В Москве открылась экспозиция легенды «Динамо» Игоря Численко

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вчера, 15:58

Экспозиция двукратного чемпиона СССР в составе московского «Динамо» открылась в магазине футбольного клуба.

В мероприятии приняли участие бывшие футболисты «Динамо» Алексей Петрушин, Владимир Эштреков и Владимир Козлов. В экспозиции представлены вещи из личной коллекции Численко, в частности, футбольная форма 1971 года вместе с бутсами, удостоверение о присвоении звания заслуженного мастера спорта СССР 1991 года, фотографии.