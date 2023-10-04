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Шейх Джассим по-прежнему надеется полностью выкупить МЮ у Глейзеров

вчера, 16:00

В саге о продаже семьей Глейзеров «Манчестер Юнайтед» появилась новая информация. Так, сообщается, что сэр Джим Рэтклифф готов приобрести миноритарный пакет акций клуба.

Рэтклифф согласен купить только 25% акций «красных дьяволов», оставив за семьей Глейзеров контрольный пакет.

В то же время, по данным Sky Sports, член королевской семьи Катара шейх Джассим бин Хамад Аль Тани по-прежнему стремится приобрести весь клуб. Катарцы не хотят делить власть с Глейзерами и намерены приобрести 100% акций клуба.

Однако американская семья пока не приняла ни одного предложения, поскольку запрашиваемую ими цену никто платить сейчас не готов.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:12
Глейзеры должны там икать круглыми сутками
34hnk5pksch6
34hnk5pksch6
вчера в 19:04
Должно пойти на пользу, пример Сити есть
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:32
Если это правда, то фанатам надо выйти на улицы Манчестера с плакатами мы хотим конкурировать с Ман сити громить улицы Манчестера.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:08
У Шейхов денег в разы больше, они и клуб могут выкупить, и щедро вкладывать в клуб могут, тут главное, что бы как с ПСЖ не вышло, где игроки играют только ради денег,но е за эмблему на груди!
Еще будет интересно, как Шейхи из Катара (если все же купят МЮ) будут выпендриваться перед Шейхами из ОАЭ, которым принадлежит МС, потом это будет не только Манчестерское дерби, но и дерби Шейхов)))
Вещий
Вещий
вчера в 16:36
Даже представить себе трудно какая это цена....
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:35
Власть она такая - её ни кто делить не хочет...)
Гость
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