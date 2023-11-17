Молодёжная команда «Зенита» крупно обыграла «Гуанчжоу Юнайтед» из Китая

Футбол потерял лучшего голкипера. У трофея Яшина нет стабильного обладателя Легенды постарели и ушли, а таланты пока не дотягивают.

Яркие «Крылья Советов» и солидный «Краснодар». Отличники и хорошисты первого круга РПЛ В списке лишь одна команда из Москвы.