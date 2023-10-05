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Катастрофа ПСЖ в Англии. «Ньюкасл» разнёс команду Мбаппе в Лиге чемпионов

вчера, 09:58
Луис Энрике
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Доннарумма Джанлуиджи
Доннарумма Джанлуиджи
Вратарь
Хакими Ашраф
Хакими Ашраф
Защитник

Прекрасные фанаты «сорок» празднуют триумф.

Хау создал очень крепкую команду

У шейхов из Саудовской Аравии и Катара разный подход в «Ньюкасле» и ПСЖ. «Сороки» не гоняются за ещё одним клубом третьих шейхов – «Манчестер Сити», но толковому молодому тренеру Хау выдали большие деньги на подписание людей, которые далеки от статуса суперзвёзд футбола. Триппьер – единственный игрок «Ньюкасла», которого смело можно включить в группу элитных, но ему 33 года. Даже Гимараес лишь на пороге в такую категорию.

Двадцать один год назад «Ньюкасл» с сэром Бобби Робсоном сыграл в Лиге чемпионов в группе с «Ювентусом» и киевским «Динамо». Прошли по второй групповой раунд, который тогда был аналогом начальных стадий плей-офф. Там не справились с «Барселоной» и «Интером», но пятилетний Лонгстафф и десятилетний Дэн, фанаты «Ньюкасла» с детства, помнят тот сезон. Теперь хавбек и защитник забили в ворота ПСЖ в первом домашнем матче «сорок» в новом сезоне ЛЧ.

Красивая история, как у Альмирона, который словно живое воплощение героя фильма «Гол». Парагваец Мигель пять лет назад бегал в США за «Атланта Юнайтед», а теперь у него точный удар в самом престижном кубке для клубов. Защитник Фабиан Шер, хотя немало поиграл за сильную сборную Швейцарии, не получил приглашения от гранда, зато в 31 год его удар в падении подчеркнул командное преимущество «Ньюкасла» над ПСЖ. «Сороки» разгромили французских гостей.

Энрике ввязался в сложный проект

У Луиса зависимость от адреналина, он его постоянно ищет. Бегает марафоны, на которых можно умереть, настолько сложные условия. Практиковал бег в пустыне, экстремальные развлечения для богатых людей, которым хочется ощутить себя живыми, рискуя здоровьем. Луис Энрике через всё это проходил. В концовке унизительного для обороны, полузащиты и атаки ПСЖ матча в Англии показали крупным планом кислое лицо испанского наставника.

После матча Луис поздравил «Ньюкасл», хотя и намекнул, что счёт якобы не по игре. А вот бардак в парижской команде давно стал нормой, ничего удивительного и нового. ПСЖ годами играет безалаберно, время от времени переключаясь на сильный футбол без общего знаменателя – победы в Лиге чемпионов. Редко у этой команды поставленный футбол на протяжении всего сезона, невзирая на звёздный статус многих игроков. Сложный старт сезона не удивил.

Голкипера Доннарумму вечно бросают отбиваться одного. Джиджи иногда спасает, но когда мяч мокрый, а удары коварные, то даже итальянский чемпион Европы не справится. Хакими и Маркиньос вчера ошибались так, что их без просмотра заберут в основу «Спартака», упали примерно на такой уровень. Подборы забирал «Ньюкасл» — уже в этот момент поединка стало ясно, у какой команды выше шансы на итоговую победу. Отдав французам мяч, англичане получили моменты. Счёт по ударам в створ 8:2.

Мбаппе выбросил половину карьеры

В декабре Килиану стукнет 25 лет, идёт его девятый сезон в футболе. Даже если представить, что впереди ещё девять, то в конце отрезка Мбаппе будет 34 года. Далеко не все такие железные, как Месси и Роналду. Некоторые сильные футболисты часто получают травмы, как Неймар и Азар. В любом случае, Мбаппе выбросил половину карьеры на «фермерскую лигу». Вчера на официальной странице Лиги 1 издевались над «Арсеналом», который проиграл пятнадцатому в чемпионате Франции «Лансу».

Вот только наполнение матча команды Артеты говорит, что хозяевам повезло. Вратарь «Ланса» отражал удары, получилось выжать максимум из подходов, а вот футболисты «Арсенала» промахивались. Так будет не всегда. Возможно, сам «Ньюкасл» не сможет продлить счастье в «группе смерти», а ПСЖ выйдет в плей-офф. Парижане могут не повторить судьбу богатых клубов, которые вываливались в Лигу Европы или оказывались последними в квартете, как «Атлетико» год назад.

Но это не меняет генеральный вывод о парижском клубе. Нельзя просто купить величие, играя во Франции. А вот тотальный футбол «Ньюкасла» на денежных дрожжах сработал. Организация клуба, стратегия спортивного директора, тактика тренера и рвение игроков вместе конвертируются в победы. У «сорок» 5 викторий и 1 ничья в последних матчах. Неграмотная работа менеджеров, недоверие тренерам, безумные пустые расходы и лицемерие ведут к тому, что видим в ПСЖ.

Парижане вечно убегают от реальности

Вот сейчас разозлятся, разнесут «Ренн», сделают вид, что всё идет по плану. А ведь инсайдеры узнали через Энрике, что Верратти пил, курил и тащил на вечеринки напарников, поэтому итальянца сплавили в Катар. Неймар вёл себя не лучше, а Хакими ещё хуже. Для звёзд футбола ПСЖ это «золотая клетка», о чём открыто говорит Месси. Летом пытались «изменить идентичность», но нельзя стать хорошим по щелчку.

