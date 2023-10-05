Тикнизян высказался о последних результатах «Локомотива»

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян высказался на тему последних результатов «красно-зелёных».
Видите, как всё в нашей жизни быстро меняется — две недели назад мы в чемпионате были не на лучшем месте, в Кубке тоже. Да, мы занимали второе место, но ситуация была непростая. Поэтому не хочу это комментировать, дай бог, чтобы так всё продолжалось. Это зависит от каждого в нашей команде. Будем продолжать работать.
Напомним, «Локомотив» идёт на серии из трёх побед. 3 октября «железнодорожники» обыграли «Ростов» в Кубке России.