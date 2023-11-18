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Сборная Англии обыграла команду Мальты

сегодня, 00:41
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 0Логотип футбольный клуб МальтаМальтаМатч завершен

Сборная Англии выиграла у команды Мальты в 9-м туре отбора на Евро-2024 (2:0).

Автогол Энрико Пепе на 8-й минуте вывел хозяев вперед, а Харри Кейн на 75-й удвоил преимущество команды.

После матча Англия лидирует в группе С (19 очков), Мальта замыкает таблицу (0 баллов).

В другой встрече Италия одолела Северную Македонию.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт snl24.com
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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 10:28
Тут барсафаны на Роналду наезжали что якобы только он выходит в не чего не решающих матчах набивать стату а другие сборные выпускают молодежь в таких матчах. Ну вот Кейн весь матч отыграл с карликовойМальтой когда сборная уже давно вышла на Евро. Все так делают но винят они только Роналду!!
shur
shur ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 09:53
...вот и Я в своё время, будучи на Мальте, почувствовал как пропитан
всем британским остров от английского языка, машин справостороними рулями, некоторыми обычаями ...!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 09:32
Саутгейт опять играл от обороны
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:45, ред.
Англия ...смешнее смешных...
Мало того что выигрыш у Мальты с разницей менее 4-х голов приравнивается к поражению....так ещё и забили одинаковое количество с мальтийцами...по одному...
5vxg5ma64wx3
5vxg5ma64wx3
сегодня в 08:07
Даже на трёшечку не сподобились саутгейтовские лузеры
112910415
112910415
сегодня в 07:58
удачно для Мальты
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:33
Как-то очень мало забили сборной Мальты. Никакого удовольствия для болельщиков.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:32
Результат был понятен заранее. Вопрос только был, а с каким счетом победят англичане. Вообщем, сильно не напрягаясь.
5h98kpgz4syt
5h98kpgz4syt
сегодня в 07:07
Думаю никто не сомневался в результате этого матча
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:45
Было-бы удивительно если бы ещё с таким соперником сборная Англии не одержала победу. Вот только счёт совершенно не впечетляет.
z7jnx3wm9qt8
z7jnx3wm9qt8
сегодня в 02:56
Вполне достойно съездили мальтийцы на очень сложную игру
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:05
Очень скромный результат для сборной Англии.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:56
Что-то мало забили...
А вот Кейн молодец.
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