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Холанд проваливает решающие матчи. Остался без ударов в день поражения от «Арсенала»

вчера, 12:40
Эрлинг Холанд

У футбольного викинга неприятная привычка.

У Гвардиолы второе поражение от Артеты

Сначала «горожане» отдали «канонирам» первый трофей сезона, Суперкубок Англии. Уступили в серии пенальти, вроде бы не страшно. Тем более, прошлый сезон тоже начали с поражения от «Ливерпуля» в аналогичном финале. Причём и тогда Холанд допустил несколько промахов. Но игра Эрлинга в подобных финалах, полуфиналах и просто важных матчах – повод для обстоятельного разговора.

Вчера снова ничего не получилось, когда «Манчестер Сити» нуждался в помощи против сильного «Арсенала». Если говорим о матчах национальных лиг против самых сильных соперников, то у Холанда хватает голов, но не всегда они победные. Например, 7 мячей и 2 ассиста против «Баварии» привели к 7 поражениям в 9 играх с «Боруссией» Дортмунд. Забивал «Арсеналу», но дважды проиграл в пяти поединках.

А ведь это традиционно удобный соперник. Артета вчера прервал 12-матчевую серию поражений «канониров» от Гвардиолы в рамках АПЛ. Говорите, у Холанда два гола «Ливерпулю»? Но у Эрлинга 4 поражения в 5 матчах против Клоппа. А когда у норвежца была травма, то «Манчестер Сити» выиграл 4:1. Даже в дерби с МЮ у Холанда вроде бы классная статистика, но речь о разовом подвиге.

В день победы 6:3 Эрлинг забил трижды и сделал два ассиста. Но в финале Кубка Англии и в день выездного поражения на «Олд Траффорд» от Холанда не дождались лидерской игры. Так повелось с футбольного детства нападающего. И если Гвардиола не жалуется на состав, часто находит человека, который перекрывает незаметность Холанда, то сборная Норвегии страдает.

Бывший игрок «Ростова» Норманн забил сербам в полуфинале квалификации на Евро-2020 через Лигу Наций. А вот Холанд тогда оплошал, поэтому дубль Милинковича-Савича отправил соперника дальше. В отборе к ЧМ-2022 три из пяти мячей Эрлинг забил в ворота Гибралтара, Норвегия стала третьей в отборочной группе с Нидерландами и Турцией. Форвард не спас сборную.

Холанд очень редко силён в плей-офф

Фанаты норвежца говорят, что критики придираются. У юного футболиста на носу юбилейный двухсотый гол на клубном уровне. Вот только говорим не о привычке мазать с хорошей позиции в день хет-трика. У Холанда реально есть проблемы с характером в решающих матчах со сложными соперниками, а он открыто считает себя лучшим футболистом мира в этом году.

У нападающего есть время, чтобы прибавить в играх плей-офф в будущем, научиться вести игру в АПЛ против грандов. Но это не значит, что проблему нужно замалчивать. Эрлинг – специалист по голам в Лиге чемпионов, но классно в победном плей-офф весной сыграл только против «РБ Лейпциг», когда забил 5 мячей за матч, и «Баварии», снова знакомого и удобного ему оппонента.

Хотя даже против немцев были вопросы к игре Эрлинга. Форварда ценят по голам, но непросто найти решающие матчи Холанда, чтобы его можно было назвать единственным героем поединка. Против «Реала» Эрлинг не был лучшим на поле, а против «Интера» остался незамеченным в финале, где Эдерсон, Родри и промахи Лукаку сообща отдали трофей в руки молодому норвежцу.

Холанд однажды не забрал у «Баварии» Суперкубок Германии, его «Боруссия» уступила 1:3. Эрлинг не был лучшим в полуфинале и финале Кубка Англии в прошлом сезоне, хотя играл в тех матчах. Нападающий наиграл на замену в финале Суперкубка против «Арсенала», который команда уступила. В Суперкубке УЕФА против «Севильи» у Холанда провал в трофейном матче.

«Манчестер Сити» выиграл по пенальти, но Холанда не за что похвалить. Конечно, у Эрлинга есть персонально удачные финалы. Но даже когда норвежец организовал два гола «Боруссии» в ворота «Баварии», то соперник забрал Суперкубок. Лишь раз Холанд был шикарен в финале, разгромил любимый «РБ Лейпциг» в Кубке Германии, сделав дубль в день победы 4:1.

Нужно поднять вовлечённость в игру

Холанд выпадает из игры «Манчестер Сити», поскольку ждёт передачи, а не ищет моменты. В прошлом сезоне на его счету хватало победных мячей, но важен контекст. Если команда выиграла 8:1, а форвард забил второй мяч, то его гол формально победный. «Манчестер Сити» невероятно удобная для нападающего команда, много людей с пасом даже без Де Брюйне. Но Эрлингу важно научиться играть в пас в оттяжке.

Мбаппе и Холанду не стоит думать, будто их будущее определено. Якобы гарантированно станут новыми королями футбола, пройдут по жизни без травм до 35 лет, соберут «Золотые мячи» и много новых ценных кубков. Всё не так линейно устроено. Неймар тоже думал, что станет королем, а не получилось. Килиан и Эрлинг мечтают о новых трофеях, но те не падают на голову без анализа собственных ошибок.

