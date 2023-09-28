Компания Dynasty Equity приобрела долю в «Ливерпуле»

Владельцы «Ливерпуля» — компания Fenway Sports Group, объявили о том, что глобальная спортивная инвестиционная компания Dynasty Equity приобрела миноритарную долю в клубе.

Президент FSG Майк Гордон заявил:

Наша долгосрочная приверженность «Ливерпулю» остаётся такой же сильной, как и прежде. Мы всегда говорили, что если найдётся инвестиционный партнёр, который подойдёт «Ливерпулю», то воспользуемся этой возможностью, чтобы помочь обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость и будущий рост клуба.

Мы надеемся на дальнейшее развитие давних отношений с Dynasty для дальнейшего укрепления финансового положения клуба и поддержания наших амбиций по дальнейшему успеху на поле и за его пределами.