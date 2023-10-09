«Спартак» потратит на обучение Абаскаля 28 миллиардов рублей. Тренеру пора ответить победами

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вчера, 21:44

Арифметика жизни футбольного клуба и его наставника.

Обучение тренера – актуальное призвание клуба

«Спартак» больше не игрушка конкретных миллиардеров. Новым директорам клуб не родной, как Федуну. «Красно-белые» не участники еврокубков, где можно искать смыслы. У Абаскаля нет победы в Кубке и РПЛ . Не было успеха в финале Суперкубка против «Зенита». На стадионе «Спартака» нет аншлага. И нет больше секторов с организованными фанатами. Команда не существует во имя живого зрителя, поменялась атмосфера.

Сегодня народ есть, а завтра не получилось отпроситься с работы. Ситуативный фанат не ходит на все рядовые матчи и не ездит на гостевые поединки сериями, как шумные ультрас. Для кого тогда существует современный «Спартак»? В чем смысл дорогущего проекта? Уж точно не в воспитании футболистов для сборной России, в основе команды Карпина мало игроков московского клуба, Джикия и Соболев, иногда Литвинов.

Нельзя сказать, что Москва стоит на шее гладиатора «Спартака», если не могут собрать 45 000 в мегаполисе на минимум 13 миллионов человек. Также клуб не работает по примеру «Бенфики», чтобы увеличивать стоимость футболистов для последующей выгодной продажи. Получается, исторически великий клуб на коротком отрезке в два года превратился в лабораторию для обучения молодого тренера Гильермо Абаскаля.

Иного генерального смысла на данный момент нет, и от этого немного печально. Или подготовят классного наставника и пойдут за большими трофеями, или снова будут у разбитого корыта в самом начале пути, ведь новый тренер это пересмотр кадров, свежие расходы, прощания и снова потраченное время на притирку, адаптацию и перестройку схемы. Очень большая ставка в необычных условиях изоляции от еврокубков.

Когда нет побед, то «Спартак» не существует даже для глорихантеров. Клуб с годовым бюджетом в 135 миллионов евро стал частной школой одного Абаскаля. Причем ему платят стипендию за обучение в России свыше 1.5 млн евро. Но тренера не уберут до зимы лишь из-за случайного гола Медины в концовке дерби с ЦСКА , а это значит, что оплачиваемое обучение продолжается.

Абаскалю пора отработать 21 миллиард рублей

Если взять бюджет клуба за полтора сезона, то получите до зимы расходов примерно на 21 миллиард рублей. До следующего лета набежит целых 28 млрд. Футболистам тоже надо отрабатывать эту сумму, но направляет их Абаскаль. Молодой тренер может искать себя, но надо не забывать о результатах, а они у «Спартака» такие плохие, как у ЦСКА . Но на клуб Федотова тратят в 2.5 раза меньше денег. Тогда сравнение в пользу наставника «армейцев», у которого явный дефицит сильных кадров.

У Абаскаля тоже не все трансферные цели приехали, но расходы «Спартака» настолько огромные, что им прямая дорога к сражению за первое место. Но от этой позиции Гильермо на расстоянии солидных 10 пунктов. Даже если сравнивать результаты тренера с тем, что было год назад после 11 туров, когда был новичком в РПЛ , то тот «Спартак» лучше этого. Набрали 22 очка против 17 сейчас, забили 24 гола против 16 теперь, пропустили 12 раз против 18 голов сейчас. У команды отрицательная разница мячей.

Если представить, что Абаскаля завтра уволят, то у «Спартака» не останется стиля и тактики, с которой новый тренер сразу соберет серию из десяти побед. В этом проблема. Хотя понятно, что у испанца были некоторые успехи, он не создал фундамент. Нет флангов обороны. Активный выбор между двумя голкиперами. Нет крутого опорника. Не видим успешного диспетчера. Нет резервного центрального форварда. Лидера по голам Промеса ждут в голландской тюрьме. У «Спартака» капитан команды Джикия на лавке, хотя в интервью он говорит, что в раздевалке всё хорошо.

Гильермо не будет работать в РПЛ десять лет

Любой успех подтолкнет к уходу на повышение. Любая значимая неудача значит увольнение. Пока Гильермо в РПЛ , но видна одна из его больших слабостей как тренера. Испанец не умеет объяснять и говорить. Его мысли не связаны логически и не описывают картину целиком. Даже Джикия высмеял интервью тренера, там было много нестыковок. Проблемой являются не только сами неудачные эксперименты Абаскаля, но и неумение объяснить выбор состава и тактики.

Вчера в дерби ЦСКА не сыграл невероятно, но Федотову помогли пережить кризис без поражения от «Спартака». Абаскаль открыл фланги – «армейцы» этим воспользовались. Тренер плохо объясняет футболистам свои ходы и выиграл мало решающих матчей за счет собственных перестановок, а не голов на последних минутах и вымученных побед имени Промеса, хотя дерзко реагирует, когда ему говорят об очевидной удаче после гола Медины на последних секундах дерби.

Будет обидно, если «Спартак» завершит сезон с нераскрывшимся тренером Абаскалем, но без трофеев. Получится, что два года пройдут под эгидой обучения чужого молодого наставника. А затем холодной зимней ночью жена Алехандра испугается НЛО в московском небе и прикажет мужу паковать чемоданы, собирать первенца Гильермо-Николая, чтобы экстренно уехать в Испанию – и нет у «Спартака» главного тренера. Тогда клуб выбросит 28 миллиардов рублей и время.