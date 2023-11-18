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ГлавнаяНовостиФинансыФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе отказался от 80 млн евро в ПСЖ

вчера, 08:49

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не получит причитающийся ему бонус в размере 80 млн евро.

По информации источника, футболист договорился об отказе от премиальных. Сообщается, что форвард ещё не принял решение по поводу своего будущего.

Действующий контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2024 года.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 15:01
На то он и негр.. Хе..
протон
протон
вчера в 10:58
Отказался от бонусов в 80 млн, чтобы в новом контракте прописали бонусы в 200 млн.
У него определённо есть талант. Талант доить шейхов, качественно. В новом контракте сумма будет куда больше. Аргумент. Соглашаетесь или я ухожу. И ему всё дадут!
Уже трех Холандов могли купить и хорошо прокачать среднюю линию за деньги на игрока, который просто их доит.
cska1948
cska1948 ответ 82tw7fqce5ry (раскрыть)
вчера в 10:49
Мбаппе хранит деньги не в голове, а в банке и даже не в трёхлитровой...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:38
Мбаппе - это не просто 2 ноги 2 руки...
Это целая финкорпорация...менеджеры,бухгалтеры,аналитики,родственники..и т.д.
Просчитали.....посчитали что могут собрать коврижек погуще и послаще....
Несомненно талант...
А талант в кругу где вращаются немыслимые деньги - товар очень прибылеприносящий....и продавать его надо с умом и очень осмотрительно...
Чем менеджеры игрока и занимаются...
Век нахождения на пике мастерства недолок и скоротечен....и подписывать бумаги надо так...чтоб не жалеть потом об утраченных средствах...
Удачи...правильного выбора и успешной второй половины карьеры!!!!!
adekvat
adekvat
вчера в 10:34
В ПСЖ есть деньги и чемпионство Франции, хочется титулов.
112910415
112910415
вчера в 10:33
то есть, торговаться будет )
lotsman
lotsman
вчера в 09:44
Опять начинается неопределёнка.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:29
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 09:14
Шоб я так жил..
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:12
у него уже столько бабла что наверное просто некуда девать предложили бы ему стать Президентом Франции
Elliada
Elliada
вчера в 09:09
В контракте запросит больше денег и компенсирует эти 80 млн.
82tw7fqce5ry
82tw7fqce5ry
вчера в 09:09
Зачем им столько платят, суммы такие что в голове не укладывается
Гость
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