Экс-тренер «Динамо» может возглавить клуб из МЛС

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может возглавить «Нью-Йорк Рэд Буллз» из МЛС.
Немец уже достиг договоренности с руководством «быков», команда не будет продлевать соглашение с нынешним наставником Троем Лесенсе. Коллектив уступил «Цинциннати» в первом раунде плей-офф МЛС.
Сандро, удачи.
Сандро, удачи.
С другой стороны, как не пригласить- основателя "вертикального, горизонтального, сидячего и лежачего футбола"!
С другой стороны, как не пригласить- основателя "вертикального, горизонтального, сидячего и лежачего футбола"!
Обладатель MLS Supporters’ Shield (3): 2013, 2015, 2018
Финалист Кубка MLS 2008 года
Финалист Открытого Кубка США 2003 года
Международные:
Полуфиналист Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2018
Обладатель MLS Supporters’ Shield (3): 2013, 2015, 2018
Финалист Кубка MLS 2008 года
Финалист Открытого Кубка США 2003 года
Международные:
Полуфиналист Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2018
Гаеры уже на арене..)))
Гаеры уже на арене..)))
Да, верно. Но работать, этот персонаж будет в одном чемпионате с Месси, если я правильно понял, а значит, вероятно пересекутся. Или, я чего-то не понимаю...
Да, верно. Но работать, этот персонаж будет в одном чемпионате с Месси, если я правильно понял, а значит, вероятно пересекутся. Или, я чего-то не понимаю...
Месси в Майами, а этого персонажа сватают в Ред Булз
Месси в Майами, а этого персонажа сватают в Ред Булз
Ну, хотябы Месси увидит. А вот, что будет с Месси- когда он его увидит...
Чувак решил спрятаться в Америке- от праведного гнева болельщиков Герты.
Ну, хотябы Месси увидит. А вот, что будет с Месси- когда он его увидит...
Чувак решил спрятаться в Америке- от праведного гнева болельщиков Герты.