Федотов объяснил, почему ЦСКА пропустил от «Спартака» на 96-й минуте

Главный тренер ЦСКА объяснил, чем он может объяснить пропущенный от «Спартака» гол на 96-й минуте матча 11-го тура РПЛ . «Красно-белые» сумели сравнять счёт, а «армейцы» упустили победу.

Потерей концентрации, слишком простой гол. Мы знаем, что Промес «исполнил» на 40‑й минуте, это первый эпизод, когда соперник добрался до удара и первым же ударом забил. Это и называется мастерство. Мы имели предостаточно моментов, чтобы увеличить преимущество, но не могли вложить (мяч) в ножку. У нас были очень хорошие моменты, чтобы закончить игру.