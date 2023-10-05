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Капитан «Динамо» рассказал, за счёт чего «бело-голубые» обыграли «Спартак»

вчера, 10:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна заявил, что большую часть игры «бело-голубые» были лучше «Спартака». Вчера в рамках Кубка России «Динамо» разгромило «красно-белых».

Это всё благодаря усилиям всей команды. Мы создавали моменты, которые смогли реализовать. Я думаю, большую часть матча мы превосходили соперника. Это касается и интенсивности, с которой мы играли, и самоотдачи всей команды. Не только игроки основного состава, но и те, кто вышел на поле позже, тоже внесли свой вклад. И это было очень важно для того, чтобы довести дело до конца.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:35
За счёт Абаскаля
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:46
Значит я ошибся.
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:45
Соболев не пропускал эту встречу, в первом предложении я написал, что Абаскал рассматривает её, как подготовку к дерби с ЦСКА, где у него перебор горчичников, прочти ещё раз
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:43
Приветище и Салютище, Дружище!!!
Ваня, а разве, Соболев имеет ЖК в кубке, а не в чемпионате? По-моему, он пропускает игру с ЦСКА. Ну ладно, как по мне- нынешняя схема кубка неинтересная и мало что стоит. Кубок России- это не кубок СССР, где не было омерзительного понятия "ротация" и где команды, все игры играли основным составом. Я не знаю, насколько точно, то, что КБ сливают тренера, но судя по его интервью- уходить он не собирается. Конечно это не тренер для такой команды как Спартак. Полное убожество- без совести и чести!!! Ну да ладно- это проблемы Спартака.
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:45, ред.
Доброго Здоровья Capral!
Ещё до начала матча Абаскаль заявил, что эту встречу он рассматривает, как подготовку к предстоящему дерби с ЦСКА, в которой Соболев не примет участия из-за перебора карточек, поэтому он и не включил его в заявку на матч. Будь в Спартаке с самого начала все сильнейшие и Соболев в том числе, красно-белые всё равно бы проиграли, на лицо очередной слив Главного тренера команды и это главная причина, как мне видится, того что красно-белые не особо сопротивлялись во вчерашней игре. Игра во втором тайме, где Абаскаль произвёл замены, выпустив и Промеса и Зобнина, Бонгонду и Мартинеса всё равно была проиграна 1:0, где гол Зазвонкина был забит по всем правилам.

Теперь по офсайду Фомина, специально пересмотрел несколько стоп-кадров и повторов с разных ракурсов, но нигде нет чёткой проекции параллельно линиям поля, на всех картинках изображение расположено под некоторым углом и следовательно нет чёткого понимания расположения футболистов на поле и поэтому однозначно утверждать, что голова атакующего игрока находится ближе к воротам. Пока у нас в РПЛ не внедряд функцию определения офсайда с помощью офсайдных линий эти споры будут возникать каждый раз. Для объективности дождёмся оценки специалистов, которые подтвердят или опровергнут правильность решения. Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 13:25
Следовало, прежде всего отметить то, что соперник вышел в ослабленном составе, без лучших своих форвардов, что, однозначно ослабило игру Спартака в атаке. Невозможно представить себе нынешний Спартак без тандема Соболев-Промес! Ну и конечно, справедливости ради, стоит отметить, то, что второй гол был забит с большими подозрениями на офсайд. Если в футболе разрешается, в поле, забивать всеми частями тела, кроме рук- значит, голова Фомина, точно залезла в офсайд. Об этом, Балтбуэна, тоже промолчал. О ненастроенности Спартака на игру, говорить не буду- это не оправдание для КБ. А вот обо всем остальном- упомянуть стоит...
112910415
112910415
вчера в 13:17
живее были, вот и весь секрет
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 13:09
Поясните по поводу первого предложения, пожалуйста. В чём именно это заключалось?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:08
Что именно ему следовало сказать?
Capral
Capral
вчера в 11:39
Неискреннее интервью. Не люблю таких вещей. Да, динамовцы играли лучше, острее, быстрее, всё верно. Но почему Бальбуэна, ничего не говорит о том, что Спартак вышел на поле без своего могучего и грозного тандема форвардов Промес-Соболев? Это во многом предопределило игру и результат. Кто был на острие Спартака в 1-м тайме? Фактически, никого. Спартак напоминал шприц без иглы. Никто не умоляет победу ДИНАМО, команда сыграла- здорово, грамотно и мобильно. Но при всем этом, надо же сказать и проблемах соперника- для полноты картины и большей объективности.

К слову сказать, игра без Тюкавина в атаке- мне понравилась больше. Не было уже той зависимости и привязанности к одному человеку, который, будем откровенными- не является лидером команды, в атаке- точно...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:30
Спартак проиграл сам себе...
Не преувеличивай свою роль.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:07
За счёт отсутствия на поле ФК "Спартак".
Гость
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