Килиан выбросит ценный сезон, ведь струсил пойти в «Реал». А теперь думает, как сбежать к Беллингему ближайшей зимой. Тренер ПСЖ выигрывал ЛЧ, опыт есть, не исключаем, что со временем парижане заиграют лучше. Дома они победили «Боруссию» Дортмунд, зацепка на будущее. Но пока это просто набор футболистов, которые в глубине души жалеют, что судьба забросила их не в «Манчестер Сити» и «Реал», а в Париж.

Нельзя обмануть себя. Нельзя быть в экстазе, играя в Лиге 1 в футбольном мире, где существуют более сильные чемпионаты. «Ньюкаслу» намного проще, ведь АПЛ это инкубатор для богатых цыплят. Сотни тысяч фанатов у экранов и 52 009 зрителей на стадионе увидели грамотный футбол боевитого «Ньюкасла», где простые парни радовались первым матчам в ЛЧ, и безобразную игру предсказуемого ПСЖ с талантами на поле и с кислым Мбаппе, который вчера ни разу не попал в створ ворот Поупа.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:59
Теория про договорняк между шейхами разбивается о взаимную ненависть между Катаром и Саудовской Аравией)
DXTK
DXTK
вчера в 19:38, ред.
ПСЖ просто команда недразумени в ЛЧ, кто бы ее не тренировал, они одно сплошное разочарование......Блан, Эмери, Тухель, Почеттино, а теперь и Энрике......так и не смог ли из ПСЖ слепить что-то по настоящему стоящее. Интересно проблем в тренерах в выборе кандидатов или все же в отношении игроков внутри клуба, тупа играют ради денег. Ведь тут играли Ибрагимович, Месси, Неймар, Рамос, Мбаппе, Ди Мария, а ситуация не поменялась.

Кто то говорит мол это был договорняк между шейхами мол чтобы Ньюкасл и ПСЖ вышли в плейофф и не пускать туда Милан и Боруссию, но простите когда играется договорняк то там счет минимальный 1-0 или 2-1......а тут одна команда буквально прилюдно выпорола другую с не преличным счетом.

Ньюкасл конечно похорошел, ведь после нулевой ничьей с Миланом их буквально раскритиковали за почти антифутбол, а тут с ПСЖ просто божили на поле, честно такой игры и такого счета никто не ожидал - сюрприз сюрпризов.

Мне кажется ПСЖ слаб ментально в ЛЧ, если у них ничего не получается, а соперник начинает давить, то они просто распахиваются и случается провал. Единственный раз это было в 20 году когда они вышли в финал, и то в тот год из-за пандемии чемпионат франции не доиграли, и силы у них были на главный трофей, да и соперники были у них легкие Аталанта, Лейпциг чей состав конечно не соответсвовал увроню парижан отсюда и прошли дальше, хотя Тухель через сезон уже с Челси прошел опять все испытания и выиграл ушастый, но не ПСЖ.

В прошлом сезоне их в группе даже Бенфика подвинула с первого места. В этом сезоне похоже картина не изменится, Мбаппе одинок, если до этого игру создавали Неймар или Месси и тд, то французу одному тяжело тянуть нету сильных партнеров. Вчера на поле против Ньюкасла играло 10 друзей Мбаппе и сам Килиан был 11-ым.

Энирке тоже стал заложником ситуации ведь он приходя в ПСЖ , я так думаю, рассчитывал об новом супертрио Месси Мбаппе и Неймар, как было у него в Барсе только МСН в центре был Суарес, то сейчас оставшись в итоге с одним французиком который вообще перед сезоном не хотел играть, и желал даже покинуть клуб, выдвигая явно еще новые требования и ультиматумы, тяжело тренеру придется. Да и Энрике сам по себе тренер не гросмейстер, если со сборной от Морокко вылетел на ЧМ, по этому сомнения тоже есть, ну умеет он со звездами работать а умеет ли он игру как то переоврачивать или читать, в Барселоне у него был хороший ресурс, тут такого точно нет.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:14, ред.
Так у ПСЖ полузащита и защита средняя, они держались на игроках топ уровня в атаке и у команды нет хребта. ПСЖ мог проиграть Барсе имея преимущество в 4 мяча или МЮ имея преимущество в 2 мяча, а у Ньюкасла бойцы которые просто так мяч отдавать не будут. ПСЖ не может включаться, включался ПСЖ в матче с Аталантой в ЛЧ и то индивидуально Неймар зарешал от которого избавились.
3ton
3ton
вчера в 17:46
Как похорошел ПСЖ без Неймара и Месси
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:26
Парижские Шейхи изначально выбрали не верный путь развития, заманивая в клуб игроков большими деньгами, и так не сумев сделать из них команду! В Ньюкасле же поступили куда умнее. Назначили тренера, который сумел сделать команду из тех, кто был в клубе до больших денег, а после этого, постепенно покупались игроки, которых просил именно тренер! Думаю ни один игрок в Ньюкасле не будет выше Хау! А в ПСЖ даже авторитетные тренеры были ниже "звездных" игроков!
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:42, ред.
Ньюкасл развивается и растёт на глазах.
В прошлом были 4-ми. А в этом сезоне АПЛ
им вполне по силам войти в тройку.
112910415
112910415
вчера в 11:29
Ньюкасл наращивает мускулы !
Постепенно
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 11:12
Искренне поздравляю Ньюкасл. Очень красивая и эмоциональная победа.

Вообще со стороны очень наблюдать за Сороками, как за "проектом", который планомерно развивается и улучшается на глазах, при этом без больших по сегодняшним футбольным меркам вложений
Nazi
Nazi
вчера в 10:26
Очередное ведро помоев этого автора на ПСЖ и Лигу 1.. Ни слова о футболе. Об ошибках енрике. Лишь бы поглумится над Мбаппе :) Непрофессионально все это. Хоть баньте :)
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