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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2023/2024

В «Аталанте» высказались о возможном уходе Миранчука в «Локомотив»

вчера, 15:59

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико прокомментировал слухи о возможном возвращении полузащитника Алексея Миранчука в «Локомотив» на правах аренды.

На данный момент ничего такого нет.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:17
Да, и пусть возвращается Миранчук в свой родной Локо.
Вместе с братом, который набрал приличную фурму сейчас,
он, набравшись опыта в итальянской лиге,
может значительно усилить команду.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:27
Да думаю тот же Торино его с радостью заберет, где хорошо себя показал. В зависимости сколько Аталанта запросит
c824ghjzjra5
c824ghjzjra5
вчера в 18:22
Лучше бы ему искать работу там же в Италии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:49
Мало дают ему игрового времени,пора искать клуб.
lotsman
lotsman ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:36
В Италии уже все клубы опросили, нет желающих, своих лавочников хватает. Клубам нужны играющие, с перспективой. А у Алексея всего три игры, за сезон, да и то на заменах. Если не хочет потерять своё мастерство, если оно у него ещё осталось, то надо приезжать в Локомотив и играть, играть и играть. Нето дотянет, что и в РПЛ никому не нужен будет.
shlomo
shlomo
вчера в 16:58
На фига это Лехе надо... пусть его агент ищет клуб в Италии.
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