Италия крупно обыграла Северную Македонию

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сегодня, 00:45

Сборная Италии одержала крупную победу в матче против команды Северной Македонии в 9-м туре отбора на Евро-2024 (5:2).

Маттео Дармиан вывел хозяев вперед на 17-й минуте. На 40-й Жоржиньо не реализовал пенальти. Федерико Кьеза на 41-й удвоил преимущество команды. На 45+3-й он оформил дубль. У гостей Яни Атанасов отличился на 52-й и 74-й минуте. Джакомо Распадори на 81-й увеличил разрыв в счете, а укрепил успех команды Стефан Эль-Шаарави на 90+3-й.

После поединка Италия идет на 2-м месте в группе С (13 баллов), Северная Македония находится на 4-й строчке (7 очков).

В другой встрече Англия обыграла Мальту.