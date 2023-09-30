«Челси» заключил контракт с новым титульным спонсором

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вчера, 13:01

Новым титульным партнёром «Челси» стала компания Infinite Athlete. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Логотип бренда появится на игровой форме мужской и женской команды, а также на тренировочной форме.

В рамках сотрудничества «Челси» внедрил технологию искусственного интеллекта Match View X, чтобы предоставить болельщикам настраиваемые трансляции и возможности взаимодействия в официальном приложении клуба. Планируется также создание новых совместных проектов в области технологий.