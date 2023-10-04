Шейх Джассим по-прежнему надеется полностью выкупить МЮ у Глейзеров

В саге о продаже семьей Глейзеров «Манчестер Юнайтед» появилась новая информация. Так, сообщается, что сэр Джим Рэтклифф готов приобрести миноритарный пакет акций клуба.
Рэтклифф согласен купить только 25% акций «красных дьяволов», оставив за семьей Глейзеров контрольный пакет.
В то же время, по данным Sky Sports, член королевской семьи Катара шейх Джассим бин Хамад Аль Тани по-прежнему стремится приобрести весь клуб. Катарцы не хотят делить власть с Глейзерами и намерены приобрести 100% акций клуба.
Однако американская семья пока не приняла ни одного предложения, поскольку запрашиваемую ими цену никто платить сейчас не готов.
Еще будет интересно, как Шейхи из Катара (если все же купят МЮ) будут выпендриваться перед Шейхами из ОАЭ, которым принадлежит МС, потом это будет не только Манчестерское дерби, но и дерби Шейхов)))
Еще будет интересно, как Шейхи из Катара (если все же купят МЮ) будут выпендриваться перед Шейхами из ОАЭ, которым принадлежит МС, потом это будет не только Манчестерское дерби, но и дерби Шейхов)))