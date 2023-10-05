Капитан «Динамо» рассказал, за счёт чего «бело-голубые» обыграли «Спартак»

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна заявил, что большую часть игры «бело-голубые» были лучше «Спартака». Вчера в рамках Кубка России «Динамо» разгромило «красно-белых».
Это всё благодаря усилиям всей команды. Мы создавали моменты, которые смогли реализовать. Я думаю, большую часть матча мы превосходили соперника. Это касается и интенсивности, с которой мы играли, и самоотдачи всей команды. Не только игроки основного состава, но и те, кто вышел на поле позже, тоже внесли свой вклад. И это было очень важно для того, чтобы довести дело до конца.
К слову сказать, игра без Тюкавина в атаке- мне понравилась больше. Не было уже той зависимости и привязанности к одному человеку, который, будем откровенными- не является лидером команды, в атаке- точно...
К слову сказать, игра без Тюкавина в атаке- мне понравилась больше. Не было уже той зависимости и привязанности к одному человеку, который, будем откровенными- не является лидером команды, в атаке- точно...
Ещё до начала матча Абаскаль заявил, что эту встречу он рассматривает, как подготовку к предстоящему дерби с ЦСКА, в которой Соболев не примет участия из-за перебора карточек, поэтому он и не включил его в заявку на матч. Будь в Спартаке с самого начала все сильнейшие и Соболев в том числе, красно-белые всё равно бы проиграли, на лицо очередной слив Главного тренера команды и это главная причина, как мне видится, того что красно-белые не особо сопротивлялись во вчерашней игре. Игра во втором тайме, где Абаскаль произвёл замены, выпустив и Промеса и Зобнина, Бонгонду и Мартинеса всё равно была проиграна 1:0, где гол Зазвонкина был забит по всем правилам.
Теперь по офсайду Фомина, специально пересмотрел несколько стоп-кадров и повторов с разных ракурсов, но нигде нет чёткой проекции параллельно линиям поля, на всех картинках изображение расположено под некоторым углом и следовательно нет чёткого понимания расположения футболистов на поле и поэтому однозначно утверждать, что голова атакующего игрока находится ближе к воротам. Пока у нас в РПЛ не внедряд функцию определения офсайда с помощью офсайдных линий эти споры будут возникать каждый раз. Для объективности дождёмся оценки специалистов, которые подтвердят или опровергнут правильность решения. Болейте за своих, а не против чужих!
Ещё до начала матча Абаскаль заявил, что эту встречу он рассматривает, как подготовку к предстоящему дерби с ЦСКА, в которой Соболев не примет участия из-за перебора карточек, поэтому он и не включил его в заявку на матч. Будь в Спартаке с самого начала все сильнейшие и Соболев в том числе, красно-белые всё равно бы проиграли, на лицо очередной слив Главного тренера команды и это главная причина, как мне видится, того что красно-белые не особо сопротивлялись во вчерашней игре. Игра во втором тайме, где Абаскаль произвёл замены, выпустив и Промеса и Зобнина, Бонгонду и Мартинеса всё равно была проиграна 1:0, где гол Зазвонкина был забит по всем правилам.
Теперь по офсайду Фомина, специально пересмотрел несколько стоп-кадров и повторов с разных ракурсов, но нигде нет чёткой проекции параллельно линиям поля, на всех картинках изображение расположено под некоторым углом и следовательно нет чёткого понимания расположения футболистов на поле и поэтому однозначно утверждать, что голова атакующего игрока находится ближе к воротам. Пока у нас в РПЛ не внедряд функцию определения офсайда с помощью офсайдных линий эти споры будут возникать каждый раз. Для объективности дождёмся оценки специалистов, которые подтвердят или опровергнут правильность решения. Болейте за своих, а не против чужих!