Кафанов оценил уровень игры Сафонова и Лантратова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил уровень игры голкиперов сборной России Матвея Сафонова и Илья Лантратова.
Сафонов уверенно играет ногами. «Краснодар» поменял стиль, отказался от розыгрыша от вратаря ради результата. Имеет право. Если не тренировать постоянно игру ногами, это теряется. Но Матвей это умеет делать, в сборной мы это приветствуем, он это хорошо помнит, мы это тренируем.
Лантратов и пенальти? У него есть чутьё, это интуиция. Это нельзя натренировать. У него хорошо и в игре, и с пенальти. Это здорово.
Ранее Кафанов рассказал, кто из вратарей примет участие в предстоящих матчах.