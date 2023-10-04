Полезные новички, напарник Левандовского и проблемы в защите. «Барселона» мечтает о финале ЛЧ

1696448245

вчера, 22:37

Давно не были в решающем матче в Европе.

Хави озвучил задачу – успех в Европе

Чемпионство в Испании это хороший результат, но Эрнандес давно говорит о Лиге чемпионов. В новом сезоне Беллингем будет мешать «Барселоне» выиграть Ла Лигу, а в еврокубках конкурентов ещё больше, они тоже грозные, как «Реал». Но в финалах играли «Тоттенхэм» с «Интером». В решающий матч попадал «Ливерпуль» ещё до того, как впервые выиграл АПЛ . «Барселона» мечтает о большом успехе, ведь Хави хитро собрал состав.

Левандовски, Алонсо, Кристенсен и Гюндоган выигрывали Лигу чемпионов в составах других клубов. Тер Штеген помнит победу с Месси, Неймаром и Суаресом в 2015-м. Теперь успешный тренер Хави в том финале ЛЧ появился на замену. Дело было так давно, что от основы Луиса Энрике остался только голкипер. Другой состав получил на сезон знакомую для «Барселоны» задачу – воевать за «ушастого». Каталонцы точно не фавориты, но есть козыри.

Новички отлично вписались в состав

Каждые полгода в сильных командах появляются новые люди с характером, запросами и мечтами. «Барселона» из-за плачевного финансового состояния не могла подписывать дорогих футболистов. Даже опорник Ромеу доплатил, чтобы вернуться в родной клуб. Но великое имя манит, поэтому Гюндоган, Канселу и Феликс выбрали каталонцев. Жоау так сильно хотел стать частью проекта Хави, что подписал невыгодный новый контракт с «Атлетико» перед арендой.

И дебютировали новички здорово. У Канселу результативные удары и пасы. Феликс сделал три результативных действия в первом матче ЛЧ . Отъезд Бускетса в США оставил пустую опорную зону, поэтому у Ромеу есть игровая практика. И Гюндоган стал игроком основы. У немца не всё получается, но Илкай может оказаться лидером «Барселоны». Если сравнивать с новичками «Челси», то у каталонцев идеальные попадания – заиграли четыре из пяти, кроме Иньиго Мартинеса.

У Левандовского новый полезный друг

Роберту 35 лет, он мог быть отцом Ямаля, так как испанец на девятнадцать лет моложе. Но огромная разница в возрасте не мешает шустрому вингеру «Барселоны» прекрасно понимать запросы опытного центрального нападающего. У Левандовского 5 голов и 3 ассиста в Ла Лиге, 1 точный удар и 1 результативная передача в Лиге чемпионов. Хави пользуется богатством выбора в атаке, где есть несколько сценариев ведения игры, даже если Гави появляется в центре поля.

Тренер отдал Ансу Фати в «Брайтон», потому что у него на флангах атаки могут сыграть пять разных футболистов. Неплохо начал Феликс, но в центре внимания также юный 16-летний Ямаль. Конечно, возраст футболиста не позволит Хави использовать его постоянно, будет ротация, Рафинья и Ферран Торрес обязательно появятся на флангах атаки. Но даже если у бразильца и испанца хорошая мотивация, качества необычного Ямаля заставляют «Барселону» бросать в бой мелкого джокера.

Хави доверяет юным игрокам, в обороне на фланге Бальде, которому всего девятнадцать лет. Торрес тоже не старик, двадцать три года. Ферран летом пересмотрел подход к профессии, стал уделять внимание деталям. У Левандовского, если не будет эпидемии травм, всегда найдутся классные напарники. Также не забывайте о хавбеках с пасом, Педри и Гюндоган легко создают моменты. Молодой испанец был в лазарете, как и Френки де Йонг. Их не хватает, создание треугольника откладывается.

В обороне каталонцы пока ненадёжные

Надо делать оговорку, что Хави идет без поражений в девяти матчах нового сезона. Но дважды теряли очки против середняков. Остальные соперники были не самыми сложными, хотя даже против «Вильярреала» устроили триллер, отдали преимущество в два мяча. В итоге выиграли 3:4, но голкипер тер Штеген понял, что не сможет пропускать раз в два месяца. У «Барселоны» пять сухих поединков, но любой уверенный соперник находит путь к каталонским воротам.

«Блаугранас» не пропускали с пенальти и не позволяют оппонентам удачно разыгрывать стандарты. Но пока Кунде не дождался в центре обороны Араухо на пике формы. Уругваец во многих матчах на скамейке, хотя это самый интересный центральный защитник команды. Зато Хави учел пожелание Кунде, Жюль больше не играет на фланге, справа появился Канселу. А вот Кристенсен еще в «Челси» не раз доказывал, что чередует классные матчи с неудачными играми.

Датчанин крепкий, но не великий центральный защитник. Также «Барселона» обязательно пострадает из-за экспериментов в опорной зоне. В центре поля видели бразильца Рафинью, пока де Йонг и Педри вынужденно не у дел. Хави хочет добиться гибкости и взаимозаменяемости. Молодой тренер не бросается от схемы к схеме, исходит из готовности латералей и неопытности на высоком уровне у тех, кто появлялся в опорной зоне рядом с Гюндоганом.

Надо побеждать в Европе, пока не выгнали

Соперники активно изучают новую «Барселону», поэтому у «Порту» сегодня в домашнем поединке будет шанс навязать каталонцам серьезную борьбу. Хави точно фаворит матча и всей группы, где у каталонцев нет равного соперника. Но борьба начнется в плей-офф. А там многое зависит от физического состояния старины Левандовского, сыгранности к весне Гюндогана, Де Йонга и Педри, а также от прогресса Ямаля, поскольку это оригинальный нападающий.