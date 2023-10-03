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«Локомотив» обыграл «Ростов» в Кубке России

вчера, 19:14
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«Локомотив» выиграл у «Ростова» в матче 5-го тура Пути РПЛ Кубка России (3:1).

На 7-й минуте игры Антон Миранчук не реализовал пенальти. Тимур Сулейманов на 34-й открыл счёт. Миранчук на 39-й удвоил преимущество хозяев. Максим Глушенков на 59-й забил 3-й мяч москвичей. Максим Осипенко на 89-й отметился единственным голом у гостей.

«Локо» занимает 1-е место в группе B, имея в активе 10 очков. «Ростов» находится на 3-й строчке, у команды 8 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Локомотив»
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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 23:43
Локо с победой
TheBoLt
TheBoLt ответ Сергей 1059 (раскрыть)
вчера в 21:23
Выше нос! Южане так просто не сдаются)) Тут или Карпа пора изгонять, или из Карпа пора демона изгонять
Сергей 1059
Сергей 1059 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:49
Никого Ростов уже не обыграет
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:21
Такой Ростов как сейчас, может обыграть такой Локо как сейчас, даже без денег.
протон
протон
вчера в 20:03
Миранчук и Сулейманов не плохо взаимодействовали.
stanichnik
stanichnik ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
Доброго Здоровья shlomo!
Пока ещё не совсем плохо. Судьба второй путёвки в следующую стадию Пути РПЛ в этой группе будет решаться в Ростове через месяц, где подопечным Гончаренко ещё не гарантировано радушного приёма, а учитывая разразившийся резонанс после матча этих соперников в прошедшем туре, ростовчане горят желанием доказать, что они способны зарабатывать турнирные очки и без помощи арбитров. И тогда Виктору Григорьевичу всё же придётся отвечать на после матчевой пресс конференции на вопросы журналистов, какими бы они не были для него обидными. Болейте за своих, а не против чужих!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:48
Не хочу ниче говорить. Все и так понятно, просто слили игру. А может, за деньги да?
shlomo
shlomo
вчера в 19:32
Что то у Ростова совсем все плохо... нужно что то менять.
Аксинья
Аксинья ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 19:27
    Capral
    Capral
    вчера в 19:24
    Похоже, Ростов окончательно растворился, да и Карпину видно- всё надоело... А жаль- неплохая банда была, агрессивная, неуступчивая. Локо с победой! Глушенков, конечно красавец- какой гол забил красивый!!! Вот я думаю, если бы удалось Осинькину сохранить состав команды, со времени возвращения в ПЛ, как он бы мог пошуметь!!! А учитывая, его безусловный талантище- медали ему были бы обеспечены 100%!!!
    Прекрасный тренер, мyдрый наставник!!!!!!!
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ ermak6848 (раскрыть)
    вчера в 19:21
    У Ростова в первом тайме играл дублирующий состав. Что не ладится? Парни бились как могли, но состав Локо намного сильнее
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 19:17
    что то не ладится в рядах защиты фк РОСТОВ..
    112910415
    112910415
    вчера в 19:17
    сочувствую Ростову
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 19:16
    Интересный матч. У Ростова в первом тайме не было в составе ни одного игрока основы
    Обоим центральным защитникам Семенчуку и Киршу по 19 лет
    Ростов бился изо всех сил, но индивидуальное мастерство игроков Локо было явно выше
    Поздравляю болельщиков Локо с выходом из группы. А Ростову предстоит борьба за выход в последнем туре
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 19:15
    Обыграли на классе, красиво....
    Гость
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