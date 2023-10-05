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Тикнизян высказался о последних результатах «Локомотива»

вчера, 11:43

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян высказался на тему последних результатов «красно-зелёных».

Видите, как всё в нашей жизни быстро меняется — две недели назад мы в чемпионате были не на лучшем месте, в Кубке тоже. Да, мы занимали второе место, но ситуация была непростая. Поэтому не хочу это комментировать, дай бог, чтобы так всё продолжалось. Это зависит от каждого в нашей команде. Будем продолжать работать.

Напомним, «Локомотив» идёт на серии из трёх побед. 3 октября «железнодорожники» обыграли «Ростов» в Кубке России.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:17
пока всё очень неплохо
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:14
После плохого старта всё наладилось. Заслуга тренера.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:59
Довольно "содержательное" интервью, правда весьма сумбурное.)
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:45
Тут главное чтобы сплюнул три раза через плечо...:))) .. а то можно и обратное накаркать.
Гость
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