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Набор футболок Месси с чемпионата мира-2022 продадут на аукционе

вчера, 17:26

Футболки нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с чемпионата мира 2022 года будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

Речь идёт о формах из финала, полуфинала, четвертьфинала, 1/8 финала, а также двух игр группового этапа. Ориентировочная цена комплекта составит минимум 10 млн долларов. Сообщается, что часть вырученных средств пойдёт на благотворительность.

Рекордной продажей среди спортивных вещей является футболка американского баскетболиста Майкла Джордана, в которой он вышел в первом матче финальной серии НБА «Чикаго Буллз» — «Юта Джаз» в сезоне 1998 года, за неё в сентябре прошлого года выручили 10,1 млн долларов.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:29
Эх, коммерсанты. А бесплатно в национальный музей отдать слабо?
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:01
Неужели все 600 млн подписчиков криша? 😀 Хотя там половина боты.
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 22:00
Продолжают сыпать соль на раны адептов Роналду.
Главное, чтобы деньги пошли на благотворительность, и они пойдут, с атрибутики можно выручить огромные деньги. На фоне цен картинок Пикассо это вообще мелочи.
Фетиш не фетиш, вам то какая разница? Ну да, футболки Роналду не продаются так дорого, но если бы выиграл ЧМ, то наверняка бы по такой же цене расходились на аукционе. Не уважают они гнома, что деньги не им пойдут))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:00
Не уважаю гнома, и не я один - особенно за его поведение после 2:8
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:23
Благое дело. А публичное оно или не публичное - это совершенно не важно. Главное, что человек совершает благородный поступок, в отличии от тех, кто его критикует, не делая при этом ничего. Впрочем, чем меньше дел у человека, тем больше слов. Месси молодец в любом случае.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:52, ред.
Конкуренция ....однако...у бутика в Майами....
"Подходи...торопись..покупай живопись..."
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:35
Терпеть не могу Джордана и Месси, без них виды спорта нисколько бы не потеряли в красоте
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 19:28
А на вырученные деньги к следующей церемонии изготовят еще один самый большой Золотой Мяч для Месси.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:33
Месси человек добрый по натуре. деньги с продаж - пойдут на Благое дело.
shlomo2
shlomo2 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 18:12
Лапорта: "как я до этого не додумался?!"

Сегодня читал, что 50% средств с аукциона будет передана проекту UNICAS под руководством детской больницы Сан - Жоана де Деу (SJD) в Барселоне для удовлетворения потребностей детей с редкими заболеваниями.

Пи.Си. Если не ошибаюсь, то футболка Диего Марадоны с четвертьфинала ЧМ-1986 досталась анонимному покупателю за 7,1 млн фунтов....
Futurista
Futurista
вчера в 17:56, ред.
Вот развели фетишизм...кому нужна линялая футболка гнома?)...средства на благотворительность, если они у вас конечно есть) нужно перечислять добровольно и анонимно...эти аукционы пиар чистой воды...в данном случае владельца футболок...
d7s6zgn2jyh3
d7s6zgn2jyh3
вчера в 17:54
Торговое название лота "Семь маек одного гнома без Белоснежки"
Elliada
Elliada ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:54
50% с вырученных денег
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 17:39
Надеюсь, что на благотворительность пойдёт очень значительная часть денег с продажи.
Гость
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