в команду? Да и Жоау Конселу можно было попробовать взять, как и Гюндогана. Успехов и больших побед Аль-Насру с Криштиану Роналду. Таджикский клуб тоже хорошо держался. Успехов Таджикистану. Передаю Салам алейкум своим братьям таджикам!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:42
В любом случае пожелаю Рону ещё больших Успехов !
Человек Маляр
Человек Маляр
вчера в 23:35
Интересно, что скажут хейтеры Роналду, которые твердили, что в верблюдской лиге любой может класть 2-3 гола в каждой встрече? Хотя статистики игроков калибра Неймара и Бензема говорит об обратном
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:26
В заголовке логичнее было бы отметить дубль Талиски.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:25
Таджикистанцы хорошо упирались - молодцы!
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