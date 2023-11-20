Нигматуллин рассказал о влиянии приезда Месси на цены на футбол

Экс-голкипер сборной России рассказал о влиянии перехода нападающего в клуб МЛС «Интер Майами» на цены на футбол.

Я сейчас переехал в новый штат по делам компании. Буду развивать там московский офис инвестиционного фонда.

Жизнь в Майами все время дорожает, потому что туда непрерывно прибывают 1000 человек на постоянное место жительства.

Это место само по себе очень привлекательно, а Месси стал вишенкой на торте. В любой команде, в которой играет Месси, происходит ажиотаж. В 10 раз увеличились цены на билеты с приездом Лео. Когда в Майами приезжает лучший футболист, это очень круто.