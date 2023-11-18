Мбаппе отказался от 80 млн евро в ПСЖ

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вчера, 08:49

Нападающий ПСЖ не получит причитающийся ему бонус в размере 80 млн евро.

По информации источника, футболист договорился об отказе от премиальных. Сообщается, что форвард ещё не принял решение по поводу своего будущего.

Действующий контракт игрока с парижанами рассчитан до лета 2024 года.