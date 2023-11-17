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Молодёжная команда «Зенита» крупно обыграла «Гуанчжоу Юнайтед» из Китая

вчера, 15:56

Молодёжная команда «Зенита» обыграла китайский «Гуйчжоу Юнайтед» (7:1).

Встреча прошла в Гуйяне (КНР).

У россиян дублем отметился Данила Козлов, также голы на свой счёт записали Константин Воинков, Станислав Лапинский, Савелий Никифоров, Максим Халилов и Александр Широков.

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Все комментарии
баск
баск ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:35
Разница в том, что Гуанчжоу это неплохой уровень китайского пердива, а Гуйчжоу- что-то вроде сборной дальних аулов Тывы..
lotsman
lotsman ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:12, ред.
А какая разница, против кого именно. Игра товарищеская, тренировочная, от такой игры только польза. А как там команда называется, не столь важно. Кстати, другое название этой команды - Дунгуань Юнайтед - Гуанчжоу.
баск
баск
вчера в 18:08
Здесь где-то явная ошибка, только вот в чём она?
Непонятно, поэтому пишу без хештега.
В Китае нет команд "Гуанчжоу Юнайтед" (в заголовке) и "Гуйчжоу Юнайтед"
(в тексте).

Судя по большой любви китаёзов к слову "united" речь, видимо, может идти
о некоей неформальной сборной солянке для товарняка, только вот сборной
чего именно- города Гуанчжоу или провинции Гуйчжоу, это ведь разные места..

Интересно, Зенит сам-то в курсе, кто против него играл?)
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:02
Ну пусть молодежь развлекается. Наверное соперник играл без вратаря.
112910415
112910415
вчера в 16:40
видать, достойного соперника нашли )
memphis
memphis
вчера в 16:33
Просто не было бразильцев с паспортом
Гость
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