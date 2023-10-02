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Дебютный гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Фулхэм»

вчера, 23:57
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Фулхэм» проиграл «Челси» (0:2) в матче 7-го тура АПЛ.

На 18-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Челси» Михаил Мудрик. На 19-й минуте нападающий Армандо Бройя удвоил преимущество гостей.

Для украинца Мудрика мяч за «Челси» стал первым. Футболист перешел в команду в начале 2023 года за 100 млн евро.

«Фулхэм» идет на 13-м месте (8 очков), «Челси» занимает 11-е место (8 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер АПЛ
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Все комментарии
Capral
Capral ответ vova505 (раскрыть)
сегодня в 12:39
Тем более, Мудрик, никогда не был замечен в националистических высказываниях. Он далек от политики, и отдается- исключительно футболу!!!
Capral
Capral ответ Die Schwaben (раскрыть)
сегодня в 12:05
Земляк, рад тебя видеть на форуме!!!
vova505
vova505
сегодня в 10:24
Не понимаю я нелюбовь некоторых к представителям Украины
Они то здесь причем?? )))
vova505
vova505
сегодня в 10:24
Здорово
Я рад ))
Молодцы
7stars2
7stars2 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 09:46
Один раз не п...рас!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:39
Не стал мудрить и забил.
lNGMAN
lNGMAN
сегодня в 07:26
Ну все,щас держитесь))
Шуnя771
Шуnя771 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:24, ред.
Да что можно говорить?
Не хейтер Мудрика.
Соглашусь с юзером "За адекватность"
Мудрик не стоит 100 млн.
В Челси очень активно прошло "трансферное окно", но результата нет. Болельщики синих воспрянули духом от одной более - менее внятной игры (первого тайма особенно), но это абсолютно не факт, что дела у "птенцов Абрамовича" пойдут в гору...
Мне кажется вся беда клуба в руководстве, которое рассматривает свой проект как чисто бизнес структуру - спортивная составляющая для них (вернее его, хозяина миллиардера) на .... плане.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:47
Ну что же, поздравляю синих с долгожданной победой. Команда то играла нормально всё это время, пррсто невезуха и травмы сказались на результатах. Отдельно рад за Мудрика, наконец то забил, теперь проще будет в психологическом плане. Прям тур долгожданных голов, у вас Мишаня забил, у нас Кай)
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 06:46
Раз в год и палка стреляет
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 06:38
Болельщиков Челси с победой!
протон
протон
сегодня в 06:28
Закономерно. Очень прибавил в последних матчах
112910415
112910415
сегодня в 06:27
круто
за две минуты нокаутировали
Die Schwaben
Die Schwaben ответ dv8cjeb68xtw (раскрыть)
сегодня в 05:35
Ага😁
Die Schwaben
Die Schwaben
сегодня в 05:34
Неужели Челси выиграл!
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 03:06
А он закроет им рты!!!!!!! Будет очень обидно, если травма серьезная. Возможно, парень только начал приспосабливаться к британскому футболу, и тут травма... Хочется верить, что всё обойдется. Удачи ему, и пусть своей игрой докажет свою правоту!!!!!!!
За адекватность
За адекватность ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:56
Приветствую! Я конечно редко захожу на ветки о европейском футболе, не говоря уж про оставление комментариев. Но пытаюсь следить за футболистами бывшего СССР, играющими в топ-5, ( просто интересно), правда сейчас времени меньше, чем раньше, но все же. Вы полагаете, что у Мудрика есть на этом сайте хейтеры? Видел хейтили Кварацхелию, если можно так сказать, так Мудрику до него, как до Луны пока в плане статистики. Лично я полагаю, он не стоил денег которые за него отдали, как в принципе и многие кого купил клуб после Абрамовича. Но это с моей колокольни, на сайте ребята реально следят за АПЛ, в отличии от меня и за "Челси" в частности, им виднее. Я просто взгляд профана со стороны.
dv8cjeb68xtw
dv8cjeb68xtw
сегодня в 00:48
Окупился
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:22
Я конечно не болельщик Челси. Но будем надеяться на то, чтоб у этих ребят не было серьёзного повреждения. Пусть Мудрик вернётся в строй уже к следующему матчу, закроет рты своим хейтерам. Забить гол в следующем матче будет очень важным для самоуверенности. Это снимет с него очень много давления.У меня два друга за Челси. Поздравляю и тебя, и их , с победой вашего любимого клуба. Я в своё время ждал победы мадридского Реала с 2003- го года по 2014-й. Но вкус той победы неописуем. Такие эмоции вспыхнули, когда Серхио Рамос забил головой и сравнял счёт в том финале против Атлетико Мадрид.
azkan
azkan ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:15
Не ну Мудрик хорошо сыграл, на уровне. Но по моему все таки получил травму. Чо очень плохо.
azkan
azkan
сегодня в 00:12
Со красивой победой Челси!
Супер первый тайм. Два удара в створ и два гола. Наконец то прорвало их. За две минуты организовали два гола. Дачники ничего не смогли сделать. Отмечу хорошую игру Мудрика и Брои. Галахэр вообще вездесущим был.
Во втором Почет что то поменял и на удержание что ли играли. Но стали очень стеснительными))
Судьи на ВАРе снова оплошали. Винисиус откровенно ударил Сильву по затылку рукой и сильно. Последний аж присел. Свисток молчит. ВАР молчит. Что за судьи в Англии?!
Потом могли еще и третий забить.
И главное травмы. Мудрика сняли со второго тайма. Броя и Кайседо ушли хромая.
Тревожно после Чилуэлла. Фулхэм ничего так и не смог сделать против обороны Челси. Дерби выигран. Молодцы синие! Надежда где то зажглась.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 00:04
Нет. Но он забил гол.
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 00:03
Галлахер лучший
Little Caprice
Little Caprice ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:02
Один гол вознёс его в ранг великих :)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:01
С победой Челси, и отдельно от всех, Мудрика. Что теперь скажут его хейтеры?
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