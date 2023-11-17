Молодёжная команда «Зенита» крупно обыграла «Гуанчжоу Юнайтед» из Китая

Молодёжная команда «Зенита» обыграла китайский «Гуйчжоу Юнайтед» (7:1).
Встреча прошла в Гуйяне (КНР).
У россиян дублем отметился Данила Козлов, также голы на свой счёт записали Константин Воинков, Станислав Лапинский, Савелий Никифоров, Максим Халилов и Александр Широков.
Непонятно, поэтому пишу без хештега.
В Китае нет команд "Гуанчжоу Юнайтед" (в заголовке) и "Гуйчжоу Юнайтед"
(в тексте).
Судя по большой любви китаёзов к слову "united" речь, видимо, может идти
о некоей неформальной сборной солянке для товарняка, только вот сборной
чего именно- города Гуанчжоу или провинции Гуйчжоу, это ведь разные места..
Интересно, Зенит сам-то в курсе, кто против него играл?)
Непонятно, поэтому пишу без хештега.
В Китае нет команд "Гуанчжоу Юнайтед" (в заголовке) и "Гуйчжоу Юнайтед"
(в тексте).
Судя по большой любви китаёзов к слову "united" речь, видимо, может идти
о некоей неформальной сборной солянке для товарняка, только вот сборной
чего именно- города Гуанчжоу или провинции Гуйчжоу, это ведь разные места..
Интересно, Зенит сам-то в курсе, кто против него играл?)