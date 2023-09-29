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Опубликована сборная самых дорогих арендованных футболистов

вчера, 12:33

Опубликован список самых дорогих игроков, проводящих текущий сезон в аренде. Первое место делят три футболиста сборной Португалии: нападающий «Пари Сен-Жермен» Гонсалу Рамуш, полузащитник «Барселоны» Жоау Феликс и защитник «сени-гранатовых» Жоау Канселу (все три игрока оцениваются в 50 миллионов евро).

Далее в этом списке расположились: полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Нидерландов Хави Симонс (40 миллионов евро), нападающий «Ромы» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку (40 миллионов евро), полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Испании Ансу Фати (35 миллионов евро), полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Марокко Софьян Амрабат (30 миллионов евро), вратарь «Арсенала» Давид Райя (30 миллионов евро), полузащитник «Астон Виллы» и сборной Италии Николо Дзаньоло (27 миллионов евро), полузащитник «Лидса» и сборной США Бренден Ааронсон (25 миллионов евро).

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kazakoff
kazakoff
вчера в 13:15
По именам отличный список
Все ли заиграют - вопрос?!
Гость
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