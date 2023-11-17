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Дубль Чеснокова помог Казахстану обыграть Сан-Марино

вчера, 19:55
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан3 : 1Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Сборная Казахстана переиграла команду Сан-Марино в 9-м туре отбора на Евро-2024 (3:1).

Ислам Чесноков обеспечил хозяевам преимущество, забив на 19-й и 51-й минуте. Гости ответили мячом Симоне Франчози на 60-й. Абат Аимбетов на 90+2-й реализовал пенальти и увеличил преимущество команды.

После поединка Казахстан идет на 3-м месте в группе Н (18 очков), Сан-Марино замыкает таблицу (0 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 13:33
Когда же наша Сборнаяя будет играть так,как азербайджанцы,казахи,молдаване и грузины?Наверное НИКОГДА!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 01:32
В матче со Словенией вся Россия будет болеть за Казахстан! Удачи Магомеду Адиеву!
протон
протон
вчера в 21:17
Казахстан сделал ещё один шаг к Евро!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:36
Всех болельщиков сборной Казахстана с заслуженной Победой ! Они просто обязаны были выиграть !
Байкал-38.
Байкал-38. ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 20:34
Законодательной базы? А это как?
То то у меня в последнее время ЖК за какой-то там флуд появляется, когда таким и не пахнет.
Россию оскорбляют это нормально, но стоит спросить "почему не дисквалифицируют другие ассоциации" то сразу наказание.
Я никогда не ставил условия о уходе как некоторые, и не буду делать сейчас, но с такой политикой против России надо делать выводы.
112910415
112910415
вчера в 20:30
победа - всегда радость )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:25
Можно было дать Чеснокову пробить пенальти.
Capral
Capral
вчера в 20:03
Всегда, когда слышу фамилию Чесноков- сразу вспоминаю Юрия Чеснокова, замечательного советского нападающего игравшего в ЦСКА в 70-х! Футболист обладавший мощнейшим ударом, а штрафные в его исполнении- часто закачивались голами в ворота соперников!

Ну, а Казахстан- с победой!
y4wtjerv4pb6
y4wtjerv4pb6
вчера в 19:58
Казахстан там по-любому фаворит
Гость
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