Холанд, в отличие от Мбаппе, более дисциплинированный человек. Но одновременно ещё упрямее, чем француз. Гвардиоле пора объяснить норвежцу, что природные таланты это первый акт, а для полноценной пьесы надо тащить команду не только в лёгких матчах. Великие форварды выжимают максимум из ничего, а у Холанда в 23 года так не получается.

В его возрасте нормально иметь выраженное слабое место. Но пропадать с радаров в решающих матчах это плохая привычка. Первый сезон в Манчестере получился сказочным, выиграли требл. Артета прав, что «Манчестер Сити» сильнейшая команда мира. Но Холанду пора учиться у Беллингема. 20-летний англичанин не просто выручает «Реал» голами, а становится лидером команды.

Эрлингу важно в ближайшие годы стать вожаком «Манчестер Сити», ведь Бернарду и Де Брюйне не вечные двигатели. Можно быть лучшим снайпером и не являться единственным дирижёром, но сильный форвард должен делать разницу в финалах. У Холанда будет проблема с фиксацией на заданной им самим высоте, но если прибавит в главных матчах – станет намного полезнее.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 23:26, ред.
Забивает Холанд или нет в решающих матчах, но с Холандом они все таки взяли ЛЧ и оформили золотой требл. Без Холанда да они тоже играли в финале, но проиграли его. Он не забил в финале, но принес им удачу. Все говорили, чтобы Холанну реально претендовать на ЗМ, ему нужно перейти в ТОП команду, чтобы у него был шанс в ЛЧ, так как в сборной вообще шансов нет. Пожалуйста он сделал это перешел в МС и оформил требл, После того как он перешел в Сити ему все пели что он не заиграет, пропадет с поля, а он начал все доказывать с первого тура в АПЛ.........

Вот если взять Роналду или Месси то они изначально играли в сильных командах если не считать Спортинг португалец попал в МЮ Фергюсона, после Реал, а Лео вырос в Барселоне, и оказался в тот момент когда у них был фантастический состав, что с Райкардом что с Гвардиолой. Холанд прошел намного сложнее путь заявил о себе в Зальцбурге, после провел пару лет в Боруссии и только после оказался в МС, мне кажется он достоин золотого мяча так как прошел уже путь необходимый для игрока.

Если проводить паралелли между командами Гвардиолы Барселоной и Ман Сити.........то например для меня Родри, КДБ, они как Хави и Иньеста в полузащите, а Холанд лидер как Месси., да аргентинец наделен большим функционалом на поле..........чем норвег он лишь чистый нап.........
Пунт
Пунт ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:47
100%
🤣🤣🤣
Насмешил)))
Пунт
Пунт ответ lk_48337 1 (раскрыть)
вчера в 20:46
Это их еще лукака простил.
Пунт
Пунт
вчера в 20:44
Лысый проваливает решающие матчи. С какого раза ЛЧ взял с лярдом?! Это его еще Интер простил. А то бы опять тут пели: "Дело времени". Отскочил лысый. Такой себе Ушастый. С душком.
lk_48337 1
lk_48337 1
вчера в 20:00
Я сразу сказал, что это игрок тупо на добивание или рикошеты. В этом плане у него везение, да. Но если команда играет не на него или в принципе мало атакующих действий, то он бесполезен. Кроме как массивного корпуса и везения у него ничего нет. Это видно было сразу. Если МС так же будет играть, то холан на скамейку.
П.с. как там сказали болельщики или еще кто-то, что догонят реал по колличеству побед в лч. Угар 🤣 мимолетный триумф прошел. Вернитесь на землю.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:25
Так ты не помнишь историю, он совсем сырым пришёл в команду и развился со временем, это не то как Холанн пришёл как топ-игрок. Поэтому у него и такая стата.
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:12
Я не говорил, что Холанн виноват. Я всегда говорил, что в важных матчах он бесполезен. И в прошлом сезоне говорил, когда Сити всех рвал. Просто тогда мало обращали на это внимание. Сейчас, когда у Сити трудности, все ждут от Холанна результата, как от главной звезды, а он не справляется.

Причем тут Месси? Зачем всё время переводить стрелки? То, что Холанн выиграл требл вообще не гарантия получения ЗМ. В истории европейского футбола 10 раз выигрывались треблы и только 1 футболист получил за это ЗМ. Это был Месси. То есть, требл никогда не был гарантией получения ЗМ. Считаешь, что Месси с ЧМ не достоин ЗМ? Я тебе напоминаю, что в 2013 ЗМ дали Роналду вообще за 0 трофеев, а Рибери с треблом пролетел.
DXTK
DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:51, ред.
ну забивал РВП голы? чего он выиграл как игрок с Арсеналом? ничего существенного, а ушел бы раньше в МЮ может не только выиграл бы титул и золотую бутцу АПЛ, но и возможно попылил бы в ЛЧ......... но кто виноват что он почти всю карьеру провел в скатившемся до 4 места канонирах........

