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вчера, 09:58

Прекрасные фанаты «сорок» празднуют триумф.

Хау создал очень крепкую команду

У шейхов из Саудовской Аравии и Катара разный подход в «Ньюкасле» и ПСЖ . «Сороки» не гоняются за ещё одним клубом третьих шейхов – «Манчестер Сити», но толковому молодому тренеру Хау выдали большие деньги на подписание людей, которые далеки от статуса суперзвёзд футбола. Триппьер – единственный игрок «Ньюкасла», которого смело можно включить в группу элитных, но ему 33 года. Даже Гимараес лишь на пороге в такую категорию.

Двадцать один год назад «Ньюкасл» с сэром Бобби Робсоном сыграл в Лиге чемпионов в группе с «Ювентусом» и киевским «Динамо». Прошли по второй групповой раунд, который тогда был аналогом начальных стадий плей-офф. Там не справились с «Барселоной» и «Интером», но пятилетний Лонгстафф и десятилетний Дэн, фанаты «Ньюкасла» с детства, помнят тот сезон. Теперь хавбек и защитник забили в ворота ПСЖ в первом домашнем матче «сорок» в новом сезоне ЛЧ .

Красивая история, как у Альмирона, который словно живое воплощение героя фильма «Гол». Парагваец Мигель пять лет назад бегал в США за «Атланта Юнайтед», а теперь у него точный удар в самом престижном кубке для клубов. Защитник Фабиан Шер, хотя немало поиграл за сильную сборную Швейцарии, не получил приглашения от гранда, зато в 31 год его удар в падении подчеркнул командное преимущество «Ньюкасла» над ПСЖ . «Сороки» разгромили французских гостей.

Энрике ввязался в сложный проект

У Луиса зависимость от адреналина, он его постоянно ищет. Бегает марафоны, на которых можно умереть, настолько сложные условия. Практиковал бег в пустыне, экстремальные развлечения для богатых людей, которым хочется ощутить себя живыми, рискуя здоровьем. Луис Энрике через всё это проходил. В концовке унизительного для обороны, полузащиты и атаки ПСЖ матча в Англии показали крупным планом кислое лицо испанского наставника.

После матча Луис поздравил «Ньюкасл», хотя и намекнул, что счёт якобы не по игре. А вот бардак в парижской команде давно стал нормой, ничего удивительного и нового. ПСЖ годами играет безалаберно, время от времени переключаясь на сильный футбол без общего знаменателя – победы в Лиге чемпионов. Редко у этой команды поставленный футбол на протяжении всего сезона, невзирая на звёздный статус многих игроков. Сложный старт сезона не удивил.

Голкипера Доннарумму вечно бросают отбиваться одного. Джиджи иногда спасает, но когда мяч мокрый, а удары коварные, то даже итальянский чемпион Европы не справится. Хакими и Маркиньос вчера ошибались так, что их без просмотра заберут в основу «Спартака», упали примерно на такой уровень. Подборы забирал «Ньюкасл» — уже в этот момент поединка стало ясно, у какой команды выше шансы на итоговую победу. Отдав французам мяч, англичане получили моменты. Счёт по ударам в створ 8:2.

Мбаппе выбросил половину карьеры

В декабре Килиану стукнет 25 лет, идёт его девятый сезон в футболе. Даже если представить, что впереди ещё девять, то в конце отрезка Мбаппе будет 34 года. Далеко не все такие железные, как Месси и Роналду. Некоторые сильные футболисты часто получают травмы, как Неймар и Азар. В любом случае, Мбаппе выбросил половину карьеры на «фермерскую лигу». Вчера на официальной странице Лиги 1 издевались над «Арсеналом», который проиграл пятнадцатому в чемпионате Франции «Лансу».

Вот только наполнение матча команды Артеты говорит, что хозяевам повезло. Вратарь «Ланса» отражал удары, получилось выжать максимум из подходов, а вот футболисты «Арсенала» промахивались. Так будет не всегда. Возможно, сам «Ньюкасл» не сможет продлить счастье в «группе смерти», а ПСЖ выйдет в плей-офф. Парижане могут не повторить судьбу богатых клубов, которые вываливались в Лигу Европы или оказывались последними в квартете, как «Атлетико» год назад.

Но это не меняет генеральный вывод о парижском клубе. Нельзя просто купить величие, играя во Франции. А вот тотальный футбол «Ньюкасла» на денежных дрожжах сработал. Организация клуба, стратегия спортивного директора, тактика тренера и рвение игроков вместе конвертируются в победы. У «сорок» 5 викторий и 1 ничья в последних матчах. Неграмотная работа менеджеров, недоверие тренерам, безумные пустые расходы и лицемерие ведут к тому, что видим в ПСЖ .

Парижане вечно убегают от реальности

Вот сейчас разозлятся, разнесут «Ренн», сделают вид, что всё идет по плану. А ведь инсайдеры узнали через Энрике, что Верратти пил, курил и тащил на вечеринки напарников, поэтому итальянца сплавили в Катар. Неймар вёл себя не лучше, а Хакими ещё хуже. Для звёзд футбола ПСЖ это «золотая клетка», о чём открыто говорит Месси. Летом пытались «изменить идентичность», но нельзя стать хорошим по щелчку.

Килиан выбросит ценный сезон, ведь струсил пойти в «Реал». А теперь думает, как сбежать к Беллингему ближайшей зимой. Тренер ПСЖ выигрывал ЛЧ , опыт есть, не исключаем, что со временем парижане заиграют лучше. Дома они победили «Боруссию» Дортмунд, зацепка на будущее. Но пока это просто набор футболистов, которые в глубине души жалеют, что судьба забросила их не в «Манчестер Сити» и «Реал», а в Париж.