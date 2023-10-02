Дебютный гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Фулхэм»

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вчера, 23:57

«Фулхэм» проиграл «Челси» (0:2) в матче 7-го тура АПЛ .

На 18-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Челси» Михаил Мудрик. На 19-й минуте нападающий Армандо Бройя удвоил преимущество гостей.

Для украинца Мудрика мяч за «Челси» стал первым. Футболист перешел в команду в начале 2023 года за 100 млн евро.

«Фулхэм» идет на 13-м месте (8 очков), «Челси» занимает 11-е место (8 очков).