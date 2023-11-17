Дубль Чеснокова помог Казахстану обыграть Сан-Марино

Сборная Казахстана переиграла команду Сан-Марино в 9-м туре отбора на Евро-2024 (3:1).
Ислам Чесноков обеспечил хозяевам преимущество, забив на 19-й и 51-й минуте. Гости ответили мячом Симоне Франчози на 60-й. Абат Аимбетов на 90+2-й реализовал пенальти и увеличил преимущество команды.
После поединка Казахстан идет на 3-м месте в группе Н (18 очков), Сан-Марино замыкает таблицу (0 баллов).
То то у меня в последнее время ЖК за какой-то там флуд появляется, когда таким и не пахнет.
Россию оскорбляют это нормально, но стоит спросить "почему не дисквалифицируют другие ассоциации" то сразу наказание.
Я никогда не ставил условия о уходе как некоторые, и не буду делать сейчас, но с такой политикой против России надо делать выводы.
То то у меня в последнее время ЖК за какой-то там флуд появляется, когда таким и не пахнет.
Россию оскорбляют это нормально, но стоит спросить "почему не дисквалифицируют другие ассоциации" то сразу наказание.
Я никогда не ставил условия о уходе как некоторые, и не буду делать сейчас, но с такой политикой против России надо делать выводы.
Ну, а Казахстан- с победой!
Ну, а Казахстан- с победой!