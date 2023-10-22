Игроки и тренеры «Динамо» возложили цветы к могиле Яшина

Сегодня исполнилось 94 года со дня рождения обладателя «Золотого мяча» 1963 года Льва Яшина. Тренерский штаб и футболисты «Динамо» возложили цветы к могиле Льва Ивановича.
Яшин выступал за бело-голубых на протяжении 22 сезонов, проведя за основной состав 358 официальных матчей (третий показатель в истории клуба). Вместе с «Динамо» он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны.
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Самая Светлая Память- Величайшему Вратарю всех времен и народов, новатору и непревзойденному Мастеру!!!!!!!
Самая Светлая Память- Величайшему Вратарю всех времен и народов, новатору и непревзойденному Мастеру!!!!!!!