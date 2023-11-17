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Семак высказался о трансферной стоимости российских игроков

вчера, 23:51

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий на тему различия трансферной стоимости российских и иностранных футболистов.

Что касается вратарской позиции, то она сейчас вообще достаточно сложная в РПЛ. Вот недавно неплохо Миша Кержаков ответил на вопрос, почему с ним каждый год продлевают контракт: «Можно пригласить игроков, которые сильнее, но это нереально, потому что трансферная стоимость для россиян несоизмерима с легионерами».

Если мы, грубо говоря, хотим взять иностранца за 5-7 миллионов евро, то такого же уровня доморощенный будет стоить для «Зенита» 20 миллионов.

В лиге есть глыба российского футбола Игорь Акинфеев. Понятно, что он в ЦСКА начал и закончит, скорее всего. Есть Матвей Сафонов, но ясно, что «Краснодар» его не продаст. Антон Шунин – возрастной вратарь, всю карьеру провел в «Динамо». Выходит, что не получится никого взять из тех, кто мог бы реально усилить. Поэтому мы и даем возможность другим игрокам проявить себя, закрепиться в основе. Работаем с теми, кто у нас есть. Пытаемся усилить, насколько это возможно.

Здесь, на мой взгляд, другого пути нет. Надо ждать, когда кто-то из перспективных голкиперов из академии вырастет и станет первым номером «Зенита».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:26
И не только. Пару, тройку раз за сезон косячит, как например в игре с ЦСКА, когда Заболотный его подловил
cska1948
cska1948 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 10:56
Тем, что в январе следующего года ему исполниться 37 лет.
112910415
112910415
сегодня в 08:02
бедность - большое несчастье ! )
ДСА
ДСА
сегодня в 07:32
Золотые слова, но толку мало.
ABir
ABir
сегодня в 06:02
А чем Семаку плох Миша Кержаков?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:19
В этом весь Серёга - "надо ждать, надеяться и верить"..)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:54
Это не тема для серьезного обсуждения.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:24
Тебе ли считать деньги 💰 💰 💰 Газпрома !??))) Может не сводить дебит с кредитом , всё будет оплачено лишь бы дитя Миллер не горевал !)))
Гость
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