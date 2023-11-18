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Италия крупно обыграла Северную Македонию

сегодня, 00:45
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия5 : 2Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

Сборная Италии одержала крупную победу в матче против команды Северной Македонии в 9-м туре отбора на Евро-2024 (5:2).

Маттео Дармиан вывел хозяев вперед на 17-й минуте. На 40-й Жоржиньо не реализовал пенальти. Федерико Кьеза на 41-й удвоил преимущество команды. На 45+3-й он оформил дубль. У гостей Яни Атанасов отличился на 52-й и 74-й минуте. Джакомо Распадори на 81-й увеличил разрыв в счете, а укрепил успех команды Стефан Эль-Шаарави на 90+3-й.

После поединка Италия идет на 2-м месте в группе С (13 баллов), Северная Македония находится на 4-й строчке (7 очков).

В другой встрече Англия обыграла Мальту.

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Все комментарии
KTS16_
KTS16_
сегодня в 13:24
Кьеза красавчик
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:11
Федерико с дублем !!!
112910415
112910415
сегодня в 07:47
сняли заклятие, это важно !
kwf2hrcavcm9
kwf2hrcavcm9
сегодня в 05:57
Зуб на македонцев макаронники имели конкретный после того, как были прокинуты ими мундиаля
ОПС
ОПС
сегодня в 05:29
Наконец то итальянцы смогли хорошо сыграть с македонцами, да и счет для болельщиков приятный.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:50
Пробитие пенальти это нечто - даже "козликом" как то не убедительно прыгнул...)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:17
Сборная Италии сделала то,что должна была сделать . Получился довольно хороший смотрибельный спектакль с забитыми мячами с обеих сторон . Мои поздравления болельщикам сборной Италии с заслуженной Победой!
Catenaccio_555
Catenaccio_555
сегодня в 01:06
Выкиньте уже из состава Италии это убогое ориунди Жоржиньо.
Гость
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