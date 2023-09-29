Опубликована сборная самых дорогих арендованных футболистов

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вчера, 12:33

Опубликован список самых дорогих игроков, проводящих текущий сезон в аренде. Первое место делят три футболиста сборной Португалии: нападающий «Пари Сен-Жермен» , полузащитник «Барселоны» и защитник «сени-гранатовых» (все три игрока оцениваются в 50 миллионов евро).