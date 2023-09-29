Полузащитник «Крыльев Советов» заявил, что деньги для него не главное

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России заявил, что при возможном переходе в топ-клуб не будет обращать внимание на финансовые условия.

Что касается слухов о моём будущем, то я игрок «Крыльев» ― хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом РПЛ , я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение.