Дубль Диаса принёс Колумбии победу над Бразилией в отборе на ЧМ-2026

Сборная Колумбии выиграла у команды Бразилии в матче 5-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года (2:1).
На 4-й минуте «селесао» открыли счёт — гол забил Габриэл Мартинелли. На 75-й Луис Диас восстановил равенство, а на 79-й забил победный мяч хозяев.
Колумбия занимает 3-е место, имея в активе 9 очков. Бразилия с 7 баллами располагается на 5-й позиции.
Если раньше шутили, что он не умеет сборную тащить, он мешает сборной, то теперь осталось говорить, что он когда-то кому-то проигрывал 😀
А кто же не проигрывал?
Если раньше шутили, что он не умеет сборную тащить, он мешает сборной, то теперь осталось говорить, что он когда-то кому-то проигрывал 😀
А кто же не проигрывал?
А у Роналду ни одного гола в плей-офф. Поэтому и в 30-ку лучших не вошёл. Вот и будет до 50 лет забивать любителям Европы в отборах. По факту ни о чём голы.
Даже если считать все эти пустые голы и пасы он уступает Месси по гол+пас. А сыграл на 200 матчей больше. Да и Месси пешком всё это сделал 😀
А у Роналду ни одного гола в плей-офф. Поэтому и в 30-ку лучших не вошёл. Вот и будет до 50 лет забивать любителям Европы в отборах. По факту ни о чём голы.
Даже если считать все эти пустые голы и пасы он уступает Месси по гол+пас. А сыграл на 200 матчей больше. Да и Месси пешком всё это сделал 😀