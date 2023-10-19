В «Барселоне» подтвердили, что организуют прощальный матч для Месси

Спортивный директор «Барселоны» Деку сообщил, что клуб организует прощальный матч для форварда Лионеля Месси.
Думаю, это будет прощальный матч, но, возможно, на новом стадионе, когда он будет готов. Он всегда будет величайшим кумиром в истории клуба. У клуба были великие кумиры, такие как Кройф, Роналдо, но он, пожалуй, величайший из всех. Он обязательно сыграет прощальный матч за «Барселону», но когда это будет, мы не знаем. Я надеюсь, что он будет играть ещё много лет, потому что люди, которые любят футбол, будут рады видеть его счастливым.
Новый стадион не за горами, а пока идёт реконструкция Месси успеет выиграть ещё несколько титулов.
Новый стадион не за горами, а пока идёт реконструкция Месси успеет выиграть ещё несколько титулов.
Где Месси "прощалку" устроит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уже не придется — ни мне, ни тебе».
Где Месси "прощалку" устроит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уже не придется — ни мне, ни тебе».
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
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Наверно, лично поеду на игру, чтобы ему праздник испортить....
😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Наверно, лично поеду на игру, чтобы ему праздник испортить....
😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Долго придется ждать барселонцам этой игры.....
😂😂😂😂😂😂😂
Долго придется ждать барселонцам этой игры.....
😂😂😂😂😂😂😂
VIP - трибуне, а чтобы ни одна игра Барсы не была пропущена, для этого создать Фонд поддержки малоимущему в старосте спортсмену, аминь!
VIP - трибуне, а чтобы ни одна игра Барсы не была пропущена, для этого создать Фонд поддержки малоимущему в старосте спортсмену, аминь!
Дай бог из группы выйти.
Дай бог из группы выйти.