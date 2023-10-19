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В «Барселоне» подтвердили, что организуют прощальный матч для Месси

вчера, 08:59

Спортивный директор «Барселоны» Деку сообщил, что клуб организует прощальный матч для форварда Лионеля Месси.

Думаю, это будет прощальный матч, но, возможно, на новом стадионе, когда он будет готов. Он всегда будет величайшим кумиром в истории клуба. У клуба были великие кумиры, такие как Кройф, Роналдо, но он, пожалуй, величайший из всех. Он обязательно сыграет прощальный матч за «Барселону», но когда это будет, мы не знаем. Я надеюсь, что он будет играть ещё много лет, потому что люди, которые любят футбол, будут рады видеть его счастливым.

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Все комментарии
KTS_16
KTS_16
вчера в 18:02
Это правильно
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 16:49
    Agamaga...........
    Agamaga........... ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:25
    Жмотистые побежали в СА за огромными деньги, и на своём примере не могут показать, что такое щедрость.
    Agamaga...........
    Agamaga...........
    вчера в 16:20
    Это будет грандиозное событие, по размаху как финал ЧМ, когда весь мир будет следить за игрой великого гения!
    Новый стадион не за горами, а пока идёт реконструкция Месси успеет выиграть ещё несколько титулов.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:37, ред.
    Арену построим широкую, ясную
    Где Месси "прощалку" устроит себе.
    Жаль только — жить в эту пору прекрасную
    Уже не придется — ни мне, ни тебе».
    протон
    протон
    вчера в 13:37
    Прощальный матч Месси обязательно должен пройти при полных трибунах нового Камп Ноу, ещё большей вместимостью чем старый..
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 12:22
    Провести прощальный матч на 100 тысячнике - неплохая идея.. Тем более этот матч будет не один. Тоже самое захотят сделать в Аргентине, США.. Но до этого далеко. Месси ещё не собирается заканчивать карьеру.. Как бы не хотелось этого отдельным индивидуумам.. В Реале хотят сделать подобное с Бензема.. Даже Авейру не удостаивается первым такой чести. Видать он провёл уже свой последний матч... В интервью Моргану... Когда мечтал обыграть Аргентину в финале ЧМ.. 😄.. Помним.. Этот "прощальный" матч навсегда останется в сердцах любителей футбола.. А-ха-ха-ха...🍓🐫
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 11:24
    Великолепно, Маэстро- великолепно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:21, ред.
    Долго)....до окончания реконструкции Камп Ноу...а пока так)...
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 11:20
    Приветище, Ваня!!!!!!!!!
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 11:20
    Для этого надо самому деньги тратить, заниматься организацией и тд. А поскольку, Месси, парень жмотистый, он переложил это на Барселону.
    Наверно, лично поеду на игру, чтобы ему праздник испортить....
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 11:05
    Сам то он где хочет организовать прощальный матч?
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 10:59
    Маэстро- очередной Шедевр в миниатюре!!!!!!!
    Долго придется ждать барселонцам этой игры.....
    😂😂😂😂😂😂😂
    Futurista
    Futurista
    вчера в 10:50
    В конце церемонии импровизированный гном будет улетать в небо на воздушных шарах...
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 10:14
    С почётом на заслуженный отдых?)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 09:48
    Свой прощальный матч он уже сыграл ,2-8 куда более красноречивое прощание
    shur
    shur
    вчера в 09:44
    ...а после окончания карьеры признать Месси почётным гостем на
    VIP - трибуне, а чтобы ни одна игра Барсы не была пропущена, для этого создать Фонд поддержки малоимущему в старосте спортсмену, аминь!
    Elliada
    Elliada
    вчера в 09:38
    2 года прошло со времени ухода Месси и еще 2 года уйдет, чтобы закончить ремонт Камп Ноу и устроить прощальный матч. Зачем? Уже поздно.
    Sddffggghj
    Sddffggghj ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 09:34
    Требл🤣
    Дай бог из группы выйти.
    Sddffggghj
    Sddffggghj
    вчера в 09:33
    Решил еще золотишка собрать. На будущие покупки. Гном и есть гном. Маленький и жадный.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 09:24
    Лучше поздно, чем никогда. Двумя руками и ногами за!
    adekvat
    adekvat
    вчера в 09:22
    Не поздно ли они вспомнили про прощальный матч? ПСЖ тоже будет прощальный матч проводить?
    xtjz59s7vsuf
    xtjz59s7vsuf
    вчера в 09:21
    Гномошоу маст гоу
    shlomo
    shlomo
    вчера в 09:13
    Лучше в январе отправить его в аренду на пол года, как раз 10-й номер свободен. Выиграет Требл с Барсой и летом вернется обратно, а этот прощальный матч проведете через 2-3 года.....
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 09:10
    планы на будущее, в перспективу
    idres
    idres
    вчера в 09:10
    Идеальным вариантом была бы полугодовая аренда в барсу, как с Анри в арсенале. До сих пор помню его первый гол. Было бы красивое окончание истории. А матч Интер Майами- Барселона это не то...
    8ehvpcf3z9r7
    8ehvpcf3z9r7
    вчера в 09:03
    Запоздали они с прощальным матчем
    Djebrael
    Djebrael
    вчера в 09:02
    Хорошо все сказал Деку. Посмотрим конечно что получится и главное когда.
    Гость
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