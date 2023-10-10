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Кафанов оценил уровень игры Сафонова и Лантратова

вчера, 15:27

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил уровень игры голкиперов сборной России Матвея Сафонова и Илья Лантратова.

Сафонов уверенно играет ногами. «Краснодар» поменял стиль, отказался от розыгрыша от вратаря ради результата. Имеет право. Если не тренировать постоянно игру ногами, это теряется. Но Матвей это умеет делать, в сборной мы это приветствуем, он это хорошо помнит, мы это тренируем.

Лантратов и пенальти? У него есть чутьё, это интуиция. Это нельзя натренировать. У него хорошо и в игре, и с пенальти. Это здорово.

Ранее Кафанов рассказал, кто из вратарей примет участие в предстоящих матчах.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:45, ред.
Сафонов- понтовило, любит поиграть на публику и не всегда недёжен. Лантратов играет проще, нацелен больше на надежную, простую игру без особых эффектов. Весьма отдаленно, его можно было бы сравнить с Е.Рудаковым, по манере игры, но только образно, конечно. Вобщем и целом- мне больше нравится Лантратов. А кто лучше отражает пенальти- вообще не главное. Главное- быть надежным стражем ворот, всё остальное от лукавого...
f3zjfgjhn2yj
f3zjfgjhn2yj
вчера в 15:34
У Сафонова появляется стали ошибки
Гость
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