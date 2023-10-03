Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Игроки «Локо» получили увеличенные премиальные за победу над «Зенитом»

вчера, 20:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что команда получила увеличенные премиальные за победу в Санкт-Петербурге над «Зенитом» в матче 9-го тура РПЛ (2:1).

Увеличение премиальных за победу над «Зенитом» было.

Нагорных отметил важность победы над «сине-бело-голубыми»:

Это формирует и закаляет команду, ведь в первых матчах [сезона] не всё получилось в обороне, сегодня оборона играет достаточно надёжно, есть вариативность среди наших игроков нападения. Не всё получается, но видно, что все стараются, это главное. Победа над «Зенитом», многолетним лидером, безусловно, добавит сил игрокам и уверенности команде в целом, поэтому это очень важная победа.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Челси» заключил контракт с новым титульным спонсором
30 сентября
Полузащитник «Крыльев Советов» заявил, что деньги для него не главное
29 сентября
Опубликована сборная самых дорогих арендованных футболистов
29 сентября
ОфициальноПрибыль «Барселоны» по итогам сезона 2022/23 составила 304 млн евро
28 сентября
ОфициальноКомпания Dynasty Equity приобрела долю в «Ливерпуле»
28 сентября
Объявлена сборная из самых дорогих игроков, которые сейчас травмированы
28 сентября
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:59
Заслужили, надо поощрять
adekvat
adekvat
вчера в 21:14
А Оренбург интересно свою победу очень важной считает?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:54
За такую победу можно и раскошелиться !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 