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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» — сенсации, «Манчестер Сити» дарит интригу. Старт АПЛ обещает интересное продолжение

вчера, 10:54
Микель Артета
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Онана Андре
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8 туров задают тон сезону.

Клубный футбол эффектно ушёл на паузу, уступив место сборным. Особенно АПЛ – «Челси» одержал третью победу кряду, «Брайтон» отнял очки у «Ливерпуля», «Вест Хэм» у «Ньюкасла». Громче всех хлопнули дверью «канониры», обыгравшие «Манчестер Сити». Пока у клубов есть 10 дней на восстановление, сделаем первые выводы о старте нового чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» не непобедимый

Изначально предполагалось, что после триумфа в прошлом сезоне для «горожан» наступит откат в нынешнем. Провалом старт «Манчестер Сити» в новой кампании назвать нельзя – но просадка точно есть.

За первые 8 туров подопечные Пепа Гвардиолы уже дважды потерпели поражение в чемпионате – в конце сентября уступили «Вулверхэмптону», теперь оказались слабее «Арсенала». Проявилась ещё одна проблема – голевая машина Эрлинг Холанд теряется в таких важных поединках. С «канонирами» его плотно закрыл Салиба, норвежец ничего не смог противопоставить – и «небесно-голубые» проиграли 0:1.

Конечно, это можно назвать мелочами – победители ЛЧ, чемпионы Англии вкатываются в новый сезон и вспоминают о плотном календаре. Но теперь к «горожанам» уже не относятся как к непобедимым. По итогам 8 туров 18 очков, после поражения от «Арсенала» — 3-я строчка.

У «Брайтона» есть резервы для нового толчка

«Чайки» — инкубатор для будущих звёзд, которых позже заберут топ-клубы, и ничего боссы «Брайтона» с этим сделать не могут. В прошлом сезоне ушли Кукурелья, Биссума и Троссард, в этом – Кайседо с МакАллистером. Однако заслуга клуба – в том, что они всегда находят резервы и даже становятся лучше. Прошлогодние потери не помешали провести свой лучший сезон в современной истории. То же самое – и теперь.

Подопечные Роберто Де Дзерби стартовали с двух дежурных побед над «Лутоном» и «Хэмптоном», после поражения от «Вест Хэма» сенсационно разделались с «Ньюкаслом» и МЮ. Теперь началась неприятная серия – 1 победа в 6 матчах. Но это можно объяснить напряжённым календарём – «чайки» попали в ЛЕ, еврокубковые игры приходится совмещать ещё и с разборками в Кубках лиги и страны.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» в авангарде – раньше, чем предполагалось

К этим двум клубам были готовы снизить требования на предстоящий сезон – и у тех, и у других настала пора перестройки. Антонио Конте оставил в «Тоттенхэме» после себя выжженную землю – лондонцы доверились Анге Постекоглу и впервые настолько серьёзно вложились в трансферную кампанию.

У мерсисайдцев был другой характер проблем – стареющие лидеры, ушедший Мане, скомканные сборы сложились в то, что у Клоппа не было исполнителей для эффективного гегенпрессинга. Фишка «красных» обернулась для них проклятьем. При этом боссы «Ливерпуля» не стали прощаться с немецким менеджером – вместо этого привели ему новый материал (хоть и получалось с трудом) для создания костяка.

«Красные» и лондонцы на удивление гладко проходят старт перестройки и на данном этапе идут в зоне ЛЧ. «Шпоры» вообще лидируют в чемпионате. На долгой дистанции ещё всплывут все подводные камни. И всё равно старт вселяет уверенность, что оба клуба финишируют в первой пятёрке.

МЮ не справляется с зоной турбулентности

Рутина сменила эйфорию в отношениях «Манчестер Юнайтед» и Тен Хага – и этого стоило ожидать. Назначение голландского менеджера было самым осмысленным шагом манкунианцев за последние годы. На импульсе положительных эмоций «красные дьяволы» мгновенно организовались, пошумели в ЛЕ и взяли Кубок английской лиги, отобрали медали у «Ньюкасла», а после – сошлись в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити» (проиграли).

