«ВТБ Арена» полностью готова к матчу сборных России и Камеруна

Генеральный директор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский заявил, что стадион готов к матчу сборных России и Камеруна.

В Москве уже больше двух лет не проводились встречи сборной, и, прежде всего, мы воспринимаем это событие как всеобщий праздник спорта. Со своей стороны, мы сделаем всё возможное, чтобы наши гости по достоинству оценили все возможности «ВТБ Арены» и отлично провели время на матче.

Мы благодарны Российскому футбольному союзу за принятое решение и будем рады предоставить ресурсы «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“» для проведения товарищеского матча Россия — Камерун. У нас уже есть опыт организации матчей в плотном графике, и «ВТБ Арена» полностью готова и обладает всем необходимым, включая современное техническое оснащение и идеальную логистику, для организации подобных соревнований на высшем уровне.