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Прибыль «Барселоны» по итогам сезона 2022/23 составила 304 млн евро

вчера, 18:28

«Барселона» сообщила о том, что клуб завершил сезон 2022/23 с чистой прибылью в размере 304 млн евро после уплаты налогов.

Это выше, чем было утверждено в бюджете на прошлый сезон. Консолидированная операционная прибыль составила 1,259 млрд евро, операционные расходы — 1,165 млрд.

Отмечается, что были достигнуты рекордные операционные показатели в коммерческой сфере и сфере эксплуатации объектов. Клуб добился улучшений во всех направлениях бизнеса, зафиксировав в каждом из них показатели выше ожидаемых.

На коммерческом уровне «Барса» достигла рекордных показателей с доходом в 351 млн евро (+43% по сравнению с предыдущим годом). Спонсорская сумма практически достигла 200 млн евро, а объём продаж в клубных магазинах составил 100 млн евро, что также является абсолютным рекордом.

В сезоне 2022/23 «Барселона» привлекла рекордное количество новых спонсоров — 20, что принесло 97,6 млн.

Чистый долг клуба снижается второй сезон подряд, упав с 680 млн (по состоянию на 30 июня 2021 года) до нынешних 552 млн (по состоянию на 30 июня 2023 года).

В сезоне 2023/24 «сине-гранатовые» прогнозируют выручку в размере 859 млн евро и прибыль в размере 11 млн до уплаты налогов.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:43
Это и есть один из рычагов, всего их три было вроде)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:39
Они ещё и рычаги дёргали, вроде. Не знаю, кому...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:31
Красивые цифры, только реальность-то мы знаем - "Барселона" продала 25% прав на прибыль с трансляций на 10 лет вперёд, отсюда и доход
Elliada
Elliada
вчера в 18:43
То есть в 2023 прибыль 304 млн, а в 2024 всего 11 млн!!!!??? Это как? Подозреваю, что прибыль пойдет на погашение долгов
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:33
Это всегда хорошо 👍. Есть с чего плясать ☝️😉
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