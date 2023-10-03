Игроки «Локо» получили увеличенные премиальные за победу над «Зенитом»

Председатель совета директоров «Локомотива» сообщил, что команда получила увеличенные премиальные за победу в Санкт-Петербурге над «Зенитом» в матче 9-го тура РПЛ (2:1).

Нагорных отметил важность победы над «сине-бело-голубыми»:

Это формирует и закаляет команду, ведь в первых матчах [сезона] не всё получилось в обороне, сегодня оборона играет достаточно надёжно, есть вариативность среди наших игроков нападения. Не всё получается, но видно, что все стараются, это главное. Победа над «Зенитом», многолетним лидером, безусловно, добавит сил игрокам и уверенности команде в целом, поэтому это очень важная победа.