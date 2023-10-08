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Федотов объяснил, почему ЦСКА пропустил от «Спартака» на 96-й минуте

вчера, 22:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, чем он может объяснить пропущенный от «Спартака» гол на 96-й минуте матча 11-го тура РПЛ. «Красно-белые» сумели сравнять счёт, а «армейцы» упустили победу.

Потерей концентрации, слишком простой гол. Мы знаем, что Промес «исполнил» на 40‑й минуте, это первый эпизод, когда соперник добрался до удара и первым же ударом забил. Это и называется мастерство. Мы имели предостаточно моментов, чтобы увеличить преимущество, но не могли вложить (мяч) в ножку. У нас были очень хорошие моменты, чтобы закончить игру.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:47
Играли лучше......победу упустили....но похвалить все равно можно, особенно Гайича за классный дубль.
Сп62
Сп62
сегодня в 08:47
Если бы в футболе всё было закономерно, букмейкеры разорились бы, а зрители дремали на трибунах.
Пунт
Пунт ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 08:30
Полудохоых особо не погонишь. Ножки тряслись - как бы победу сохранить.
ABir
ABir
сегодня в 01:05
Спартак конечно не наиграл на победу, но два раза отыгрался, проявил волю, а главное прервал неудачную серию поражений.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:26
Ножки у девушек Федот.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:10
Потому что при запоздалых заменах(двух) и двух вынужденных,к которым были не готовы даже минимально,была дана установка тянуть время и удержать счёт.Если бы было иначе,то весь штаб орал бы у бровки и гнал своих футболистов к воротам полудохлого соперника,не давая ему поднять головы.
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:06
Мяч в ножку, ум в головку...все понятно же)...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ drive45 (раскрыть)
вчера в 23:05
Играли лучше по счету, а по счету всегда лучше играют, во все времена, особенно когда у соперника висит неудачная серия
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:03
"мяч в ножку", ну физрук же
Zak11
Zak11
вчера в 22:41
Мы играли хуже, это факт. ЦСКА постоянно загружал фланг Денисова, который является самым слабым местом у Спартака. В принципе чего то выдающегося соперник тоже не сделал. На мой взгляд ничья всё таки закономерная.
drive45
drive45
вчера в 22:30
Ничья со Спартаком это конечно не победа. Но играли значительно лучше и счет не по игре. Спасибо команде за хорошую игру
Futurista
Futurista
вчера в 22:21
112910415
112910415
вчера в 22:19
спасибо за потерю концентрации,
иначе бы вовсе грустно
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:15
То что было, уже прошло. Надо делать правильные выводы и двигаться дальше.
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