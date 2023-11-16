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Экс-тренер «Динамо» может возглавить клуб из МЛС

вчера, 18:26

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может возглавить «Нью-Йорк Рэд Буллз» из МЛС.

Немец уже достиг договоренности с руководством «быков», команда не будет продлевать соглашение с нынешним наставником Троем Лесенсе. Коллектив уступил «Цинциннати» в первом раунде плей-офф МЛС.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:03
о, в какие дали его занесло ..
протон
протон
вчера в 22:53
Система Ред Буллз хороший трамплин.
Сандро, удачи.
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:59
Я думаю до этого не дойдет, поскольку, сначала- они из него сделают грушу боксерскую... А вообще, странно, как руководство на него вышло, ведь в кустах и подвалах, обычно плохая связь...
shlomo
shlomo
вчера в 19:56
Ну что, теперь будут мальчишками для бития.....:)))
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:47
Хотя, да, прежде чем похоронить очередную команду- следует хорошо продумать как лучше это сделать.... Удачи ему.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:36
Не принял?! Он еще думает?!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:34
Ваня, все эти титулы мне ни о чем не говорят- я не любитель футбола Америки, поэтому мне без разницы. Понятно только одно, видимо по блату козла устроили, так как нормальное руководство на подобное самоубийство не пойдет. Они бы, для начала, посмотрели биографию этого м.....а, прежде чем нанимать его на работу.
С другой стороны, как не пригласить- основателя "вертикального, горизонтального, сидячего и лежачего футбола"!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:31
Он пока ещё не принял предложение.
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Достижения РБ Нью-Йорк в МЛС:

Обладатель MLS Supporters’ Shield (3): 2013, 2015, 2018
Финалист Кубка MLS 2008 года
Финалист Открытого Кубка США 2003 года

Международные:
Полуфиналист Лиги чемпионов КОНКАКАФ: 2018
Capral
Capral
вчера в 19:27
Это точно- клоун вернулся!!! Ждемс представления!!! Я даже не думал, что Соплежуев так далеко сбежит...
баск
баск
вчера в 19:23
Тааак, закупаемся попкорном, в цирке открыт новый сезон)

Гаеры уже на арене..)))
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:07
Я вот только понять не могу, руководство клуба, вообще, знает с кем имеет дело, или там такая убитая команда, что им безразлично, кто будет их топить...???
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:05
Да пересекутся.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:03
Приветище и Салютище- Дружище Дорогой!!!
Да, верно. Но работать, этот персонаж будет в одном чемпионате с Месси, если я правильно понял, а значит, вероятно пересекутся. Или, я чего-то не понимаю...
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:59
Доброго Здоровья Виктор!
Месси в Майами, а этого персонажа сватают в Ред Булз
Capral
Capral
вчера в 18:51, ред.
АМИНЬ!!! Еще одни самоубийцы...
Ну, хотябы Месси увидит. А вот, что будет с Месси- когда он его увидит...

Чувак решил спрятаться в Америке- от праведного гнева болельщиков Герты.
Гость
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