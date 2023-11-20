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Нигматуллин рассказал о влиянии приезда Месси на цены на футбол

вчера, 15:23

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о влиянии перехода нападающего Лионеля Месси в клуб МЛС «Интер Майами» на цены на футбол.

Я сейчас переехал в новый штат по делам компании. Буду развивать там московский офис инвестиционного фонда.

Жизнь в Майами все время дорожает, потому что туда непрерывно прибывают 1000 человек на постоянное место жительства.

Это место само по себе очень привлекательно, а Месси стал вишенкой на торте. В любой команде, в которой играет Месси, происходит ажиотаж. В 10 раз увеличились цены на билеты с приездом Лео. Когда в Майами приезжает лучший футболист, это очень круто.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:22
Настоящие болельщики ушли, остались лишь те кто хочет попариться за деньги.
112910415
112910415
вчера в 18:37
немного о роли личности в истории ...
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 18:36
Когда в Европе играл что-то не боялся. Уделал Роналду по полной. Напоследок, перед переездом в МЛС, стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг, лучшим бомбардиром в истории Европы на клубном уровне (704 голов), самым титулованным футболистом в истории. Сжалился Месси над Роналду. Ему рекорды и статистика до лампочки, а Роналду помешан на них.
Шишанутый
Шишанутый ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:24
Семья это лиж прикрытее. На самом деле гном испугался конкуренций с Роналду, Бензема, Неймаром, Фирмино и другими звездами. Поэтому он не перешел в СА а уехал в лигу бургеров где он первый парень на деревне.
pc23vwj7cp7y
pc23vwj7cp7y
вчера в 17:50
Там не успевают доллары печатать
adekvat
adekvat
вчера в 16:57
Думаю не все обрадовались дорогим билетам.
Мaлик
Мaлик
вчера в 15:51
Если еще подтянут пару тройку солидных игроков, то цены на билеты еще вырастут.
Elliada
Elliada
вчера в 15:50
В Америке футбол даже не в тройке самых популярных видов спорта, однако на матчи Месси ажиотаж. Недавно Шакира, которая тоже проживает в Майами, рассказала, что жизнь в Майами лучше, чем в Барселоне. В столице Каталонии журналисты не давали покоя, а тут отношение другое. Все-таки, Месси правильно поступил. Семья на первом месте.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:48
Кумир кожаного мяча - этим всё сказано..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:44
Это точно ,призд Месси увеличил приток болельщиков.
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