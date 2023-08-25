Аршавин и Широков примут участие в футбольном фестивале в Заполярье

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вчера, 12:34

Российский футбольный союз и компания «Норникель» в период с 26 по 27 августа проведут футбольный фестиваль в Мурманской области, который будет посвящён Дню шахтёра.

В Заполярье прибудут бронзовые призёры чемпионата Европы 2008 года и , а также звёздные игроки Медиалиги («Чисто Питер») и («Амкал»).