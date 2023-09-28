Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Компания Dynasty Equity приобрела долю в «Ливерпуле»

вчера, 17:49

Владельцы «Ливерпуля» — компания Fenway Sports Group, объявили о том, что глобальная спортивная инвестиционная компания Dynasty Equity приобрела миноритарную долю в клубе.

Президент FSG Майк Гордон заявил:

Наша долгосрочная приверженность «Ливерпулю» остаётся такой же сильной, как и прежде. Мы всегда говорили, что если найдётся инвестиционный партнёр, который подойдёт «Ливерпулю», то воспользуемся этой возможностью, чтобы помочь обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость и будущий рост клуба.

Мы надеемся на дальнейшее развитие давних отношений с Dynasty для дальнейшего укрепления финансового положения клуба и поддержания наших амбиций по дальнейшему успеху на поле и за его пределами.

Миноритарные инвестиции в основном будут использованы для погашения банковского долга, возникшего во время пандемии коронавируса, компенсации затрат на увеличение вместимости стадиона «Энфилд», расходов на строительство тренировочного центра, выкупа тренировочной базы в Мелвуде, а также для компенсации расходов на покупки футболистов во время летнего трансферного окна.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Опубликована сборная самых дорогих арендованных футболистов
Сегодня, 12:33
ОфициальноПрибыль «Барселоны» по итогам сезона 2022/23 составила 304 млн евро
Вчера, 18:28
Объявлена сборная из самых дорогих игроков, которые сейчас травмированы
Вчера, 15:32
«Милан» впервые с 2006 года закрыл сезон с прибылью
Вчера, 14:31
Фернандес высказался на тему отступных, которые отказался платить ЦСКА
Вчера, 12:25
Стало известно, какая фирма будет новым титульным спонсором «Челси»
27 сентября
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:21
Это не поможет Ливерпулю
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 17:54
Наверное это небольшой+
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 