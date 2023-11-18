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Стало известно место проведения Суперкубка Франции

вчера, 10:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза05.08.2023 в 17:00 Матч перенесен

Матч Суперкубка Франции между действующим Чемпионом «Пари Сен-Жермен» и обладателем Кубка «Тулузой» пройдёт в Париже 3 января на стадионе «Парк де Пренс».

Другими вариантами проведения игры были Тулуза и ДР Конго. Федерация футбола Франции планировала провести Суперкубок в столице африканского государства в городе Киншасе. Но ПСЖ отказался играть в Африке, назвав ряд причин: искусственное поле (впрочем газон обещали поменять), перелёт и разница в температуре. Тем не менее, ожидается, что ДР Конго представит заявку на проведение Суперкубка Франции 2024 года, который должен состояться в начале августа.

Напомним, Федерация футбола Франция разыгрывает данный трофей за рубежом, начиная с 2009 года. Суперкубок Франции 2023 года был запланирован на 5 августа и должен был состояться в Бангкоке, но был перенесён на начало января.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 11:16
ПСЖ капризничает не хотят играть в Африке - говорят "климат здесь не тот" - слабаки!, И куда только РФС (специалисты по Африке) смотрят - могли бы уже давно проведение своего суперкубка ДР Конго предложить...)))
Гость
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