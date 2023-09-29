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Полузащитник «Крыльев Советов» заявил, что деньги для него не главное

вчера, 16:47

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Никита Салтыков заявил, что при возможном переходе в топ-клуб не будет обращать внимание на финансовые условия.

Что касается слухов о моём будущем, то я игрок «Крыльев» ― хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение.

Ранее Салтыков рассказал об упражнении «Убойный матч».

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:10
Ну, вообще, здраво мыслит. Ему практика нужна на поле, а Крылья дают практику. Не важно, Крылья или Краснодар, на данном этапе он прогрессирует из матча в матч
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:42
Полузащитник...а забил столько же сколько Дзюба и Соболев вместе взятые...
При чем играя не за московский богатый клуб...как упомянутые супер-ультра-мега напы....
Сп62
Сп62
вчера в 20:10
Ничего. С годами это проходит.
lotsman
lotsman
вчера в 19:43
Как в той поговорке, советских времён - Не в деньгах счастье. правда мало кто знал, что это вырванный контекст из высказывания одного миллиардера - Не в деньгах счастье, когда их в избытке.
pomor45
pomor45
вчера в 19:11
Там ещё, наверняка, папа есть, который так о деньгах не думает.
pomor45
pomor45 ответ Mekail (раскрыть)
вчера в 19:10
Лукавит тоже не по годам.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:50
Мы все работаем за зарплату
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:12
Хорошее заявление, пускай развивается
Самое главное чтоб стабильно играл и показывал себя, тогда будет спрос
Ну а дальше воемя покажет
Mekail
Mekail
вчера в 18:11
Не по годам мыслит.... может далеко пойти.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:08
"Люди гибнут за металл",-громко Салтыков сказал,-
"Я готов рублей за пять в "Барселоне поиграть!
Но мне светит только "Фенер",так сказал мне детский тренер..."
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:25
И с милой рай в шалаше казаться будет. Знаем. Проходили.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:56
19 лет.....
Какой спрос с мальца?))
протон
протон
вчера в 16:56
Вот молодец, хороший сынок растет!
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