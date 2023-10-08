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Абаскаль: «Если бы я верил только в удачу, играл бы в лотерею»

вчера, 22:55

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, действительно ли «красно-белым» повезло в сегодняшнем матче РПЛ против ЦСКА (2:2).

Если бы я верил только в удачу, играл бы в лотерею. Я верю в работу. Было бы у ЦСКА 15-20 ударов и выходов один на один, другое дело. А так матч был закрытым, мне кажется. Не так много моментов, сэйвы вратарей, классическое дерби. И нам есть что улучшать, разумеется.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:34
А что он ищет?
Сп62
Сп62
сегодня в 08:41
Абаскаль в поиске и нечего к нему приставать. Найдёт, тогда посмотрим.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:56
Не приставайте к Абаскалю с глупыми вопросами!!!
Абаскаль не верит в удачу, он проходит процесс обучения. Себя он видит топ тренером в топ чемпионате Европы, а сейчас просто надо на ком то учиться, делать эксперименты, делать ошибки и анализировать их.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:35
Удача ему улыбнулась когда он стоял на остановке, ждал автобус, мимо проезжал а Зарема с мужем. Она и говорит Ленчик, смотри какой рыженький стоит, у нас такого еще не было, давай возьмем. Леня согласился и взял. Вот где удача то!!!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:13
Пора начинать,а тренерская работа-не твоё.
Futurista
Futurista
вчера в 23:13
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:57
Гость
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