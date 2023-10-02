Рекордсмены нового сезона РПЛ. «Краснодар» без поражений и 25 голов «Крыльев Советов»

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вчера, 17:43

Лучшие команды в важных номинациях.

Команда без поражений – «Краснодар»

Сложно пройти десять туров без поражений. Год назад это удалось только «Ростову» и «Зениту», но в позапрошлом сезоне такой команды не было. «Краснодару» предстоят непростые матчи до конца первого круга, но собрали внушительную серию и приятно удивили. Для сравнения, у главного фаворита «Зенита» три поражения, а «Спартак» проиграл четыре раза. Рядом с командой Ивича по минимальному количеству поражений «Крылья Советов», Осинькин уступил только «Рубину». Также есть три московских клуба с двумя поражениям на брата, речь обо всех, кроме «Спартака».

Коллекционеры голов – «Крылья Советов»

Клуб из Самары выделяется результативностью. По зрелищности матчей с ними могут соревноваться только ЦСКА и «Ростов». У «Крыльев Советов» 25 голов в чужие ворота, что выводит их на чистое первое место по забитым голам. Дальше идут ЦСКА и «Зенит», забившие по два десятка мячей. И особенность самарцев в том, что у них с голами 13 разных игроков, а 19 из 25 мячей забили с игры. Прекрасная работа, настоящий атакующий футбол.

Рекордсмены по поражениям – «Сочи»

Неудачи южан читались. Не подписали сильного форварда, чтобы заменил в атаке Кассьерру. Не нашли защитника уровня Родригао, который тоже в прошлом сезоне играл за «Зенит». Наставник Хохлов не казался идеальным тренером для «Сочи», проигрывал на старте сезона. Смена наставника не помогла, у южан 8 поражений, даже у «Балтики» всего семь неудачных поединков. У команды Точилина сразу пять неудач подряд. Если «Сочи» не хочет вылететь в лучшую лигу мира, то надо срочно искать сильного главного тренера.

Самая успешная оборона – «Краснодар»

Отмечаем Сафонова, у него 92 % отраженных ударов. Также бросается в глаза новая система защиты. Пусть на флангах молодой Волков и новичок из Уругвая Оласа, а в центре Алонсо привыкает играть с Торменой после травмы Кайо, но при поддержке Черникова обновленная защита совершила всего три результативные ошибки. У «Краснодара» надежная игра, необычный вывод после старта сезона. Хотя минимальным количеством допущенных ударов может похвастаться «Зенит», а не «Краснодар», петербуржцы пропустили 11 мячей.

Самый интенсивный прессинг – «Факел»

Никто не дает сопернику меньше передач перед успешным оборонительным действием на чужой половине поля, чем «Факел». Даже «Спартак» и «Ростов», хотя Абаскаль и Карпин приказывают высоко атаковать соперников. «Факел» Ташуева отражает одну из особенностей сезона. У многих клубов девиз «мой дом – моя крепость». Сразу три клуба не уступали дома, «Крылья Советов», «Краснодар» и ЦСКА . «Факел» в Воронеже терял очки, но высокий прессинг помогает мечтать о спасении души в РПЛ . Хвалим команду из Воронежа за борьбу, они первые по перехватам и отборам в чемпионате.

Любители командных атак – «Спартак»

Что не отнять у москвичей, так это любовь к комбинациям с выходом на удары. Насчитали 126 последних пасов, опередили «Зенит», у которого 109 передач под удары. «Динамо» и «Оренбург» тоже хороши в командной игре, но надо делать поправку на реализацию. Заметно, что не всем удается выходить на ударные позиции через комбинации. Огромные проблемы с этим у «Сочи», но также рядом «Краснодар» и «Локомотив». Пока у команды из первой тройки РПЛ ставка на индивидуальные включения без затяжных комбинаций.

Короли владения мячом – «Зенит»

Успех «Зенита» и «Спартака» по проценту владения мячом объясняет, почему показатель сам по себе мало что значит. Чаще всего он отличает фаворита или команду, которая выбирает атакующий футбол, как у «Оренбурга». Но «Краснодар», которые реже с мячом, чем команды Семака и Абаскаля, набрал намного больше очков. Помимо чистой игры первым номером, нужна реализация и надежная оборона, а с этим у «Зенита» и «Спартака» беда. Но понятно, почему у петербуржцев 63.9 % владения – соперники отдают им мяч сознательно, зная о дефиците чистых моментов. Семака обыгрывают, и это новизна сезона.

Самая неудачливая защита – «Ростов»

Причина, почему Карпин так близко к зоне вылета. Пропустили 21 гол, на один больше, чем у новичка РПЛ «Рубина». Даже безумный без мяча «Оренбург» не позволил себе перейти отметку в два десятка ошибок. Молодые защитники «Ростова» без присмотра опытного Осипенко, который залечивал травму, нагуляли голов. Песьяков не подстраховал, хотя винить можно скорее хавбеков. Глебов и Уткин в этом сезона плохо играют без мяча. А из лидеров худшая оборона у «Спартака», пропустили 16 мячей, хотя кого этим можно удивить?

Лучшая реализация – «Локомотив»

Секрет их выхода на третью строчку. Из 39 ударов выжали 16 забитых мячей. Для сравнения, «Спартак» из 53 попыток реализовал всего 14. «Локомотив» не настолько точный, если говорить о проценте попаданий в створ, здесь королями остаются «Крылья Советов», у них 45 % ударов доходят до голкиперов или защитников в створе ворот. Но «железнодорожники» опережают даже звезд «Зенита», ЦСКА и «Краснодара» по соотношению голов к точным ударам. Реализация моментов ожидаемо объясняет высокие места команд Ивича, Осинькина и Галактионова, хотя дальше в таблице плотно идет большая группа известных команд.