Удержаться на взятой высоте после такого стремительного взлёта невозможно, когда до этого команду лихорадило. Лихорадка продолжилась и в новом сезоне. Теперь у Тен Хага случился конфликт с Санчо, Антони недоступен из-за нефутбольного скандала. Плюс к этому – на данном этапе неудачное решение с рокировкой Де Хеа-Онана. От испанского вратаря отказались из-за слабой игры ногами и периодических «привозов». Андре добавил МЮ в розыгрыше мяча, но ошибки никуда не делись – и это дополнительный повод для критики тренера.

По прошествии 8 туров «Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму», «Арсеналу», «Брайтону», даже «Кристал Пэлас» — и с четырьмя победами идёт на 10-м месте. Параллельно занимает последнюю строчку в группе А ЛЧ. Это и есть зона турбулентности – пока МЮ с ней не справляется.

Старый-новый боец за зону еврокубков – «Вест Хэм»

«Астон Вилла», «Брайтон», «Ньюкасл» — топы нового толка. В зону еврокубков они забрались совсем недавно и стремятся в ней закрепиться. Но есть ещё одни – «Вест Хэм». «Молотобойцы» в первую десятку забрались тоже недавно. В 2016-2021 годах они курсировали между 10-й и 16-й строчками – а затем в двух чемпионатах кряду отбирались в еврокубки. Прошлый сезон сложился противоречиво – но при 14-м месте по итогам розыгрыша АПЛ подопечные Дэвида Мойеса победили в ЛК и сейчас вернулись в Лигу Европы.

И на этот раз им удаётся совмещать еврокубки с уверенным ходом в чемпионате. «Вест Хэм» за счёт побед над «Челси», «Брайтоном», «Лутоном» и «Шеффилдом» идёт на 7-м месте – и лишь на 3 очка отстаёт от «Ливерпуля» в зоне ЛЧ.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 19:10
Понятно что Тоттенхэм не надолго возвышается в таблице, все же тягаться с Арсеналом и тем более с МС не получится на дистанции, особо Постелоглу по моему особо не производит ротацию, так как видно свежести иногда им не хватает, но при хороших стечениях обстоятельств способны остаться в ТОП 4, и может быть взять какой-то внутренний кубок.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:46
Неплохой обзор, но не хватает деталей. При симпатичном старте Вест-Хэма, нападающие не выполняют своей главной функции и не забивают голов. У Антонио и Бенрамы на двоих 2 забитых мяча за 8 туров. Связка сильно потеряла в эффективности и стоит задуматься о смене.
Тристан
Тристан
вчера в 11:42, ред.
У Арсенала серьезное укрепление центра за счет приобретения Райса, этот бульдог выгрызает практически все и везде. В игре с МС пару моментов просто король центра он был. У МС наоборот ослабление в связи с уходом Гюндогана, ДеБрюйне стареет. Все будет зависеть от ТО в январе, а пока МС для Арсенала слабее, чем Ливерпуль или даже Ньюкасл.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 11:42
Вряд ли трофей уйдет от Гвардиолы. Ближе к весне сыграются новички, тренер поймет, как подчеркнуть их сильные стороны и замаскировать слабости. В четверке хотелось бы видеть Арсенал, Ливерпуль и Тоттенхэм.
Elliada
Elliada
вчера в 11:13
Вообще не беспокоюсь насчет Сити. Каждый год у МС трудный старт, а ближе к зиме набирают обороты. На дистанции стабильней команды, как МС, нет. Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм традиционно начнут терять очки зимой, ближе к весне.

МС хоть и проиграл 2 последних матча, но от лидера отстает всего на 2 очка. Это вообще не о чем. Сити отыгрывал более 10 очков за более короткий промежуток сезона. Сити станет чемпионом.
Пунт
Пунт
вчера в 11:10
Хорошо, что Мойеса не уволили!
Сити: 2 поражения в 8 матчах. Тоже хорошо.
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