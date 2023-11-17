Дубль Диаса принёс Колумбии победу над Бразилией в отборе на ЧМ-2026

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вчера, 08:10

Сборная Колумбии выиграла у команды Бразилии в матче 5-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года (2:1).

На 4-й минуте «селесао» открыли счёт — гол забил Габриэл Мартинелли. На 75-й Луис Диас восстановил равенство, а на 79-й забил победный мяч хозяев.

Колумбия занимает 3-е место, имея в активе 9 очков. Бразилия с 7 баллами располагается на 5-й позиции.