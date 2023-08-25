Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМероприятия

Аршавин и Широков примут участие в футбольном фестивале в Заполярье

вчера, 12:34

Российский футбольный союз и компания «Норникель» в период с 26 по 27 августа проведут футбольный фестиваль в Мурманской области, который будет посвящён Дню шахтёра.

В Заполярье прибудут бронзовые призёры чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин и Роман Широков, а также звёздные игроки Медиалиги Алексей Гасилин («Чисто Питер») и Владимир Лобкарёв («Амкал»).

В рамках программы пройдут мастер-классы, фото– и автограф-сессии для детей, а также футбольный марафон, в котором команда амбассадоров РФС сыграет с корпоративными командами «Норникеля», игровые челленджи, конкурсы и розыгрыши. Основные мероприятия пройдут в спортивном комплексе «Металлург» в посёлке Никель.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Аль-Хиляль» официально представил Неймара, Малкома и Буну
19 августа Фото
Прощание с экс-вратарём ЦСКА Вениамином Мандрыкиным пройдёт 10 августа
09 августа
«Урал» планирует провести международный турнир в Екатеринбурге
26 июля
Карадениз вручил президенту Сенегала футболку «Рубина»
26 июля Фото
СлухиНигматуллин выступит с DJ-сетом перед матчем женских команд России и Ирана
13 июля
Мазепин выступит с DJ-сетом перед финалом Медиалиги
01 июля
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 13:55
Наверное. Аршавин долго не соглашался, но потом всё же отдал деньги и поехал в Мурманск.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:32
Поедут на шабашку,поиздержались бедолаги!
ДСА
ДСА
вчера в 13:22
Денег, наверное, запросили не мало за это.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 