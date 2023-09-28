Прибыль «Барселоны» по итогам сезона 2022/23 составила 304 млн евро

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вчера, 18:28

«Барселона» сообщила о том, что клуб завершил сезон 2022/23 с чистой прибылью в размере 304 млн евро после уплаты налогов.

Это выше, чем было утверждено в бюджете на прошлый сезон. Консолидированная операционная прибыль составила 1,259 млрд евро, операционные расходы — 1,165 млрд.

Отмечается, что были достигнуты рекордные операционные показатели в коммерческой сфере и сфере эксплуатации объектов. Клуб добился улучшений во всех направлениях бизнеса, зафиксировав в каждом из них показатели выше ожидаемых.

На коммерческом уровне «Барса» достигла рекордных показателей с доходом в 351 млн евро (+43% по сравнению с предыдущим годом). Спонсорская сумма практически достигла 200 млн евро, а объём продаж в клубных магазинах составил 100 млн евро, что также является абсолютным рекордом.

В сезоне 2022/23 «Барселона» привлекла рекордное количество новых спонсоров — 20, что принесло 97,6 млн.

Чистый долг клуба снижается второй сезон подряд, упав с 680 млн (по состоянию на 30 июня 2021 года) до нынешних 552 млн (по состоянию на 30 июня 2023 года).

В сезоне 2023/24 «сине-гранатовые» прогнозируют выручку в размере 859 млн евро и прибыль в размере 11 млн до уплаты налогов.