Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМероприятияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В Москве открылась экспозиция легенды «Динамо» Игоря Численко

вчера, 15:58

Экспозиция двукратного чемпиона СССР в составе московского «Динамо» Игоря Численко открылась в магазине футбольного клуба.

В мероприятии приняли участие бывшие футболисты «Динамо» Алексей Петрушин, Владимир Эштреков и Владимир Козлов. В экспозиции представлены вещи из личной коллекции Численко, в частности, футбольная форма 1971 года вместе с бутсами, удостоверение о присвоении звания заслуженного мастера спорта СССР 1991 года, фотографии.

Численко выступал за «Динамо» с 1957 по 1970 год. В составе «Динамо» он дважды стал чемпионом СССР, дважды серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов страны, а также обладателем Кубка СССР. В составе сборной СССР футболист стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Численко умер в 1994 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игроки и тренеры «Динамо» возложили цветы к могиле Яшина
22 октября
В «Барселоне» подтвердили, что организуют прощальный матч для Месси
19 октября
«ВТБ Арена» полностью готова к матчу сборных России и Камеруна
02 октября
ОфициальноАршавин и Широков примут участие в футбольном фестивале в Заполярье
25 августа
«Аль-Хиляль» официально представил Неймара, Малкома и Буну
19 августа Фото
Прощание с экс-вратарём ЦСКА Вениамином Мандрыкиным пройдёт 10 августа
09 августа
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:59
помнить, не забывать !
shur
shur
вчера в 17:16, ред.
Число браво!!!
Capral
Capral
вчера в 16:43
Это Достойно!!!!!!! Уважуха!!!!!!! Футболист был Великолепный!!!!!!! Молодцы!!!!!!! Особенно приятно, что были Петрушин и Козлов!!!!!!!
👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:09
Респект за это руководству клуба.
Это всегда приятно не только для болельщиков Динамо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 