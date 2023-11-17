Дубль Чеснокова помог Казахстану обыграть Сан-Марино

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вчера, 19:55

Сборная Казахстана переиграла команду Сан-Марино в 9-м туре отбора на Евро-2024 (3:1).

Ислам Чесноков обеспечил хозяевам преимущество, забив на 19-й и 51-й минуте. Гости ответили мячом Симоне Франчози на 60-й. Абат Аимбетов на 90+2-й реализовал пенальти и увеличил преимущество команды.

После поединка Казахстан идет на 3-м месте в группе Н (18 очков), Сан-Марино замыкает таблицу (0 баллов).