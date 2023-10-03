Лидерство «Краснодара», «Байера» и «Монако». Итоги тура в РПЛ и топ-5 лиг

Закончились все матчи тура в Российской Премьер-Лиге и топ-5 лигах Европы.
В РПЛ 1-е место занимает «Краснодар» (24 очка). Далее расположились «Крылья Советов» (21 очко) и «Локомотив» (18 очков). В зоне стыковых матчей находятся «Рубин» (9 очков) и «Факел» (8 очков), а в зоне вылета — «Балтика» (7 очков) и «Сочи» (6 очков).
В Англии 1-е место занимает «Манчестер Сити» (18 очков). Далее расположились «Тоттенхэм» (17 очко), «Арсенал» (17 очков) и «Ливерпуль» (16 очков). В зоне вылета находятся «Борнмут» (3 очка), «Бернли» (1 очко) и «Шеффилд» (1 очко).
В Бундеслиге 1-е место занимает «Байер» (16 очков). Далее расположились «Штутгарт» (15 очков), «Бавария» (14 очков) и «Боруссия» Дортмунд (14 очков). В зоне вылета находятся «Бохум» (3 очка), «Кельн» (1 очко) и «Майнц» (1 очко).
В Ла Лиге 1-е место занимает «Реал» (21 очко). Далее расположились «Барселона» (20 очков), «Жирона» (19 очков) и «Атлетико» (16 очков). В зоне вылета находятся «Сельта» (5 очков), «Гранада» (5 очков) и «Альмерия» (3 очка).
В Серии А 1-е место занимает «Интер» (18 очков). Далее идут «Милан» (18 очков), «Наполи» (14 очков) и «Ювентус» (14 очков). В зоне вылета находятся «Салернитана» (3 очка), «Эмполи» (3 очка) и «Кальяри» (2 очка).
В Лиге 1 1-е место занимает «Монако» (14 очков). Далее идут «Брест» (14 очков), «Реймс» (13 очков) и «Ницца» (13 очков). В зоне вылета находятся «Лорьян» (6 очков), «Клермон» (2 очка) и «Лион» (2 очка).
Аптекари набрали серьёзный ход - крошат всех подряд и не на "тоненького"
Ждемс игр с ТОПами машины: Лейпцигом, Штутгартом, Боруссией, Баварией...
По последней один вопрос:
- А если Кейн выйдет из игры.... (не дай бог травма)?
По АПЛ... Может лысого плавят?
Краснодар... Эх! Сколько раз начинали за здравие, а потом невнятные проигрыши....
Всем удачи!
Аптекари набрали серьёзный ход - крошат всех подряд и не на "тоненького"
Ждемс игр с ТОПами машины: Лейпцигом, Штутгартом, Боруссией, Баварией...
По последней один вопрос:
- А если Кейн выйдет из игры.... (не дай бог травма)?
По АПЛ... Может лысого плавят?
Краснодар... Эх! Сколько раз начинали за здравие, а потом невнятные проигрыши....
Всем удачи!
Остальные плотничком идут
Остальные плотничком идут
На Тебя мы уповаем,
на Тебя жизнь полагаем,
на Тебя взор устремляем
- ввысь к небесам."
Воздушно - кружевного футбола не хватает, но как говорится в одной великой книге " перекуют мечи свои на орала..." Можно много еще наговорить, но с учетом проблем Московско-Питерской конторы, на ум приходит одно: " Сейчас, или никогда." Как обычно со своей колокольни.
На Тебя мы уповаем,
на Тебя жизнь полагаем,
на Тебя взор устремляем
- ввысь к небесам."
Воздушно - кружевного футбола не хватает, но как говорится в одной великой книге " перекуют мечи свои на орала..." Можно много еще наговорить, но с учетом проблем Московско-Питерской конторы, на ум приходит одно: " Сейчас, или никогда." Как обычно со своей колокольни.