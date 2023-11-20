Набор футболок Месси с чемпионата мира-2022 продадут на аукционе

Футболки нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с чемпионата мира 2022 года будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.
Речь идёт о формах из финала, полуфинала, четвертьфинала, 1/8 финала, а также двух игр группового этапа. Ориентировочная цена комплекта составит минимум 10 млн долларов. Сообщается, что часть вырученных средств пойдёт на благотворительность.
Рекордной продажей среди спортивных вещей является футболка американского баскетболиста Майкла Джордана, в которой он вышел в первом матче финальной серии НБА «Чикаго Буллз» — «Юта Джаз» в сезоне 1998 года, за неё в сентябре прошлого года выручили 10,1 млн долларов.