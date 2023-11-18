Сборная Англии обыграла команду Мальты

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сегодня, 00:41

Сборная Англии выиграла у команды Мальты в 9-м туре отбора на Евро-2024 (2:0).

Автогол Энрико Пепе на 8-й минуте вывел хозяев вперед, а Харри Кейн на 75-й удвоил преимущество команды.

После матча Англия лидирует в группе С (19 очков), Мальта замыкает таблицу (0 баллов).

В другой встрече Италия одолела Северную Македонию.