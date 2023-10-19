В «Барселоне» подтвердили, что организуют прощальный матч для Месси

Спортивный директор «Барселоны» сообщил, что клуб организует прощальный матч для форварда .

Думаю, это будет прощальный матч, но, возможно, на новом стадионе, когда он будет готов. Он всегда будет величайшим кумиром в истории клуба. У клуба были великие кумиры, такие как Кройф, Роналдо, но он, пожалуй, величайший из всех. Он обязательно сыграет прощальный матч за «Барселону», но когда это будет, мы не знаем. Я надеюсь, что он будет играть ещё много лет, потому что люди, которые любят футбол, будут рады видеть его счастливым.