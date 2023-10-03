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Лидерство «Краснодара», «Байера» и «Монако». Итоги тура в РПЛ и топ-5 лиг

сегодня, 00:32

Закончились все матчи тура в Российской Премьер-Лиге и топ-5 лигах Европы.

В РПЛ 1-е место занимает «Краснодар» (24 очка). Далее расположились «Крылья Советов» (21 очко) и «Локомотив» (18 очков). В зоне стыковых матчей находятся «Рубин» (9 очков) и «Факел» (8 очков), а в зоне вылета — «Балтика» (7 очков) и «Сочи» (6 очков).

Лидерство «Краснодара», «Байера» и «Монако». Итоги тура в РПЛ и топ-5 лиг

В Англии 1-е место занимает «Манчестер Сити» (18 очков). Далее расположились «Тоттенхэм» (17 очко), «Арсенал» (17 очков) и «Ливерпуль» (16 очков). В зоне вылета находятся «Борнмут» (3 очка), «Бернли» (1 очко) и «Шеффилд» (1 очко).

Лидерство «Краснодара», «Байера» и «Монако». Итоги тура в РПЛ и топ-5 лиг

В Бундеслиге 1-е место занимает «Байер» (16 очков). Далее расположились «Штутгарт» (15 очков), «Бавария» (14 очков) и «Боруссия» Дортмунд (14 очков). В зоне вылета находятся «Бохум» (3 очка), «Кельн» (1 очко) и «Майнц» (1 очко).

Лидерство «Краснодара», «Байера» и «Монако». Итоги тура в РПЛ и топ-5 лиг

В Ла Лиге 1-е место занимает «Реал» (21 очко). Далее расположились «Барселона» (20 очков), «Жирона» (19 очков) и «Атлетико» (16 очков). В зоне вылета находятся «Сельта» (5 очков), «Гранада» (5 очков) и «Альмерия» (3 очка).

Лидерство «Краснодара», «Байера» и «Монако». Итоги тура в РПЛ и топ-5 лиг

В Серии А 1-е место занимает «Интер» (18 очков). Далее идут «Милан» (18 очков), «Наполи» (14 очков) и «Ювентус» (14 очков). В зоне вылета находятся «Салернитана» (3 очка), «Эмполи» (3 очка) и «Кальяри» (2 очка).

Лидерство «Краснодара», «Байера» и «Монако». Итоги тура в РПЛ и топ-5 лиг

В Лиге 1 1-е место занимает «Монако» (14 очков). Далее идут «Брест» (14 очков), «Реймс» (13 очков) и «Ницца» (13 очков). В зоне вылета находятся «Лорьян» (6 очков), «Клермон» (2 очка) и «Лион» (2 очка).

Лидерство «Краснодара», «Байера» и «Монако». Итоги тура в РПЛ и топ-5 лиг

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ars14
ars14
сегодня в 12:56
Как же хочется чтобы Краснодар завоевал титул РПЛ, тем самым сделав подарок всем болельщикам быков, и самое главное своему создателю С.Н Галицкому. Уж он как никто другой заслуживает увидеть триумф своей команды, пожиная плоды своего посева!
adekvat
adekvat
сегодня в 08:23
Монако опять начинает сезон хорошо, но как всегда закончит так себе.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:15, ред.
Из всех вышеперечисленных команд-первенств удивляет "кормилец" Байер...)
Аптекари набрали серьёзный ход - крошат всех подряд и не на "тоненького"
Ждемс игр с ТОПами машины: Лейпцигом, Штутгартом, Боруссией, Баварией...
По последней один вопрос:
- А если Кейн выйдет из игры.... (не дай бог травма)?
По АПЛ... Может лысого плавят?
Краснодар... Эх! Сколько раз начинали за здравие, а потом невнятные проигрыши....
Всем удачи!
izrafel
izrafel
сегодня в 07:27
Хорошо во Франции ПСЖ укатали.... наверное все, их гегемония закончилась...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:18
В России, Германии и Франции пока всё несколько неожиданно.
lotsman
lotsman
сегодня в 07:09
Краснодар набрал хороший ход, может стать чемпионом.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:34
Краснодар созрел для чемпионства?
kazakoff
kazakoff
сегодня в 04:56
Пока только у нас и в Италии отрыв небольшой у лидеров
Остальные плотничком идут
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:20
Заскринить бы да уйти праздновать чемпионство как вариант. Да 20 туров впереди, вместе с зимней паузой, после которой бывает и клубы не узнать в плане игры. Ну а остальное к Ивичу, можно и так:
На Тебя мы уповаем,
на Тебя жизнь полагаем,
на Тебя взор устремляем
- ввысь к небесам."
Воздушно - кружевного футбола не хватает, но как говорится в одной великой книге " перекуют мечи свои на орала..." Можно много еще наговорить, но с учетом проблем Московско-Питерской конторы, на ум приходит одно: " Сейчас, или никогда." Как обычно со своей колокольни.
Гость
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