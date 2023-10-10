Кафанов оценил уровень игры Сафонова и Лантратова

Тренер вратарей сборной России оценил уровень игры голкиперов сборной России и .

Сафонов уверенно играет ногами. «Краснодар» поменял стиль, отказался от розыгрыша от вратаря ради результата. Имеет право. Если не тренировать постоянно игру ногами, это теряется. Но Матвей это умеет делать, в сборной мы это приветствуем, он это хорошо помнит, мы это тренируем.

Лантратов и пенальти? У него есть чутьё, это интуиция. Это нельзя натренировать. У него хорошо и в игре, и с пенальти. Это здорово.