Сборная Англии обыграла команду Мальты

Сборная Англии выиграла у команды Мальты в 9-м туре отбора на Евро-2024 (2:0).
Автогол Энрико Пепе на 8-й минуте вывел хозяев вперед, а Харри Кейн на 75-й удвоил преимущество команды.
После матча Англия лидирует в группе С (19 очков), Мальта замыкает таблицу (0 баллов).
В другой встрече Италия одолела Северную Македонию.
всем британским остров от английского языка, машин справостороними рулями, некоторыми обычаями ...!!!
всем британским остров от английского языка, машин справостороними рулями, некоторыми обычаями ...!!!
Мало того что выигрыш у Мальты с разницей менее 4-х голов приравнивается к поражению....так ещё и забили одинаковое количество с мальтийцами...по одному...
Мало того что выигрыш у Мальты с разницей менее 4-х голов приравнивается к поражению....так ещё и забили одинаковое количество с мальтийцами...по одному...
А вот Кейн молодец.
А вот Кейн молодец.