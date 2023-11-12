В Москве открылась экспозиция легенды «Динамо» Игоря Численко

Экспозиция двукратного чемпиона СССР в составе московского «Динамо» Игоря Численко открылась в магазине футбольного клуба.
В мероприятии приняли участие бывшие футболисты «Динамо» Алексей Петрушин, Владимир Эштреков и Владимир Козлов. В экспозиции представлены вещи из личной коллекции Численко, в частности, футбольная форма 1971 года вместе с бутсами, удостоверение о присвоении звания заслуженного мастера спорта СССР 1991 года, фотографии.
Численко выступал за «Динамо» с 1957 по 1970 год. В составе «Динамо» он дважды стал чемпионом СССР, дважды серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов страны, а также обладателем Кубка СССР. В составе сборной СССР футболист стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Численко умер в 1994 году.
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Это всегда приятно не только для болельщиков Динамо.
Это всегда приятно не только для болельщиков Динамо.