Дебютный гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Фулхэм»

«Фулхэм» проиграл «Челси» (0:2) в матче 7-го тура АПЛ.
На 18-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Челси» Михаил Мудрик. На 19-й минуте нападающий Армандо Бройя удвоил преимущество гостей.
Для украинца Мудрика мяч за «Челси» стал первым. Футболист перешел в команду в начале 2023 года за 100 млн евро.
«Фулхэм» идет на 13-м месте (8 очков), «Челси» занимает 11-е место (8 очков).
Супер первый тайм. Два удара в створ и два гола. Наконец то прорвало их. За две минуты организовали два гола. Дачники ничего не смогли сделать. Отмечу хорошую игру Мудрика и Брои. Галахэр вообще вездесущим был.
Во втором Почет что то поменял и на удержание что ли играли. Но стали очень стеснительными))
Судьи на ВАРе снова оплошали. Винисиус откровенно ударил Сильву по затылку рукой и сильно. Последний аж присел. Свисток молчит. ВАР молчит. Что за судьи в Англии?!
Потом могли еще и третий забить.
И главное травмы. Мудрика сняли со второго тайма. Броя и Кайседо ушли хромая.
Тревожно после Чилуэлла. Фулхэм ничего так и не смог сделать против обороны Челси. Дерби выигран. Молодцы синие! Надежда где то зажглась.
Супер первый тайм. Два удара в створ и два гола. Наконец то прорвало их. За две минуты организовали два гола. Дачники ничего не смогли сделать. Отмечу хорошую игру Мудрика и Брои. Галахэр вообще вездесущим был.
Во втором Почет что то поменял и на удержание что ли играли. Но стали очень стеснительными))
Судьи на ВАРе снова оплошали. Винисиус откровенно ударил Сильву по затылку рукой и сильно. Последний аж присел. Свисток молчит. ВАР молчит. Что за судьи в Англии?!
Потом могли еще и третий забить.
И главное травмы. Мудрика сняли со второго тайма. Броя и Кайседо ушли хромая.
Тревожно после Чилуэлла. Фулхэм ничего так и не смог сделать против обороны Челси. Дерби выигран. Молодцы синие! Надежда где то зажглась.