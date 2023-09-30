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«Челси» заключил контракт с новым титульным спонсором

вчера, 13:01

Новым титульным партнёром «Челси» стала компания Infinite Athlete. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Логотип бренда появится на игровой форме мужской и женской команды, а также на тренировочной форме.

В рамках сотрудничества «Челси» внедрил технологию искусственного интеллекта Match View X, чтобы предоставить болельщикам настраиваемые трансляции и возможности взаимодействия в официальном приложении клуба. Планируется также создание новых совместных проектов в области технологий.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:23
Сегодня без спонсоров нельзя!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:19
Наконец то, сделка тянулась ещё с начала августа, но по каким то причинам в ФА не согласовывали сделку.
Контракт на один год.
Со следующего сезона какие то авиалинии должны стать титульным спонсором.
А так, как отметили ниже, без спонсора форма смотрится огонь 🔥
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:13
А зачем Челси деньги.... они их просто бездарно тратят.
протон
протон
вчера в 13:10
то есть, на всём фоне бабла которое тупо вливается в команду от Боули, эти 43 млн. что-то меняет? или от лого на пузе меняется центр тяжести и игроки найдут баланс? ой не там просвет ищете, товарищи
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:08
Без спонсорской наклейки лучше смотрится, но лучше бегать с деньгами
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