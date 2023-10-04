МЮ на последнем месте в группе ЛЧ. Тен Хаг уничтожил командный футбол

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вчера, 10:15

6 поражений в 10 играх – худший результат за много десятилетий.

Так плохо играли ещё до Фергюсона

Будущий сэр Алекс пришел в совсем другой клуб, МЮ переживал не лучшие времена. Тренеру понадобилось время, молодой шотландец нередко проигрывал, ему это прощали. Но теперь МЮ мощный, старт сезона с 6 поражениями в 10 матчах – нечто забытое и неприятное для «дьяволов», такого не было с середины восьмидесятых годов. И дело не в невезении. Матч МЮ и «Галатасарая» легко мог закончиться со счетом 5:5, но с таким же успехом англичане могли влететь 2:5, если бы Икарди и его напарники реализовали хорошие моменты.

Англичане стартовали в ЛЧ с двух поражений подряд, проиграли дома туркам. У МЮ тен Хага нет командного футбола, разрывы между линиями такие, как у «Галатарасая». Центральный хавбек Амрабат ошибался слева в обороне, куда его запихнули, но дело не в индивидуальностях. Даже очередной невзрачный важный матч Бруну Фернандеша не объясняет происходящее падение. Скорее всего, голландский тренер, который в «Аяксе» привык помыкать молодыми футболистами в начальной фазе роста, понятия не имеет, как работать в клубах масштаба МЮ с игроками другого склада.

Дело не в уходе Роналду. Скорее всего, Криштиану такой же токсичный, как Эрик, португальца правильно отдали шейхам. Проблема в том, что тен Хага больше интересуют разборки, в которых подтверждает свой статус большого босса, чем качество футбола «Манчестер Юнайтед». Варан под руководством голландца играет на уровне защитника «Спартака». Каземиро за все годы в «Реале» заработал две красные карточки, в МЮ уже три удаления. Онана сломался, ведь нестабилен психологически – вспомните скандальный отъезд из сборной Камеруна на ЧМ -2022, а тренер не умеет поддерживать, только критиковать.

Стыдно проваливаться с «Галатасараем»

В клуб из Стамбула едут списанные другими футболисты, чтобы жить в колоритном городе и получать неплохие деньги. Там немало ветеранов. По именам состав классный, ведь Муслеру, Санчеса, Анхелиньо, Торрейру, Заха и Икарди все знают. Но по факту у тренера Окана Бурука живая, подвижная, опасная в атаке, но средняя команда. «Галатасарай» допускает много глупых ошибок. Недавно Икарди с напарником решили разыграть пенальти, Мауро не забил. На «Олд Траффорд» Онана очередной ошибкой подарил туркам одиннадцатиметровый, который заработал Каземиро подкатом сзади, но аргентинский форвард гостей пробил мимо ворот.

Атака у «Галатасарая» без труда создает моменты – у них почти равенство по ударам с МЮ , 16:15 (5:4 в створ ворот), а вот оборона допускала грубейшие ошибки, разрывы между линиями у турецкого клуба не для Лиги чемпионов. Достаточно было реализовать выход один на один, который подарили Рэшфорду, или в других эподах грамотнее сыграть после ошибок Давинсона Санчеса, чтобы расчленить атаками надежды турецкого клуба на предсказуемую сенсацию. Допускали до старта нового тура ЛЧ , что «Галатасарай» попробует сыграть открыто и на победу в Англии. Им нечего терять, а вес выездных трех пунктов по-прежнему высокий. Турецкий клуб поступил верно, получили награду за смелость.

Разумеется, это не значит выход «Галатасарая» в плей-офф Лиги чемпионов. Впереди четыре тура, и даже от «Баварии» зависит будущее турецкого клуба и «Манчестер Юнайтед». Но если строго оценивать работу тен Хага, то Эрик уже наработал на увольнение. Вспомните его первые страшные по качеству футбола и результатам матчи в Англии. Уже тогда были сомнения, что Глейзеры угадали с наставником. Но домашние победы раньше выручали, как «Зенит» в прошлом сезоне РПЛ . Теперь в родных стенах видим Линделефа далеко за спиной у форварда «Галатасарая». А отдельно всех фанатов МЮ бесит жуткая игра опытного новичка Онаны. Андре выступает настолько плохо, что появились разговоры о возвращении Де Хеа, ведь Давид до сих пор свободный агент. Напомним, что испанец получил «Золотую перчатку» АПЛ за количество «сухарей», хотя тоже привозил, как и камерунец.

В МЮ не прогрессируют футболисты

Вина тренера тен Хага. Помните, Мбаппе просил ПСЖ подписать Рэшфорда? Больше не просит. Каземиро грозился навести порядок в МЮ , а ошибается, причем довольно жестко, проигрывая позиции. Похоже, физическая подготовка у Карлоса плохая. Как у опытного датчанина Эриксена. Как у португальского фулбека Далота, который не выигрывает борьбу один в один. Если у «Галатасарая» колумбийский центральный защитник Санчес вчера сделал два ассиста, то у МЮ нет командного футбола с комбинациями. Пасы под удар увидели только от тройки атаки. Хёйлунд взял пример у Холанда, забивает в Лиге чемпионов, но юный датчанин не играет в команде Фергюсона, где ван Нистелроя поддерживали мегазвезды.

Маунт – неудачный трансфер, странное подписание МЮ . У тен Хага английский хавбек не набрал форму после непростого отрезка в «Челси», где он тоже заметно сбавил. Ставки на юных игроков вроде двадцатилетнего Ганнибала Межбри или выходы на замену аргентинца Гарначо не спасут «Манчестер Юнайтед». Никто не прогрессирует настолько, чтобы команда прошла хотя бы путь «Арсенала». Артета вчера проиграл «Лансу» в гостях, но у «канониров» хватало сильных матчей за последние годы, а у «Манчестер Юнайтед» чаще игра на автомате, словно Рэшфорда, Бруну и Варана заставляют представлять «красных дьяволов». Рафаэль насмешил заявлением, что тен Хаг в этом сезоне может выиграть Лигу чемпионов с МЮ .