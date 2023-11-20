Набор футболок Месси с чемпионата мира-2022 продадут на аукционе

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вчера, 17:26

Футболки нападающего сборной Аргентины с чемпионата мира 2022 года будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.

Речь идёт о формах из финала, полуфинала, четвертьфинала, 1/8 финала, а также двух игр группового этапа. Ориентировочная цена комплекта составит минимум 10 млн долларов. Сообщается, что часть вырученных средств пойдёт на благотворительность.