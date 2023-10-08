Абаскаль: «Если бы я верил только в удачу, играл бы в лотерею»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, действительно ли «красно-белым» повезло в сегодняшнем матче РПЛ против ЦСКА (2:2).
Если бы я верил только в удачу, играл бы в лотерею. Я верю в работу. Было бы у ЦСКА 15-20 ударов и выходов один на один, другое дело. А так матч был закрытым, мне кажется. Не так много моментов, сэйвы вратарей, классическое дерби. И нам есть что улучшать, разумеется.
Абаскаль не верит в удачу, он проходит процесс обучения. Себя он видит топ тренером в топ чемпионате Европы, а сейчас просто надо на ком то учиться, делать эксперименты, делать ошибки и анализировать их.
Абаскаль не верит в удачу, он проходит процесс обучения. Себя он видит топ тренером в топ чемпионате Европы, а сейчас просто надо на ком то учиться, делать эксперименты, делать ошибки и анализировать их.