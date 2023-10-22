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Игроки и тренеры «Динамо» возложили цветы к могиле Яшина

вчера, 11:15

Сегодня исполнилось 94 года со дня рождения обладателя «Золотого мяча» 1963 года Льва Яшина. Тренерский штаб и футболисты «Динамо» возложили цветы к могиле Льва Ивановича.

Яшин выступал за бело-голубых на протяжении 22 сезонов, проведя за основной состав 358 официальных матчей (третий показатель в истории клуба). Вместе с «Динамо» он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 20:58, ред.
Дааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:46
Маховиков это наш защитник участник финала УЕФА и автор одного гола Рейджерсу ?????????????
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:43
Это не только динамовское, это наше общее футбольное наследие и гордость всей страны.
Capral
Capral
вчера в 11:43
Недавно, А.Ф.Маховиков прислал мне фотографии и видео, где он, с супругой открывают обелиск в Москве посвященный Памяти Л.И.Яшина!!!
Самая Светлая Память- Величайшему Вратарю всех времен и народов, новатору и непревзойденному Мастеру!!!!!!!
Храневец
Храневец
вчера в 11:40
Вечная память в наших сердцах !Человек и спортсмен с большой буквы !!!!!! таких нонче не делают !Пусть тебе земля будет пухом Лев Иванович !!!!
adekvat
adekvat
вчера в 11:35
Молодцы не забывают.
lotsman
lotsman
вчера в 11:30
Великий был спортсмен, вратарь и человек. Таких больше нет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:18
Вечная память - великому Вратарю!!!
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