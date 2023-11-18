Стало известно место проведения Суперкубка Франции

1700294045

вчера, 10:54

Матч Суперкубка Франции между действующим Чемпионом «Пари Сен-Жермен» и обладателем Кубка «Тулузой» пройдёт в Париже 3 января на стадионе «Парк де Пренс».

Другими вариантами проведения игры были Тулуза и ДР Конго. Федерация футбола Франции планировала провести Суперкубок в столице африканского государства в городе Киншасе. Но ПСЖ отказался играть в Африке, назвав ряд причин: искусственное поле (впрочем газон обещали поменять), перелёт и разница в температуре. Тем не менее, ожидается, что ДР Конго представит заявку на проведение Суперкубка Франции 2024 года, который должен состояться в начале августа.

Напомним, Федерация футбола Франция разыгрывает данный трофей за рубежом, начиная с 2009 года. Суперкубок Франции 2023 года был запланирован на 5 августа и должен был состояться в Бангкоке, но был перенесён на начало января.