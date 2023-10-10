Скандалы с Санчо и Антони, провал Рэшфорда. К группе атаки МЮ большие вопросы

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вчера, 14:10

Голевое бессилие.

10-е место после бронзы в прошлом чемпионате – целый комплекс проблем навалился на манкунианцев в новом сезоне. Сейчас Эрику Тен Хагу приходится столкнуться с суровой реальностью – у некоторых лидеров атаки начался спад, на кого-то нельзя рассчитывать. Погружаемся в подробности.

Рэшфорд крайне нестабилен

Маркус – талантливый воспитанник МЮ , Тен Хаг очень верит в вингера.

Все знают его мастерство. Есть сложности, но он справится с ними, если команда будет делать правильные вещи на поле, выводить Маркуса в правильные зоны на поле и правильные позиции. Нападающему, если он не забивает, нужен один забитый мяч, чтобы изменить ситуацию. И этот гол придёт, Маркус – опытный футболист. Маркус понимает, когда сам он и команда делают правильные вещи, за счёт этого все получат нужный импульс, и Маркус будет в огне.

Проблема в том, что футболист не может стать полноценным лидером команды, если не играет на стабильно высоком уровне. А у англичанина вся карьера – сплошные американские горки. Впервые Рэшфорд раскрылся при Сульшере – в трёх сезонах АПЛ кряду забивал не меньше 10 мячей.

Затем случился провал в кампании-2021/22 – его можно было объяснить несколькими факторами. Во-первых, не удавалось пройти полноценную реабилитацию после травмы. Во-вторых, вся команда провела ужасный сезон и финишировала на 6-м месте в Премьер-Лиге.

К моменту прихода Тен Хага английский вингер смог окончательно восстановиться – поэтому быстро стал лидером при новом тренере. На этом импульсе Маркус повторил свой рекорд результативности – вновь забил 17 голов в чемпионате-22/23 и заслужил новый контракт. Но сейчас – новый спад и 1 гол за 8 матчей.

Санчо и Антони не могут играть

И ещё сложнее голландскому менеджеру потому, что замены для Маркуса попросту нет. Раньше на его позиции часто выходил Джейдон Санчо – с ним у Тен Хага серьёзный конфликт. Всё началось с того, что вингера не заявили на матч против «Арсенала». Наставник манкунианцев объяснил, что футболист не выкладывался на тренировках.

И Санчо решил ответить – в соцсетях написал, что не намерен быть козлом отпущения. Тен Хаг занял жёсткую позицию – Джейдон был отстранён от тренировок с основной командой, пока не принесёт извинения. Для самого менеджера это решение стало непростым – но он решил пойти на крайние меры. В этом его поддержало руководство – и этому не стали возмущаться одноклубники англичанина.

Антони же приходится разбираться с обвинениями в насилии. По этой причине «Манчестер Юнайтед» отстранил его в начале сентября – в конце месяца отстранение было отменено, но мысли вингера сейчас заняты далеко не только футболом. С одной стороны, в паузу получится набрать форму и вернуться в стартовую обойму. С другой – нельзя быть уверенным, что не откроются новые обстоятельства, из-за которых в клубе вернут отстранение.

Хёйлунд без результативных действий

На данный момент у Тен Хага серьёзно ограничен выбор в группу атаки. Рэшфорд выходит слева – его может заменить только Гарначо, поскольку Санчо не торопится извиняться (тем более когда есть спрос). Справа вновь можно рассчитывать на Антони – но бразилец под вопросом, его ситуация может быстро измениться. Альтернатива – разве что тот же Гарначо, либо Фернандеш. При этом Бруну – профильный центрхав, поэтому выпуская его на фланге, Эрику остаётся поставить Маунта на позицию «десятки».

Посреди такого хаоса проблемы возникают и у молодого форварда Расмуса Хёйлунда. Манкунианцы после ухода Роналду прошлой осенью остались без завершителя. И нужен был не просто рядовой нападающий – а тот, кто закроет эту позицию на долгие годы. На 20-летнего датчанина лёг огромный груз ожиданий – нужно начать забивать в чемпионате, переламывать спад в результативности у всей команды.

В то же время Расмусу не хватает опыта европейских грандов – он только пришёл в МЮ , не обрёл стабильность и ещё адаптируется к новому уровню. Это не тот исполнитель, который должен вытягивать МЮ из пропасти – в первую очередь такие обязанности ложатся на более опытных лидеров.

У МЮ – чуть больше гола за игру

8 матчей, 9 забитых мячей – такова статистика «красных дьяволов» на старте Премьер-Лиги. Уже дважды МЮ уступил, оставшись без голов, – 0:2 с «Тоттенхэмом» и 0:1 от «Кристал Пэлас». Да и уверенных побед у коллектива не было – все с отрывом в 1 мяч.

Показательно, что у двух лучших бомбардиров на этом отрезке – по 2 забитых мяча. Бруну Фернандеш отметился голами в ворота «Ноттингема» и «Бернли» (оба — победные). Скотт МакТоминэй выстрелил дублем в матче с «Брентфордом» — принёс манкунианцам победу.

В матчах с прямыми конкурентами у подопечных Эрика Тен Хага совсем не ладится игра – помимо «Тоттенхэма» «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» и «Брайтону». После этого о попадании в топ-5 – по крайней мере в ближайших турах – не может быть и речи.

Наставник клуба понимает корень проблем – так он описывает его после 2:1 с «Брентфордом»:

Когда не справляешься с давлением – не играй. У нас очень опытные футболисты, футболисты высокого уровня, так что они должны брать ответственность на себя. В футболе либо ты съедаешь соперника, либо он тебя. И слишком часто в первой части этого сезона нас съедали те, кто голоднее. Такого быть не должно. Каждый футболист должен приносить пользу ежесекундно. Сейчас мы не всегда настроены решительно, и за это нас наказывали. Это необходимо изменить.

Но от слов надо переходить к делу.