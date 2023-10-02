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«ВТБ Арена» полностью готова к матчу сборных России и Камеруна

вчера, 15:19
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КамерунКамерун12.10.2023 Не начался

Генеральный директор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский заявил, что стадион готов к матчу сборных России и Камеруна.

В Москве уже больше двух лет не проводились встречи сборной, и, прежде всего, мы воспринимаем это событие как всеобщий праздник спорта. Со своей стороны, мы сделаем всё возможное, чтобы наши гости по достоинству оценили все возможности «ВТБ Арены» и отлично провели время на матче.

Мы благодарны Российскому футбольному союзу за принятое решение и будем рады предоставить ресурсы «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“» для проведения товарищеского матча Россия — Камерун. У нас уже есть опыт организации матчей в плотном графике, и «ВТБ Арена» полностью готова и обладает всем необходимым, включая современное техническое оснащение и идеальную логистику, для организации подобных соревнований на высшем уровне.

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протон
протон
вчера в 17:16
Фан айди будет? Если нет, я не пойду
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:02
Странно, Олег Матицын уже внедрил позитивный опыт игры в отельных спортзалах на потеху турецким официантам и аниматорам и тем туристам, которые настолько отчаялись, что готовы смотреть игры команды, которая Узбекистан и Таджикистан не может одолеть, с футбольным карликом, который даже в групповой этап Кубка Африки по футболу за последние тридцать пять лет попал всего два раза))

И вдруг разворот на сто восемьдесят градусов и опять играем на стадионе, как-то даже нелогично)
Гость
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