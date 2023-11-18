Мбаппе отказался от 80 млн евро в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не получит причитающийся ему бонус в размере 80 млн евро.
По информации источника, футболист договорился об отказе от премиальных. Сообщается, что форвард ещё не принял решение по поводу своего будущего.
Действующий контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2024 года.
У него определённо есть талант. Талант доить шейхов, качественно. В новом контракте сумма будет куда больше. Аргумент. Соглашаетесь или я ухожу. И ему всё дадут!
Уже трех Холандов могли купить и хорошо прокачать среднюю линию за деньги на игрока, который просто их доит.
У него определённо есть талант. Талант доить шейхов, качественно. В новом контракте сумма будет куда больше. Аргумент. Соглашаетесь или я ухожу. И ему всё дадут!
Уже трех Холандов могли купить и хорошо прокачать среднюю линию за деньги на игрока, который просто их доит.