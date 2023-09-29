Полузащитник «Крыльев Советов» заявил, что деньги для него не главное

Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Никита Салтыков заявил, что при возможном переходе в топ-клуб не будет обращать внимание на финансовые условия.
Что касается слухов о моём будущем, то я игрок «Крыльев» ― хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение.
Ранее Салтыков рассказал об упражнении «Убойный матч».
При чем играя не за московский богатый клуб...как упомянутые супер-ультра-мега напы....
При чем играя не за московский богатый клуб...как упомянутые супер-ультра-мега напы....
Самое главное чтоб стабильно играл и показывал себя, тогда будет спрос
Ну а дальше воемя покажет
Самое главное чтоб стабильно играл и показывал себя, тогда будет спрос
Ну а дальше воемя покажет
"Я готов рублей за пять в "Барселоне поиграть!
Но мне светит только "Фенер",так сказал мне детский тренер..."
"Я готов рублей за пять в "Барселоне поиграть!
Но мне светит только "Фенер",так сказал мне детский тренер..."
Какой спрос с мальца?))
Какой спрос с мальца?))