PS И у РВП стата в Арсенале не впечатляет совсем за 8 лет он забил только 96 голов в чемпионате .......у него только два более менее классных сезона в 11 году 18 голов, в 12 году 30 голов, в остальных он не мог более 12 голов забить........ и 26 голов у него в чемпионском сезоне за МЮ в 13 году......... все его бомбардирские способности притянуты за уши........
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:42
И за что дают ЗМ может расскажешь? может за ЧМ после того как его Месси выиграл.

У Холанда полный набор в прошлом сезоне требл с Сити, лучший бомбардир ЛЧ, лучший бомбардир АПЛ поставив новый рекорд, а кому он там забивал это вообще не важно.

Сейчас у всего Сити игровой спад, но почему то Холанд один виноват, до матча с вулвз он забивал исправно голы, на данный момент снова он лучший бомбардир АПЛ 8 матчей у него 8 голов у него 100% показатель. в среднем за матч 1 гол.
Tex
Tex ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:53
Возможно перерастет. Ему только 23 и рядом Гвардиола, который хоть и не силен в работе с великими ЦН, но все же один из лучших тренеров в истории футбола. Думаю Холанда просто изначально слишком возвысили и только теперь стали внимательней смотреть на его минусы.
112910415
112910415
вчера в 17:37
большая проблема, большая !
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:14
Баварии он забил, но как это сделал? Только после грубых ошибок защитника Баварии. Пенальти кстати не забил.

ЗМ не дают по количеству забитых голов. Иначе у Роналду было бы 7 ЗМ.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 17:10
Сложно говорить о мировом величии, когда так выступаешь в решающих играх. Посмотрите, как Сити выглядит без Родри - совершенно другая команда. Голы норвежца не дают такой разницы. В глубине души, уверен, Пеп согласился бы провести 3 матча без Эрлинга на острие.
DXTK
DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:08, ред.
Интересно почему Холанд в решающих матчах плейофф не забивал???? или у нас решающие матчи начинаются только с полуфинала или может только финал? Баварии он забивал в обоих играх в прошлом сезоне.

ЗМ сегодня дают не за целый год, а за прошлый сезон в котором он лучший бомбардир двух кубков ЛЧ и АПЛ.......... по этому он до сих пор главный фаворит на ЗМ...........
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:42
И всё таки, сейчас проблемы у Сити, а не у Холанда, об этом надо говорить
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:48
Да Ван Перси был получше Холлана, жаль его не распиарили до золотого мяча
Пунт
Пунт ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:46
Любит лысый на всем готовеньком. А этот только пердеть горазд в важных матчах.
Elliada
Elliada
вчера в 14:35
В принципе, в статье говорится то, что я повторял не раз. Холанн плох в важных матчах и лидером его не назовешь. Можно провалить пару тройку важных матчей, но у Холанна четкая тенденция, которая с каждым матчем только увеличивается и всё больше людей начинают это замечать.

Если оценивать Холанна, то он похож на Левандовски. Набиватель статистики, не более. Какой ему ЗМ, он даже на лучшего игрока сезона УЕФА не наиграл. Хотя ему вручили награду, но КДБ заслуживал больше.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 14:32
Один столб, другой бегунок, и оба хотят возвеличить себя до Рона и Месси)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:01
Тут нет особо секретов, сейчас решает информационный хайп, как я вчера говорил, посмотрите, какие РВП голы забивал, с лёту с паса от своих ворот, в падении рыбкой и т.п., вот он был реально мега-эффективным нападающим.

Холанн же таким был только временами в "Дортмунде". Из моментов с почти нулевым xG, как Ибра или РВП, он почти никогда и не забивал, он исполняет в МС классического ЦН типа "подставь ногу", но системного с поправкой на футбол Пепа, то есть отходит назад, отыгрывается и т.п., ну и изматывает защиту просто своей лошадиной беготнёй. Но зарешать в матче он не сможет.

Поэтому нынешний хайп вокруг него даже уже смешон, он в плей-офф ЛЧ, будучи ЦН, ни одного гола не забил в важных матчах, а себя считает достойным ЗМ. При всём уважении, ещё имея подносчика снарядов в лице КДБ.

Сейчас он вряд ли и в десятку претендентов на ЗМ входит, пусть дальше интервью раздаёт.
r4fy5w3sab3w
r4fy5w3sab3w
вчера в 13:32
Будущие "кумиры" увлеклись своей рекламой, результат .... пришел. Вспомним Сашу Павленко. Много говорил, но играть то так и не начал. А Холанд и Мбаппе, вероятнее всего, сворачивают свои таланты ... Им нужны "подносчики", а их то рядом не оказалось1
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:27
Надо ему в Реал где защитники послабее там будет в каждом матче забивать плюс золотой мяч ему купят как Модричу Бензема
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 12:51
По большому счету второй Левандовски, набивает статистику против середняков, а в самых ответственных матчах теряется. При всей скандальности Мбаппе, тот зачастую тащит в важных матчах, особенно в играх за сборную.
Гость
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