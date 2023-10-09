Холанд проваливает решающие матчи. Остался без ударов в день поражения от «Арсенала»

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вчера, 12:40

У футбольного викинга неприятная привычка.

У Гвардиолы второе поражение от Артеты

Сначала «горожане» отдали «канонирам» первый трофей сезона, Суперкубок Англии. Уступили в серии пенальти, вроде бы не страшно. Тем более, прошлый сезон тоже начали с поражения от «Ливерпуля» в аналогичном финале. Причём и тогда Холанд допустил несколько промахов. Но игра Эрлинга в подобных финалах, полуфиналах и просто важных матчах – повод для обстоятельного разговора.

Вчера снова ничего не получилось, когда «Манчестер Сити» нуждался в помощи против сильного «Арсенала». Если говорим о матчах национальных лиг против самых сильных соперников, то у Холанда хватает голов, но не всегда они победные. Например, 7 мячей и 2 ассиста против «Баварии» привели к 7 поражениям в 9 играх с «Боруссией» Дортмунд. Забивал «Арсеналу», но дважды проиграл в пяти поединках.

А ведь это традиционно удобный соперник. Артета вчера прервал 12-матчевую серию поражений «канониров» от Гвардиолы в рамках АПЛ . Говорите, у Холанда два гола «Ливерпулю»? Но у Эрлинга 4 поражения в 5 матчах против Клоппа. А когда у норвежца была травма, то «Манчестер Сити» выиграл 4:1. Даже в дерби с МЮ у Холанда вроде бы классная статистика, но речь о разовом подвиге.

В день победы 6:3 Эрлинг забил трижды и сделал два ассиста. Но в финале Кубка Англии и в день выездного поражения на «Олд Траффорд» от Холанда не дождались лидерской игры. Так повелось с футбольного детства нападающего. И если Гвардиола не жалуется на состав, часто находит человека, который перекрывает незаметность Холанда, то сборная Норвегии страдает.

Бывший игрок «Ростова» Норманн забил сербам в полуфинале квалификации на Евро-2020 через Лигу Наций. А вот Холанд тогда оплошал, поэтому дубль Милинковича-Савича отправил соперника дальше. В отборе к ЧМ -2022 три из пяти мячей Эрлинг забил в ворота Гибралтара, Норвегия стала третьей в отборочной группе с Нидерландами и Турцией. Форвард не спас сборную.

Холанд очень редко силён в плей-офф

Фанаты норвежца говорят, что критики придираются. У юного футболиста на носу юбилейный двухсотый гол на клубном уровне. Вот только говорим не о привычке мазать с хорошей позиции в день хет-трика. У Холанда реально есть проблемы с характером в решающих матчах со сложными соперниками, а он открыто считает себя лучшим футболистом мира в этом году.

У нападающего есть время, чтобы прибавить в играх плей-офф в будущем, научиться вести игру в АПЛ против грандов. Но это не значит, что проблему нужно замалчивать. Эрлинг – специалист по голам в Лиге чемпионов, но классно в победном плей-офф весной сыграл только против «РБ Лейпциг», когда забил 5 мячей за матч, и «Баварии», снова знакомого и удобного ему оппонента.

Хотя даже против немцев были вопросы к игре Эрлинга. Форварда ценят по голам, но непросто найти решающие матчи Холанда, чтобы его можно было назвать единственным героем поединка. Против «Реала» Эрлинг не был лучшим на поле, а против «Интера» остался незамеченным в финале, где Эдерсон, Родри и промахи Лукаку сообща отдали трофей в руки молодому норвежцу.

Холанд однажды не забрал у «Баварии» Суперкубок Германии, его «Боруссия» уступила 1:3. Эрлинг не был лучшим в полуфинале и финале Кубка Англии в прошлом сезоне, хотя играл в тех матчах. Нападающий наиграл на замену в финале Суперкубка против «Арсенала», который команда уступила. В Суперкубке УЕФА против «Севильи» у Холанда провал в трофейном матче.

«Манчестер Сити» выиграл по пенальти, но Холанда не за что похвалить. Конечно, у Эрлинга есть персонально удачные финалы. Но даже когда норвежец организовал два гола «Боруссии» в ворота «Баварии», то соперник забрал Суперкубок. Лишь раз Холанд был шикарен в финале, разгромил любимый «РБ Лейпциг» в Кубке Германии, сделав дубль в день победы 4:1.

Нужно поднять вовлечённость в игру

Холанд выпадает из игры «Манчестер Сити», поскольку ждёт передачи, а не ищет моменты. В прошлом сезоне на его счету хватало победных мячей, но важен контекст. Если команда выиграла 8:1, а форвард забил второй мяч, то его гол формально победный. «Манчестер Сити» невероятно удобная для нападающего команда, много людей с пасом даже без Де Брюйне. Но Эрлингу важно научиться играть в пас в оттяжке.

Мбаппе и Холанду не стоит думать, будто их будущее определено. Якобы гарантированно станут новыми королями футбола, пройдут по жизни без травм до 35 лет, соберут «Золотые мячи» и много новых ценных кубков. Всё не так линейно устроено. Неймар тоже думал, что станет королем, а не получилось. Килиан и Эрлинг мечтают о новых трофеях, но те не падают на голову без анализа собственных ошибок.

Холанд, в отличие от Мбаппе, более дисциплинированный человек. Но одновременно ещё упрямее, чем француз. Гвардиоле пора объяснить норвежцу, что природные таланты это первый акт, а для полноценной пьесы надо тащить команду не только в лёгких матчах. Великие форварды выжимают максимум из ничего, а у Холанда в 23 года так не получается.

В его возрасте нормально иметь выраженное слабое место. Но пропадать с радаров в решающих матчах это плохая привычка. Первый сезон в Манчестере получился сказочным, выиграли требл. Артета прав, что «Манчестер Сити» сильнейшая команда мира. Но Холанду пора учиться у Беллингема. 20-летний англичанин не просто выручает «Реал» голами, а становится лидером команды.

Эрлингу важно в ближайшие годы стать вожаком «Манчестер Сити», ведь Бернарду и Де Брюйне не вечные двигатели. Можно быть лучшим снайпером и не являться единственным дирижёром, но сильный форвард должен делать разницу в финалах. У Холанда будет проблема с фиксацией на заданной им самим высоте, но если прибавит в главных матчах – станет намного полезнее.