«Локомотив» обыграл «Ростов» в Кубке России

«Локомотив» выиграл у «Ростова» в матче 5-го тура Пути РПЛ Кубка России (3:1).
На 7-й минуте игры Антон Миранчук не реализовал пенальти. Тимур Сулейманов на 34-й открыл счёт. Миранчук на 39-й удвоил преимущество хозяев. Максим Глушенков на 59-й забил 3-й мяч москвичей. Максим Осипенко на 89-й отметился единственным голом у гостей.
«Локо» занимает 1-е место в группе B, имея в активе 10 очков. «Ростов» находится на 3-й строчке, у команды 8 баллов.
Пока ещё не совсем плохо. Судьба второй путёвки в следующую стадию Пути РПЛ в этой группе будет решаться в Ростове через месяц, где подопечным Гончаренко ещё не гарантировано радушного приёма, а учитывая разразившийся резонанс после матча этих соперников в прошедшем туре, ростовчане горят желанием доказать, что они способны зарабатывать турнирные очки и без помощи арбитров. И тогда Виктору Григорьевичу всё же придётся отвечать на после матчевой пресс конференции на вопросы журналистов, какими бы они не были для него обидными. Болейте за своих, а не против чужих!
Пока ещё не совсем плохо. Судьба второй путёвки в следующую стадию Пути РПЛ в этой группе будет решаться в Ростове через месяц, где подопечным Гончаренко ещё не гарантировано радушного приёма, а учитывая разразившийся резонанс после матча этих соперников в прошедшем туре, ростовчане горят желанием доказать, что они способны зарабатывать турнирные очки и без помощи арбитров. И тогда Виктору Григорьевичу всё же придётся отвечать на после матчевой пресс конференции на вопросы журналистов, какими бы они не были для него обидными. Болейте за своих, а не против чужих!