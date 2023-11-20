Менди подал иск на «Манчестер Сити» из-за невыплаты зарплаты

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вчера, 20:16

Защитник «Лорьяна» подал иск на «Манчестер Сити» на несколько миллионов фунтов стерлингов в связи с невыплатой зарплаты.

Игрок заявил о «несанкционированных удержаниях заработной платы» после предъявления ему обвинений в изнасиловании и попытке изнасилования в 2021 году. В 2023-м футболиста признали невиновным по всем пунктам обвинения.

Представляющий интересы Менди в этом деле Ник Де Марко также отметил, что «горожане» не платили защитнику деньги с сентября 2021 года и до окончания контракта, который истёк в июне этого года.