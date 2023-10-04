У «Спартака» нет стиля и структуры игры. Абаскаля разгромили второй раз подряд

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вчера, 20:11

«Динамо» взяло реванш за предыдущие дерби.

Команда Лички контролировала игру

Составы были смешанными, а профессиональное отношение к кубковому дерби на групповом этапе Пути РПЛ показало лишь «Динамо». Команда Лички сохранила структуру игры, словно не было многочисленных перемен. А «Спартак» продолжил ошибаться в полузащите в другом составе. Оторванная от поддержки оборона пропустила после удара Смолова и рикошета от Битело.

Чуть позже Джикия выбил мяч вперед, но подбор выиграли «динамовцы». Фомина вывели на ударную позицию. Не исключено, что атакующий футболист был в маленьком офсайде, но пока нет автоматических линий, остается только гадать. Судьи посчитали, что гол забит по правилам, а Карасёв, который следил за повторами, по протоколу не имеет права вмешиваться.

Фомин точно не был в метровом офсайде, из-за которого разгорелся скандал в АПЛ . «Динамо» четко переиграло «Спартак». В концовке забил даже 19-летний Зазвонкин. Показательно, что в первом тайме счет по ударам в створ 8:1, а за весь матч 14:1. «Спартак» разгромлен, ведь показал безвольный и медленный футбол. Если бы не Максименко, счет мог быть крупнее.

Личка отдавал мяч, но вел игру. Полуторный номер, когда на поле много футболистов, не связанных цепью сыгранности, является правильной тактикой. Тогда как у Абаскаля не было ни стратегии, ни умных локальных ходов. Рассказы о неважности матча оставьте клубам, которые не проигрывали в Самаре 4:0. Не бывает полезных разгромов в футболе, это всегда унизительно.

У «Спартака» ставка на индивидуальность

Когда разбираются с соперником Соболев и Промес, то Абаскаль выигрывает. Выручают джокеры Хлусевич и Игнатов – можно набрать очки. Но редко срабатывают стартовые планы на игру. Поэтому первое кубковое дерби против «Динамо» так сильно выделялось. А вот во втором матче в рамках РПЛ было больше вопросов к Абаскалю. Личка тогда не получил голы от форвардов, но «Динамо», хотя результаты неважные, чаще играет в структурно понятный футбол.

А вот у «Спартака» оглядка на класс исполнителей, вроде Бонгонда. Или даже Бабича как катализатора разовых успехов. Но серба сегодня не было на поле. Джикия и Чернов сформировали кубковую связку в защите, но Георгий снова стал частью поражения. Не хочется вешать всех собак на капитана «Спартака», но у официального вожака есть возможность говорить с главным тренером. Джикии давно стоило спросить Абаскаля, во что играет «Спартак»?

Контроль мяча сам по себе ничего не гарантирует, как показало поражение от «Крыльев Советов». Соперник выжал четыре гола, владея мячом всего 31 % времени. Попытки зацепиться за мяч в дерби с «Динамо», а также многочисленные перестроения во втором тайме, никак не повлияли на ход матча, в котором «Спартак» проиграл от начала до конца, поскольку Лещук в основном скучал. В кубковом дерби «красно-белые» сыграли ещё хуже, чем в Самаре.

У Абаскаля некем заменить Соболева в атаке

До матча у тренеров были претензии к своим форвардам. Промес и Соболев, Тюкавин и Смолов редко отличались в последнее время. Но Федор вернулся на привычную позицию в центре атаки и участвовал в забитых мячах. Александр и Квинси из «Спартака» поначалу отдыхали, а у Мелёшина не пошла игра. Смолова, если бы у него сегодня в дерби не шла игра, мог сразу заменить Тюкавин. Также есть мотивация напомнить о себе у Грулёва.

У «Спартака» не оказалось в заявке Соболева, что странно. Александр пропустит дерби против ЦСКА на выходных из-за четвертой желтой карточки в РПЛ . Логично было сегодня выпустить его в основе, чтобы отработал. Абаскаль в Кубке всегда может прикрыться ротацией как популярной практикой, но какие решения тренер предпринял, чтобы обыграть именно «Динамо» и Личку? Даже нарочно тяжело допустить столько тактических ошибок.

Личка наоборот попал в яблочко. Справа вышел Бессмертный, основной правый латераль Даса отдохнул. Кутицкий сыграл в центре, ведь Лаксальта не было в заявке. Все решения, кроме появления Лесового, можно объяснить подготовкой к сопернику. А у «Спартака» ничего не получилось. Сомневаемся, что нет проблем в коммуникации Абаскаля и футболистов. Команды такие «мертвые», только если наставник допускает явные ошибки.

Тренер «Спартака» близок к увольнению

«Спартак» слишком шаблонный во всех фазах игры. Но это не значит, что точно проиграют ЦСКА в РПЛ . У Федотова свои проблемы, а «Спартак» умеет включаться и привык работать первым номером. Но если Абаскаль будет часто уступать в тренерских дуэлях, то не спасет агрессивная манера игры и класс ведущих исполнителей «Спартака». Даже ошибки соперников не помогут на дистанции.

Тренер поберег основных игроков, что читалось, но не угадал с сочетаниями и с подходом. «Динамо» было удобно идти к разгрому «Спартака». В первом тайме «бело-голубые» владели мячом реже, но запомнились сильнее. Пустые передачи поперек поля не спасли «Спартак», сейчас это странная команда. «Динамо», хотя у них мало побед, намного понятнее, так как Личка оттачивает схему «4-2-3-1».

Чех выбирает правильную роль самому дорогому новичку лета в РПЛ , атакующему хавбеку Битело. Когда есть структура игры и понятны задачи тренера, то даже неудачные отрезки воспринимаются иначе. «Динамо» ошибалось в защите, были обидные ничьи и плохая реализация. Но Личка лучше объясняет тактические требования футболистам, чем Абаскаль, хотя состав у «красно-белых» не хуже.