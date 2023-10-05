Капитан «Динамо» рассказал, за счёт чего «бело-голубые» обыграли «Спартак»

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая заявил, что большую часть игры «бело-голубые» были лучше «Спартака». Вчера в рамках Кубка России «Динамо» разгромило «красно-белых».

Это всё благодаря усилиям всей команды. Мы создавали моменты, которые смогли реализовать. Я думаю, большую часть матча мы превосходили соперника. Это касается и интенсивности, с которой мы играли, и самоотдачи всей команды. Не только игроки основного состава, но и те, кто вышел на поле позже, тоже внесли свой вклад. И это было очень важно для того, чтобы довести дело до конца.