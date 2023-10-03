«Локомотив» обыграл «Ростов» в Кубке России

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вчера, 19:14

«Локомотив» выиграл у «Ростова» в матче 5-го тура Пути РПЛ Кубка России (3:1).

На 7-й минуте игры Антон Миранчук не реализовал пенальти. Тимур Сулейманов на 34-й открыл счёт. Миранчук на 39-й удвоил преимущество хозяев. Максим Глушенков на 59-й забил 3-й мяч москвичей. Максим Осипенко на 89-й отметился единственным голом у гостей.

«Локо» занимает 1-е место в группе B, имея в активе 10 очков. «Ростов» находится на 3-й строчке, у команды 8 баллов.