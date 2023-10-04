Шейх Джассим по-прежнему надеется полностью выкупить МЮ у Глейзеров

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вчера, 16:00

В саге о продаже семьей Глейзеров «Манчестер Юнайтед» появилась новая информация. Так, сообщается, что сэр Джим Рэтклифф готов приобрести миноритарный пакет акций клуба.

Рэтклифф согласен купить только 25% акций «красных дьяволов», оставив за семьей Глейзеров контрольный пакет.

В то же время, по данным Sky Sports, член королевской семьи Катара шейх Джассим бин Хамад Аль Тани по-прежнему стремится приобрести весь клуб. Катарцы не хотят делить власть с Глейзерами и намерены приобрести 100% акций клуба.

Однако американская семья пока не приняла ни одного предложения, поскольку запрашиваемую ими цену никто платить сейчас не готов.