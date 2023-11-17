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Дубль Диаса принёс Колумбии победу над Бразилией в отборе на ЧМ-2026

вчера, 08:10
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия2 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Сборная Колумбии выиграла у команды Бразилии в матче 5-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года (2:1).

На 4-й минуте «селесао» открыли счёт — гол забил Габриэл Мартинелли. На 75-й Луис Диас восстановил равенство, а на 79-й забил победный мяч хозяев.

Колумбия занимает 3-е место, имея в активе 9 очков. Бразилия с 7 баллами располагается на 5-й позиции.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 21:13
Да причём тут Месси, я говорю что Исландии и Словакии обыграть порой сложней чем Уругвай
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:37
Никуда я не съехал. У Месси были попытки и неудачные, кто-то заострил именно на нём внимание, а я говорю, что ему удалось таки выиграть ЧМ. Есть золото и серебро! И с молодёжной есть золото! Он абсолютно всё выиграл!
Если раньше шутили, что он не умеет сборную тащить, он мешает сборной, то теперь осталось говорить, что он когда-то кому-то проигрывал 😀
А кто же не проигрывал?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 16:24
Вы куда-то съехали со своей же темы, мы про Лихтенштейны и Исландии, которые пока что Аргентина с хваленым пешеходом не обыгрывала)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:38
Это было эпично конечно же. С учётом всей этой ситуации с Диасом. Выглядит как сценарий, написанный Голливуде.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:15
Ты про какой цирк говоришь, Месси в 2014 играл в финале, и победа в Катаре не случайность, а мощь капитана Аргентины 💪 первый по гол + пас в истории ЧМ.
А у Роналду ни одного гола в плей-офф. Поэтому и в 30-ку лучших не вошёл. Вот и будет до 50 лет забивать любителям Европы в отборах. По факту ни о чём голы.
Даже если считать все эти пустые голы и пасы он уступает Месси по гол+пас. А сыграл на 200 матчей больше. Да и Месси пешком всё это сделал 😀
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 13:19
Так не аргентина ли не смогла обыграть Исландию на ЧМ 2018 и вылетела в первом же стыке )) Это не катарский цирк был, там всё по честному было
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 12:51
Это вам всем за отца.. Достойно. 👏
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 12:37
Другое дело играть с Лихтенштейном, Сан-Марино, Словенией, Арменией в отборе и попасть на ЧМ.
альсато
альсато
вчера в 12:18
Колумбийцы частенько лупят бразильцев (у себя дома)))))
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 11:21
Отбор в ЮА ни о чем. Там сколько матчей не проигрывай все равно сложно чтобы на ЧМ не попасть. Выходят 7 команд из десети. Вот в Европе конкуренция выше. Там часто топы оказываются в пролете мимо крупных турниров.
Elliada
Elliada
вчера в 10:18
Диас в последнее время "озверел". И за Ливерпуль, и за сборную регулярно забивает
rbf9w84pxxkg
rbf9w84pxxkg
вчера в 10:03
В этом матче сборная Колумбии играла очень хорошо. Она контролировала игру и создавала много опасных моментов. Однако бразильцы также показали хороший футбол и могли бы выиграть матч, если бы не ошибка вратаря.
xzrc5q9eyta7
xzrc5q9eyta7
вчера в 09:42
Хорошо играть ,когда попутный свисток.
ОПС
ОПС
вчера в 09:37
Бразильцы рановато уверовали в победу.
112910415
112910415
вчера в 09:08
а кому легко-то сейчас ?!
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:55
Что-то Бразилия захромала
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 08:52
Ещё одна потеря очков и бразильцы могут оказаться в нижней части группы. Супер звездный состав как всегда с любимчиками из Реала, Арсенала и других топов, но факты говорят насколько не просто у них каждая игра. Это вам не футбольные карлики с 0:25,
lotsman
lotsman
вчера в 08:29
Неожиданно. Бразилия проиграла Колумбии.)
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