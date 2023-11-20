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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

Менди подал иск на «Манчестер Сити» из-за невыплаты зарплаты

вчера, 20:16

Защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди подал иск на «Манчестер Сити» на несколько миллионов фунтов стерлингов в связи с невыплатой зарплаты.

Игрок заявил о «несанкционированных удержаниях заработной платы» после предъявления ему обвинений в изнасиловании и попытке изнасилования в 2021 году. В 2023-м футболиста признали невиновным по всем пунктам обвинения.

Представляющий интересы Менди в этом деле Ник Де Марко также отметил, что «горожане» не платили защитнику деньги с сентября 2021 года и до окончания контракта, который истёк в июне этого года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:01
Всем сердцем желаю ему в суде победы. Он на десятки миллионов попал непонятно из-за чего, а клуб в такой трудный момент никак хотя бы постом или комментарием не поддержал. Тем более век футболиста недолог, пару лет заработала для него, как лет десять для работяги, а ведь там еще и суммы сумасшедшие.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 22:32
Подсудимым положена только баланда..
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:22, ред.
А Менди случаем не хочет заплатить штрафы за все пропущенные тренировки, которые он пропустил во время следствия? Или ему должны платить по контракту деньги, но контрактные обязательства выполнять уже не надо? А так же выплатить за репутационный ущерб, который был нанесен Манчестер Сити этим половым агрессором.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:02
МС знает, что делает...
Мaлик
Мaлик
вчера в 20:30
Где деньги Зин????

МС не настолько нищий чтобы экономить на этом
Futurista
Futurista
вчера в 20:22
ДСА
ДСА
вчера в 20:19
Посмотрим у кого юрист крепче.
Гость
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