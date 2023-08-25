Аршавин и Широков примут участие в футбольном фестивале в Заполярье

Российский футбольный союз и компания «Норникель» в период с 26 по 27 августа проведут футбольный фестиваль в Мурманской области, который будет посвящён Дню шахтёра.
В Заполярье прибудут бронзовые призёры чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин и Роман Широков, а также звёздные игроки Медиалиги Алексей Гасилин («Чисто Питер») и Владимир Лобкарёв («Амкал»).
В рамках программы пройдут мастер-классы, фото– и автограф-сессии для детей, а также футбольный марафон, в котором команда амбассадоров РФС сыграет с корпоративными командами «Норникеля», игровые челленджи, конкурсы и розыгрыши. Основные мероприятия пройдут в спортивном комплексе «Металлург» в посёлке Никель.