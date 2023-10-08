Абаскаль: «Если бы я верил только в удачу, играл бы в лотерею»

Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос, действительно ли «красно-белым» повезло в сегодняшнем матче РПЛ против ЦСКА (2:2).

Если бы я верил только в удачу, играл бы в лотерею. Я верю в работу. Было бы у ЦСКА 15-20 ударов и выходов один на один, другое дело. А так матч был закрытым, мне кажется. Не так много моментов, сэйвы вратарей, классическое дерби. И нам есть что улучшать, разумеется.