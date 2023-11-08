В «Аталанте» высказались о возможном уходе Миранчука в «Локомотив»

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико прокомментировал слухи о возможном возвращении полузащитника Алексея Миранчука в «Локомотив» на правах аренды.
На данный момент ничего такого нет.
Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико прокомментировал слухи о возможном возвращении полузащитника Алексея Миранчука в «Локомотив» на правах аренды.
На данный момент ничего такого нет.
Вместе с братом, который набрал приличную фурму сейчас,
он, набравшись опыта в итальянской лиге,
может значительно усилить команду.
Вместе с братом, который набрал приличную фурму сейчас,
он, набравшись опыта в итальянской лиге,
может значительно усилить команду.